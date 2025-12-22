ETV Bharat / technology

ओप्पो रेनो 15 सिरीज 5G भारतात लवकरच होणार लाँच

Oppo Reno 15 Pro Mini हा कॉम्पॅक्ट फ्लॅगशिप स्मार्टफोन भारतात लकरवच लॉंच होईल. तो 200MP कॅमेरा, डायमेंसिटी 8450 प्रोसेसर आणि IP69 रेटिंगसह येईल.

Oppo Reno 15 Series 5G
ओप्पो रेनो 15 सिरीज 5G (Prathap G X Account)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 22, 2025 at 10:42 AM IST

3 Min Read
मुंबई : Oppo Reno 15 Series 5G ही स्मार्टफोन मालिका नोव्हेंबरमध्ये चीनमध्ये लाँच झाली असून, आता भारतातही लवकरच उपलब्ध होणार आहे. ओप्पो इंडियानं सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर एक टीझर व्हिडिओ पोस्ट करून या सिरीजच्या भारत लाँचची अधिकृत पुष्टी केली आहे. या टीझरमध्ये निळ्या आणि पांढऱ्या रंगातील मॉडेल्स दाखवण्यात आले आहेत, ज्यांचं डिझाइन आकर्षक आणि अनोखे आहे. टिप्स्टरनुसार, भारतात या सिरीजमध्ये चार मॉडेल्स लाँच होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळं ग्राहकांना अधिक पर्याय मिळतील.

प्रीमियम डिझाइन
ओप्पो रेनो 15 सिरीजचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यातील प्रीमियम डिझाइन आणि अॅडव्हान्स्ड कॅमेरा फीचर्स. टीझर व्हिडिओमध्ये दाखवलेल्या मॉडेल्समध्ये निळा रंग ऑरोरा (उत्तर ध्रुवीय प्रकाश) सारख्या ग्रेडियंट इफेक्टसह येतो, तर पांढरा रंग ग्लेशियर व्हाईटमध्ये रिबन-स्ट्राइप डिझाइनसह आहे. हे डिझाइन विशेषतः रेनो 15 प्रो मिनी मॉडेलशी संबंधित असल्याचं सांगितलं जातें. कॅमेऱ्याच्या डिझाइनमध्ये थोडा बदललेला आहे, जो जुन्या आयफोन प्रो मॉडेल्ससारखा दिसतो. यात तीन लेन्स रिंग्स आणि एलईडी फ्लॅश आहे.

रेनो 15 सिरीजमध्ये चार मॉडेल्स
टिप्स्टर परास गुगलानी (@passionategeekz) यांच्या मते, भारतात रेनो 15 सिरीजमध्ये चार मॉडेल्स येतील: रेनो 15, रेनो 15 प्रो, रेनो 15C आणि रेनो 15 प्रो मिनी. सर्व मॉडेल्समध्ये एआय पोर्ट्रेट कॅमेरा फीचर असेल. प्रो मिनी व्हेरिएंटमध्ये 200 मेगापिक्सेल मुख्य सेन्सर असण्याची शक्यता आहे, जो उत्कृष्ट पोर्ट्रेट फोटोग्राफी देईल. स्टँडर्ड रेनो 15 मध्ये 120एक्स पेरिस्कोप टेलिफोटो लेन्स असेल आणि त्याची किंमत 50,000 रुपयांपेक्षा कमी राहील.

मोठी बॅटरी
रेनो 15सी मॉडेलमध्ये 7,000 एमएएचची मोठी बॅटरी असेल, जी रेनो सिरीजमध्ये पहिल्यांदाच येत आहे. ही बॅटरी लांबकाळ टिकेल आणि त्याची किंमत 40,000 रुपयांपेक्षा कमी असण्याची अपेक्षा आहे. रेनो 15 प्रोमध्ये वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिळेल, जो प्रीमियम यूजर्ससाठी उपयुक्त ठरेल.

2026 मध्ये लॉंचची शक्यता
या सिरीजचे लाँच जानेवारी 2026 मध्ये होण्याची शक्यता आहे, ज्यात मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये स्पर्धा वाढवेल. ओप्पोची रेनो सिरीज नेहमीच उत्कृष्ट कॅमेरा आणि स्टायलिश डिझाइनसाठी ओळखली जाते. या नवीन मालिकेत एआय-बेस्ड फीचर्स आणि मोठ्या बॅटरीमुळे यूजर्सना चांगला अनुभव मिळेल. भारतातील स्मार्टफोन मार्केटमध्ये ही सिरीज वनप्लस, विवो आणि सॅमसंगसारख्या ब्रँड्सला टक्कर देईल.

Oppo Reno 15 Pro Mini
टिप्स्टर गॅजेट्सडेटाच्या मते, ओप्पो रेनो 15 प्रो मिनी भारतात डिसेंबर 2025 च्या शेवटी किंवा जानेवारी 2026 मध्ये लॉंच होऊ शकतो. फोनचा मॉडेल नंबर CPH2813 असल्याचं सांगितलं जात आहे. हा फोन मीडियाटेक डायमेंसिटी 8450 प्रोसेसरनं सुसज्ज असेल, जो हाय-एंड परफॉर्मन्स देईल. डिस्प्लेमध्ये 6.32 इंचाची 1.5K रिझॉल्यूशनची फ्लॅट OLED स्क्रीन असेल, जी 120Hz रिफ्रेश रेटसह येईल. यामुळं गेमिंग आणि स्क्रोलिंगचा अनुभव अतिशय स्मूथ राहील.

Oppo Reno 15 Pro Mini Camera
कॅमेरा विभागात हा फोन खूपच आक्रमक आहे. रियर पॅनेलवर ट्रिपल कॅमेरा सेटअप असेल, ज्यात 200 मेगापिक्सेलचा प्रायमरी सेन्सर, 50 मेगापिक्सेलचा अल्ट्रा-वाइड अँगल लेन्स आणि 50 मेगापिक्सेलचा टेलिफोटो सेन्सर (3.5x ऑप्टिकल झूमसह) असेल. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलिंगसाठी समोर 50 मेगापिक्सेलचा शूटर दिला जाईल. चार्जिंगसाठी 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट असेल आणि वायरलेस चार्जिंगची सुविधाही मिळू शकते. याशिवाय, फोनला IP69 रेटिंग मिळेल, ज्यामुळं तो पाणी आणि धूळपासून सुरक्षित राहील.

Oppo Reno 15 Pro Mini Design
डिझाइनच्या बाबतीत, पूर्वीच्या लीकमध्ये ग्लेशियर व्हाइट कलर ऑप्शनची माहिती समोर आली होती. या व्हाइट व्हेरिएंटमध्ये युनिक रिबन-स्टाइल फिनिश असेल, जी फक्त या कलरमध्ये उपलब्ध राहील. फोनचं वजन सुमारे 187 ग्रॅम आणि जाडी 7.99 मिमी असेल, ज्यामुळं तो हातात आरामदायक वाटेल. हा कॉम्पॅक्ट फोन असूनही फ्लॅगशिप लेव्हलचे फीचर्स देईल, ज्यामुळे छोटा फोन पसंत करणाऱ्या युजर्ससाठी हा उत्तम पर्याय ठरू शकतो. सध्या ओप्पोनं रेनो 15 प्रो मिनीच्या भारत लॉंचबाबत अधिकृत घोषणा केलेली नाही. मात्र, लीक पाहता लवकरच याबाबत अधिकृत माहिती समोर येऊ शकते. कॉम्पॅक्ट स्मार्टफोनची मागणी वाढत असताना ओप्पोचा हा फोन बाजारात चांगली स्पर्धा निर्माण करेल.

संपादकांची शिफारस

