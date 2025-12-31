ओप्पो पॅड 5 भारतात लवकरच होणार लॉंच : रेनो 15 सीरिजसोबत येईल नवा टॅबलेट
ओप्पोनं भारतात लवकरच ओप्पो पॅड 5 लॉंच करण्याची घोषणा केली आहे. फ्लिपकार्टवर मायक्रोसाइट लाइव्ह झाली असून, रेनो 15 सीरिजसोबत एकत्र लॉंच होण्याची शक्यता आहे.
Published : December 31, 2025 at 11:24 AM IST
मुंबई: ओप्पो कंपनीनं आपला नवा टॅबलेट ओप्पो पॅड 5 (Oppo Pad 5) भारतात (Oppo new tablet) लवकरच लॉंच करण्याची घोषणा केली आहे. फ्लिपकार्ट या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर या टॅबलेटची मायक्रोसाइट आता लाइव्ह झाली आहे, जी ओप्पोच्या आगामी रेनो 15 सीरिजसोबत दिसत आहे. यावरून असं दिसतं की हे दोन्ही डिव्हाइसेस एकत्र लॉंच होऊ शकतात. या लिस्टिंगमध्ये टॅबलेटच्या बॅटरी आणि डिस्प्लेच्या मुख्य वैशिष्ट्यांची माहिती देण्यात आली आहे. ओप्पो पॅड 5 हा टॅबलेट प्रथम चीनमध्ये ऑक्टोबर महिन्यात लॉंच झाला होता.
ओप्पो पॅड 5 (Oppo Pad 5)
कंपनीनुसार, ओप्पो पॅड 5 मध्ये 12.1 इंचाचा डिस्प्ले असेल ज्याचा रिझोल्यूशन 2.8K आहे आणि यात 10,050 एमएएचची मोठी बॅटरी असेल. शेअर केलेल्या इमेजेसनुसार, हा टॅबलेट ब्लॅक आणि पिंक अशा दोन कलर ऑप्शन्समध्ये उपलब्ध होईल. टॅबलेटच्या मागे सिंगल रियर कॅमेरा आणि चारही बाजूंना युनिफॉर्म बेझेल्स दिसत आहेत.
मिंटच्या रिपोर्टनुसार, भारतीय व्हेरिएंटच्या स्पेसिफिकेशन्स चीनमधील मॉडेलसारख्याच असतील. त्यानुसार, 12.1 इंचाचा डिस्प्ले 144 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट आणि 900 निट्सपर्यंत ब्राइटनेस देईल. टॅबलेटची जाडी फक्त 5.99 एमएम आणि वजन 579 ग्रॅम असेल, ज्यामुळं तो अतिशय स्लिम आणि लाइटवेट वाटेल.
चीनमध्ये लॉंच झालेल्या ओप्पो पॅड 5 मध्ये मीडियाटेक डायमेंसिटी 9400+ प्रोसेसर आहे, ज्यात 16 जीबी पर्यंत एलपीडीडीआर5एक्स रॅम आणि 512 जीबी पर्यंत यूएफएस 4.1 स्टोरेज आहे. हा टॅबलेट आउट ऑफ द बॉक्स अँड्रॉइड 16 वर आधारित कलरओएस 16 वर चालतो. भारतीय व्हेरिएंटमध्येही असेच स्पेसिफिकेशन्स अपेक्षित आहेत.
कॅमेर्याबाबत, टॅबलेटमध्ये 8 मेगापिक्सेलचा रियर कॅमेरा एलईडी फ्लॅशसह आणि 8 मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा व्हिडिओ कॉल्ससाठी असेल. कनेक्टिव्हिटी ऑप्शन्समध्ये वाय-फाय 6, ब्ल्यूटूथ 5.4, एनएफसी, यूएसबी टाइप-सी 3.2 जेन 1 आणि 5जी सपोर्ट समाविष्ट असेल. हा टॅबलेट मनोरंजन, काम आणि क्रिएटिव्हिटीच्या दृष्टीनं उत्तम पर्याय ठरेल. विशेषतः मोठा डिस्प्ले आणि लाँग लास्टिंग बॅटरी यामुळं तो विद्यार्थी, प्रोफेशनल्स आणि गेमिंगप्रेमींसाठी आकर्षक वाटतो. रेनो 15 सीरिजसोबत लॉंच झाल्यास ओप्पोचे इकोसिस्टिम आणखी मजबूत होईल.
