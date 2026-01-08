ओप्पो पॅड 5 भारतात लाँच: नवीन टॅबलेटसह रेनो 15 सिरीज बाजारात
ओप्पोनं भारतात ओप्पो पॅड 5 टॅबलेट लाँच केला. यात 10,050 mAh बॅटरी, 33 वॅट फास्ट चार्जिंग आणि मीडियाटेक चिपसेट आहे.
Published : January 8, 2026 at 7:43 PM IST
मुंबई : चिनी स्मार्टफोन उत्पादक कंपनी ओप्पोनं गुरुवारी भारतात ओप्पो पॅड 5 लाँच केला. हा टॅबलेट ओप्पो रेनो 15 सिरीजसोबत सादर करण्यात आला आहे. सध्या हा टॅबलेट प्री-ऑर्डरसाठी उपलब्ध आहे आणि लवकरच ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म आणि कंपनीच्या ऑनलाइन स्टोअरवर विक्रीसाठी उपलब्ध होईल. ओप्पो पॅड 5 मध्ये 10,050 mAh बॅटरी आहे, जी 33 वॅट सुपरवूक वायर्ड फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. हे टॅबलेट ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 अल्ट्रा चिपसेटनं सुसज्ज आहे, ज्यात 8 जीबी रॅम आणि 256 जीबी स्टोरेज आहे. हे टॅबलेट मनोरंजन, काम आणि दैनंदिन वापरासाठी आदर्श आहे, ज्यामुळं भारतीय बाजारपेठेत त्याची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. ओप्पोनं या लाँचद्वारे टॅबलेट सेगमेंटमध्ये आपली स्थिती मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला आहे, जिथं सॅमसंग आणि अॅपल सारख्या कंपन्या आघाडीवर आहेत.
ओप्पो पॅड 5 ची किंमत आणि उपलब्धता
ओप्पो पॅड 5 ची किंमत वाय-फाय ओनली व्हेरिएंटसाठी 26,999 रुपये आहे. तर वाय-फाय + 5G व्हेरिएंटची किंमत 32,999 रुपये आहे. हा टॅबलेट एकाच 8 जीबी + 256 जीबी रॅम आणि स्टोरेज कॉन्फिगरेशनमध्ये उपलब्ध आहे. हा टॅबलेट सध्या प्री-ऑर्डरसाठी उपलब्ध आहे आणि 13 जानेवारीपासून फ्लिपकार्ट आणि ओप्पोच्या ऑनलाइन स्टोअरवर विक्रीसाठी उपलब्ध होईल. तो ऑरोरा पिंक आणि स्टारलाइट ब्लॅक कलर ऑप्शन्समध्ये उपलब्ध आहे. या किंमतीमुळं हा टॅबलेट मध्यम बजेट असलेल्या ग्राहकांसाठी आकर्षक आहे. ओप्पोनं या टॅबलेटला भारतीय बाजारपेठेत यशस्वी करण्यासाठी आकर्षक ऑफर्स आणि डिस्काउंट्स देण्याची शक्यता आहे.
ओप्पो पॅड 5 ची वैशिष्ट्ये आणि स्पेसिफिकेशन्स
ओप्पो पॅड 5 कलरओएस 16 वर चालते, जो अँड्रॉइड 16 वर आधारित आहे. या टॅबलेटमध्ये 12.1 इंचाचा 2.8K (2,800×1,980 पिक्सेल) एलसीडी स्क्रीन आहे, जो 120 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट, 450 हर्ट्झ टच सॅम्पलिंग रेट, 900 निट्स पीक ब्राइटनेस, 284 पीपीआय पिक्सेल डेन्सिटी आणि 98 टक्के डीसीआय-पी3 कलर गॅमट ऑफर करतो. हे टॅबलेट ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 अल्ट्रा चिपसेटनं पॉवर केला आहे, ज्यात आर्म माली-जी615 एमसी2 जीपीयू, 8 जीबी एलपीडीडीआर5एक्स रॅम आणि 256जीबी यूएफएस 3.1 इंटरनल स्टोरेज आहे. हे कॉन्फिगरेशन मल्टीटास्किंग, गेमिंग आणि व्हिडिओ एडिटिंगसाठी उत्तम आहे.
कॅमेरा
ओप्पो पॅड 5 मध्ये 8 मेगापिक्सेलचा रियर कॅमेरा आहे, ज्यात एफ/2.0 अपर्चर, 77 डिग्री फील्ड ऑफ व्ह्यू आणि ऑटोफोकस आहे. समोरच्या बाजूला 8 मेगापिक्सेल (एफ/2.0) सेल्फी कॅमेरा आहे, जो सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी आहे. हे टॅबलेट 1080पी रिझोल्यूशनपर्यंत 30 एफपीएस व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करू शकते. हे फीचर्स व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग आणि कंटेंट क्रिएशनसाठी उपयुक्त आहेत, विशेषतः रिमोट वर्क आणि ऑनलाइन एज्युकेशनच्या काळात.
बॅटरी
ओप्पो पॅड 5 मध्ये 10,050 mAh बॅटरी आहे, जी 33 वॅट सुपरवूक वायर्ड फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. ऑनबोर्ड सेन्सर्समध्ये अॅम्बियंट लाइट सेन्सर, कलर टेम्परेचर सेन्सर, ई-कॉम्पास, अॅक्सेलरोमीटर, हॉल सेन्सर आणि प्रॉक्सिमिटी सेन्सर समाविष्ट आहेत. कनेक्टिव्हिटी ऑप्शन्समध्ये वाय-फाय 6, ब्लूटूथ 5.4 आणि यूएसबी टाइप-सी पोर्ट आहे.
एकंदरीत, ओप्पो पॅड 5 हा बजेट-फ्रेंडली टॅबलेट आहे, जे हाय-परफॉर्मन्स आणि आधुनिक फीचर्स ऑफर करतो. भारतीय ग्राहकांसाठी हे एक उत्तम पर्याय आहे, जे मनोरंजन आणि प्रोडक्टिव्हिटी दोन्हींसाठी उपयुक्त आहे. ओप्पोनं या लाँचद्वारे बाजारपेठेत स्पर्धा वाढवली आहे, ज्यामुळं इतर ब्रँड्सना नवीन इनोव्हेशन्स आणण्यासाठी प्रेरणा मिळेल.
हे वाचलंत का :