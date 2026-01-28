ETV Bharat / technology

ओप्पो K15 सीरिज भारतात लवकरच येणार; फ्लिपकार्टवर टीझर पेज लाइव्ह

ओप्पोनं भारतात नवीन K सीरिज (Oppo K15 series) स्मार्टफोनचा अधिकृत टीझर जारी केला आहे. हा फोन K15 सीरिज म्हणून लॉंच होण्याची अपेक्षा.

Oppo K15 series
प्रातिनिधिक छायाचित्र (Oppo)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 28, 2026 at 12:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : ओप्पोनं भारतात आपल्या लोकप्रिय K सीरिजच्या नवीन स्मार्टफोनच्या आगमनाची अधिकृतपणे घोषणा केली आहे. या फोनला ओप्पो K15 सीरिज म्हणून लॉंच होण्याची अपेक्षा आहे. फ्लिपकार्टवर एक समर्पित मायक्रोसाइट लाइव्ह झाली असून, यातून फोनची ऑनलाइन उपलब्धता निश्चित झाली आहे आणि डिझाइनचं काही संकेतही मिळत आहेत. लॉंच लवकरच होण्याची शक्यता आहे.

ओप्पोने 28 जानेवारी रोजी ही घोषणा केली, मात्र मॉडेलचं नाव किंवा लॉंचची तारीख जाहीर केलेली नाही. तरीही उद्योगातील तज्ज्ञांच्या मते, कंपनीच्या नेहमीच्या रिलीझ सायकलनुसार हा फोन K15 सीरिजचा भाग असेल. यात स्टँडर्ड ओप्पो K15 आणि अधिक बजेट-फ्रेंडली K15x असे दोन व्हेरियंट येण्याची शक्यता आहे.

फ्लिपकार्टवर ओप्पो K15 चे टीझर
ओप्पोनं फ्लिपकार्टवर नवीन K सीरिजसाठी स्वतंत्र पेज तयार केलं आहे. लॉंचनंतर फोन याच प्लॅटफॉर्मवर विक्रीसाठी उपलब्ध होईल. या पेजवर फोनच्या डिझाइनचे काही महत्त्वाचे फीचर्स दाखवले आहेत.

  • ड्युअल रियर कॅमेरा पिल- आकाराच्या मॉड्यूलमध्ये आणि LED फ्लॅशसह दिसतोय.
  • फ्लॅट बॅक पॅनल आणि फ्लॅट साइड्स, जे सध्याच्या मिड-रेंज फोनमध्ये ट्रेंडिंग स्टाइल आहे.
  • हे डिझाइन एलिमेंट्स फोनला मॉडर्न आणि प्रीमियम लुक देतात, जे मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये ग्राहकांना आकर्षित करू शकतात.

K15 सीरिजमध्ये काय अपेक्षित आहे?
ओप्पोनं अधिकृत नाव जाहीर केलेले नसले तरी, गेल्या वर्षीच्या K13 सीरिजनंतर ही K15 सीरिज असेल अशी अपेक्षा आहे. कंपनी नेहमीप्रमाणे वेगवेगळ्या बजेट सेगमेंटसाठी एकापेक्षा जास्त मॉडेल्स आणते. मुख्य फोकस परफॉर्मन्स, दमदार बॅटरी आणि जलद चार्जिंगवर राहील, जे K सीरिजचं वैशिष्ट्य आहे.

मागील K13 सीरिज
ओप्पो K13 5G : एप्रिल 2025 मध्ये लॉंच होता. याची सुरुवातीची किंमत 17,999 (8GB+128GB) होती. यात 6.7 इंच फुल-एचडी+ AMOLED डिस्प्ले (120Hz रिफ्रेश रेट, 1,200 निट्स ब्राइटनेस), स्नॅपड्रॅगन 6 जेन 4 प्रोसेसर, 7,000mAh बॅटरी आणि 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होता.

ओप्पो K13x 5G : जून 2025 मध्ये लॉंच झाला होता. या फोनची किंमत 11,999 होती. यात 6.67 इंच LCD डिस्प्ले (120Hz, 1,000 निट्स), मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 चिपसेट, 6,000mAh बॅटरी आणि 45W चार्जिंग होती. K13 सीरिजला चांगला प्रतिसाद मिळाला होता, विशेषतः बॅटरी आणि चार्जिंग स्पीडमुळं. K15 सीरिजही त्याच दिशेनं पुढं जाईल अशी अपेक्षा आहे. फ्लिपकार्टवरील पेज आणि अधिकृत टीझर्समुळं ओप्पो K15 सीरिजचं लॉंच आता काही दिवसांवर येऊन ठेपलं आहे. कंपनी लवकरच स्पेसिफिकेशन्स, किंमत आणि लॉंच डेट जाहीर करेल. मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये स्पर्धा वाढवणारा हा फोन ठरू शकतो.

हे वाचलंत का :

  1. व्हॉट्सॲपनं उच्च-सुरक्षा मोड केला सादर : अधिक मजबूत संरक्षणासाठी तो काय करतो, ते येथे जाणून घ्या
  2. ब्लिंकिटनं आणलं भारत यात्रा कार्ड: एकाच कार्डनं मेट्रो-बस प्रवास झाला सोपा
  3. सॅमसंग गॅलेक्सी झेड फ्लिप 7 ऑलिम्पिक एडिशन सादर : 2026 विंटर ऑलिम्पिक्ससाठी विशेष फोल्डेबल स्मार्टफोन

TAGGED:

OPPO K15 SERIES
ओप्पो K15 सीरिज
OPPO K15
OPPO K15 SERIES TEASER
OPPO K15 SERIES COMING SOON

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.