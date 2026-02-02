ETV Bharat / technology

ओप्पो K14x भारतात 10 फेब्रुवारीला लाँच होणार: 6500mAh बॅटरी आणि MediaTek Dimensity 6300 सह येणार

ओप्पो K14x भारतात 10 फेब्रुवारीला लाँच होणार आहे. यात 6.75 इंच 120Hz डिस्प्ले, 6500mAh बॅटरी आणि MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट आहे.

Oppo K14x
ओप्पो K14x (Oppo)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 2, 2026 at 2:54 PM IST

2 Min Read
मुंबई : ओप्पोनं भारतात आपल्या नवीन K सिरीज स्मार्टफोन ओप्पो K14x ची लाँच डेट जाहीर केली आहे. हा फोन 10 फेब्रुवारीला भारतीय बाजारात दाखल होणार आहे. कंपनीनं सोमवारी याची अधिकृत घोषणा केली असून, फोनची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि डिझाइनही उघड केलं आहे. फ्लिपकार्टवर या फोनसाठी आधीच मायक्रोसाइट लाइव्ह झाली आहे, ज्यावरून ग्राहकांना त्याची माहिती मिळत आहे. ओप्पो K14x हा गेल्या वर्षी जूनमध्ये लाँच झालेल्या ओप्पो K13x 5G चा उत्तराधिकारी मानला जात आहे. हा बजेट सेगमेंटमधील 5G स्मार्टफोन असून, किफायतशीर किंमत आणि दमदार बॅटरी लाइफ यामुळं तरुण ग्राहकांना आकर्षित करेल अशी अपेक्षा आहे.

लाँच डेट आणि अपेक्षित किंमत
ओप्पो K14x 5G चं भारतातील अधिकृत लाँच 10 फेब्रुवारी 2026 रोजी होईल. कंपनीनं अद्याप किंमत जाहीर केलेली नाही, परंतु त्याच्या ओप्पो K13x 5G ची किंमत( 4GB RAM + 128GB स्टोरेज व्हेरिएंटसाठी) 11,999 होती. त्यामुळं K14x ची किंमतही 12,000 ते 15,000 रुपयांच्या दरम्यान असण्याची शक्यता आहे.

डिझाइन आणि डिस्प्ले
ओप्पो K14x मध्ये K फोनला फ्लॅट एजेस, फ्लॅट रियर पॅनल आणि पिल-आकाराची रियर कॅमेरा आयलंड मिळेल. रियर पॅनलवर दोन कॅमेरा सेन्सर आणि LED फ्लॅश दिसत आहे. डिस्प्लेमध्ये 6.75 इंच HD+ LCD पॅनल आहे, ज्याचा रिफ्रेश रेट 120Hz आणि पीक ब्राइटनेस 1125 निट्स पर्यंत आहे. यामुळं सूर्यप्रकाशातही उत्तम विजिबिलिटी मिळेल. टच सॅम्पलिंग रेट आणि वाइड व्यूइंग अँगल यामुळं गेमिंग आणि व्हिडिओ पाहण्याचा अनुभव चांगला राहील.

प्रोसेसर, सॉफ्टवेअर आणि परफॉर्मन्स
ओप्पो K14x मध्ये MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट वापरली जाणार आहे. हा 6nm प्रोसेसवर आधारित ऑक्टा-कोर प्रोसेसर आहे, जो मध्यम गेमिंग आणि मल्टीटास्किंगसाठी पुरेसा आहे. फोन Android 15 वर आधारित ColorOS 15 सोबत येईल, ज्यात अनेक AI-आधारित फीचर्स असतील.

कॅमेरा आणि AI फीचर्स
रियरला 50 मेगापिक्सल मुख्य कॅमेरा असेल. ओप्पोनं यात अनेक AI-पॉवर्ड इमेजिंग फीचर्स जोडले आहेत, जसं की AI इमेज एन्हांसमेंट, AI पोर्ट्रेट आणि AI सीन डिटेक्शन. सेल्फीसाठी अद्याप माहिती जाहीर झालेली नाही, परंतु पूर्वसूरीमध्ये 8 मेगापिक्सल फ्रंट कॅमेरा होता.

दमदार बॅटरी आणि चार्जिंग
ओप्पो K14x चं सर्वात मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे 6,500mAh क्षमतेची बॅटरी. ही बॅटरी 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करेल. कंपनीच्या दाव्यानुसार, एका पूर्ण चार्जवर 17.6 तास YouTube व्हिडिओ प्लेबॅक, 16.1 तास Google Maps नेव्हिगेशन आणि 12.1 तास WhatsApp व्हिडिओ कॉलिंग मिळेल.

दरम्यानं, ओप्पो K13x 5G मध्ये 6,000mAh बॅटरी, 45W चार्जिंग, IP65 डस्ट आणि वॉटर रेसिस्टन्स आणि MIL-STD-810H सर्टिफिकेशन होते. K14x मध्येही अशीच टिकाऊपणा अपेक्षित आहे, परंतु कंपनीनं अद्याप याबाबत अधिकृत माहिती दिलेली नाही. एकूणच, ओप्पो K14x हा बजेट 5G सेगमेंटमध्ये दमदार बॅटरी, चांगला डिस्प्ले आणि MediaTek चा नवा प्रोसेसर घेऊन येत आहे.

