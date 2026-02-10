50 मेगापिक्सेल रिअर कॅमेरा आणि 6,500 mAhबॅटरीसह Oppo K14X 5G भारतात लाँच
मुंबई : 50 मेगापिक्सेल रिअर कॅमेरा आणि 6,500 एमएएच बॅटरीसह Oppo K14X 5G भारतात लाँच झालाय.
Oppo K14X 5G (Oppo)
Published : February 10, 2026 at 12:16 PM IST
मुंबई : 50 मेगापिक्सेल रिअर कॅमेरा आणि 6,500 एमएएच बॅटरीसह Oppo K14X 5G भारतात लाँच झालाय. या फोनमध्ये 45 वॉट फास्ट चार्जिंग, 6,500 mAh बॅटरी, 50MP चा रियर कॅमेरा आहे. यात 6.75-इंच 120 हर्ट्झ डिस्प्ले आहे. तो मीडियाटेक डायमेन्सिटी 6300 चिपसेट आणि कलरओएस 15 द्वारे समर्थित आहे. हा फोनची किंमत 4GB +128GB व्हेरिएंटसाठी 14,999 आणु 6GB + 128GB व्हेरिएंटसाठी 16,999 रुपये ठेवण्यात आली आहे.
