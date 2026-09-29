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Oppo K14 Plus: 8000mAh बॅटरी आणि Dimensity 7360 MAX सह भारतात लाँच; किंमत 29,999

Oppo नं K14 Plus 5G लाँच केला आहे. 29,999 किंमत असलेला हा फोन Dimensity 7360 MAX प्रोसेसर, 1.5K AMOLED डिस्प्ले आणि प्रचंड 8,000mAh बॅटरीसह येतो.

Oppo K14 Plus
Oppo K14 Plus (Oppo India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 29, 2026 at 12:34 PM IST

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मुंबई: Oppo नं या वर्षी आपल्या K-सीरीजमध्ये आणखी एका शक्तिशाली स्मार्टफोन लॉंच केला आहे. K14, K14x आणि K14 Lite नंतर आता K14 Plus 5G सादर करण्यात आला आहे. 29,999 किंमत असलेला हा फोन उच्च कामगिरी आणि दीर्घ बॅटरी लाइफसह बाजारात आला आहे.

Oppo K14 Plus
Oppo K14 Plus (Oppo)

किंमत, उपलब्धता आणिु स्टोरेज : Oppo K14 Plus तीन स्टोरेज पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. याच्या बेस व्हेरिएंटमध्ये 6GB रॅम (RAM) आणि 128GB स्टोरेज मिळतं. हा फोन 'स्टार व्हाईट' (Star White) आणि 'सोलर ऑरेंज' (Solar Orange) अशा दोन आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध आहे. हा फोन 8 ऑक्टोबर रोजी दुपारी 12 वाजता Flipkart आणि Oppo च्या अधिकृत ऑनलाइन स्टोअरवर विक्रीसाठी उपलब्ध होईल. लाँच ऑफर्स आणि 'बिग बिलियन डेज' (Big Billion Days) सेलचा भाग म्हणून, पहिल्या दिवशी कोणत्याही बँकेच्या कार्डद्वारे खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना 4,000 ची त्वरित सूट मिळेल. तसंच, सहा महिन्यांचा 'नो-कॉस्ट ईएमआय' (no-cost EMI) पर्यायही उपलब्ध आहे.

Oppo K14 Plus
Oppo K14 Plus (Oppo)
स्टोरेजकिंमत
6GB + 128GBRs 29,999
8GB + 128GBRs 32,999
8GB + 256GBRs 35,999
Oppo K14 Plus
Oppo K14 Plus (Oppo)

शक्तिशाली प्रोसेसर आणि कूलिंग तंत्रज्ञान: या फोनमध्ये MediaTek Dimensity 7360 MAX चिपसेट देण्यात आला आहे, जो 4nm प्रक्रियेवर आधारित आहे. याला 5,000mm² चा व्हेपर चेंबर (vapor chamber), UFS 3.1 स्टोरेज आणि LPDDR4X रॅमची जोड देण्यात आली आहे. हा चिपसेट Dimensity 7360 ची सुधारित आवृत्ती आहे. Oppo च्या मते, हा फोन AnTuTu बेंचमार्कवर 10 लाखांहून (1 million) अधिक गुण मिळवू शकतो, ज्यामुळं तो गेमिंग आणि मल्टीटास्किंग सहजपणे हाताळण्यास सक्षम ठरतो.

Oppo K14 Plus
Oppo K14 Plus (Oppo)

1.5K AMOLED डिस्प्ले: 6.7 -इंचाचा 1.5K AMOLED डिस्प्ले हे या फोनचं आणखी एक प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. यात 144Hz रिफ्रेश रेट आणि 3,600 निट्सची पीक ब्राइटनेस (कमाल प्रखरता) मिळते. 2,160Hz PWM डिमिंगमुळं दीर्घकाळ वापर करताना डोळ्यांवरील ताण कमी होतो. आपल्या चमकदार आणि हाय-कॉन्ट्रास्ट पॅनेलमुळे, हा फोन प्रतिस्पर्धी मॉडेल्सशी प्रभावीपणे स्पर्धा करतो.

Oppo K14 Plus
Oppo K14 Plus (Oppo)

8,000mAh बॅटरी आणि फास्ट चार्जिंग: याची प्रचंड 8,000mAh बॅटरी हे एक मुख्य आकर्षण आहे. कंपनीचा दावा आहे की एकदा चार्ज केल्यावर, हा फोन BGMI (60 fps वर) सारखे गेम्स 12 तासांहून अधिक काळ आणि YouTube 20 तासांहून अधिक काळ चालवू शकतो. 45W SuperVOOC चार्जरमुळं जलद चार्जिंगची सुविधा मिळते.

Oppo K14 Plus
Oppo K14 Plus (Oppo)

कॅमेरा सेटअप आणि AI वैशिष्ट्ये: मागील कॅमेरा सेटअपमध्ये 50MP चा 1/2-इंच SmartSens SC532HS प्रायमरी कॅमेरा (f/1.8, OIS) आणि 2MP चा मोनोक्रोम लेन्स आहे, तर समोर 16MP चा कॅमेरा दिला आहे. AI Portrait Glow, AI Recompose, AI Eraser आणि AI Writing & Translation यांसारखी वैशिष्ट्ये फोटोग्राफी आणि उत्पादकता (productivity) दोन्हीमध्ये सुधारणा करतात. हा फोन Android 17 वर आधारित ColorOS 16.5 वर चालतो, ज्यामुळं Android 17 सह येणारा हा पहिला Oppo स्मार्टफोन ठरला आहे.

Oppo K14 Plus
Oppo K14 Plus (Oppo)

टिकाऊपणा आणि अतिरिक्त वैशिष्ट्ये: या फोनला IP69K रेटिंग मिळालं आहे, जे उच्च दाबाच्या पाण्याच्या फवाऱ्यांपासून आणि पाण्यात बुडण्यापासून संरक्षण सुनिश्चित करते. याच्या 'आर्मर बॉडी' (Armor Body) डिझाइनमुळं तो पडल्याचा धक्का सहन करू शकतो. मागील बाजूस असलेल्या IR ब्लास्टरमुळं टीव्ही आणि एसी (AC) सारखी उपकरणे नियंत्रित करता येतात. यात 3.5mm जॅक नसला तरी, याचे स्टिरिओ स्पीकर्स चांगला ऑडिओ अनुभव देतात.

Oppo K14 Plus
Oppo K14 Plus (Oppo)

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