Oppo K14 Plus 5G लवकरच भारतात लवकरच होतोय लॉंच! Flipkart वरील टीझरमध्ये माहिती उघड
Oppo K14 Plus 5G लवकरच भारतात लाँच होणार आहे. Flipkart वर या फोनचा एक टीझर प्रसिद्ध झाला आहे.
Published : September 18, 2026 at 3:37 PM IST
मुंबई: भारतात Oppo K14 Plus 5G स्मार्टफोनच्या लाँचची घोषणा करण्यात आली आहे. कंपनीनं Flipkart वरील एका विशेष मायक्रोसाइटद्वारे या फोनचा टीझर जारी केला आहे. मायक्रोसाइटवर अद्याप सर्व तपशील उपलब्ध नसले तरी, फोनच्या नावातूनच यात 5G कनेक्टिव्हिटी असणार असल्याचं स्पष्ट होतं. टीझरमध्ये "Powered to Perform, Built to Last" ही टॅगलाइन वापरण्यात आली आहे, जी कंपनीचा या डिव्हाइसची कामगिरी आणि टिकाऊपणावर असलेला भर दर्शवते. Oppo नं अद्याप लाँचची तारीख, किंमत किंवा वैशिष्ट्ये जाहीर केलेली नाहीत. तरीही, Flipkart वर याची उपलब्धता ग्राहकांसाठी खरेदीचा एक सोयीस्कर पर्याय उपलब्ध करून देते.
फोनच्या डिझाइनची पहिली झलक: प्रमोशनल इमेजमध्ये फोनची बाजूची बाजू (side view) दिसत आहे, ज्यामध्ये सपाट कडा (flat edges) आणि फ्रेमवरील बटणे स्पष्टपणे दिसून येतात. टीझरमध्ये हा फोन नारिंगी आणि चांदीच्या (silver) रंगात दाखवण्यात आला आहे, मात्र कंपनीनं अधिकृत रंग पर्यायांची अद्याप पुष्टी केलेली नाही. इमेजवरून असा अंदाज लावला जाऊ शकतो की, या फोनची बांधणी (build quality) अत्यंत मजबूत असेल. Oppo K14 सिरीजमध्ये आधीच K14 आणि K14x 5G मॉडेल्सचा समावेश आहे; हे दोन्ही मॉडेल्स या वर्षी फेब्रुवारी आणि मार्चमध्ये भारतात लाँच करण्यात आले होते. अलीकडेच K14 Lite देखील बाजारात आला आहे. त्यामुळं, K14 Plus 5G ही या सिरीजमधील एक सुधारित आवृत्ती (upgraded version) असण्याची शक्यता आहे.
K14 सिरीजमधील नवीन भर आणि अपेक्षित वैशिष्ट्ये: Oppo K14 Plus 5G हा फोन सिरीजमधील विद्यमान K14 आणि K14x 5G मॉडेल्सच्या श्रेणीत सामील होईल. कंपनीनं चिपसेट किंवा बॅटरीबाबत अद्याप तपशील उघड केलेले नाहीत. तरीही, टॅगलाइनवरून असं दिसतं की कंपनीचा मुख्य भर कामगिरी आणि टिकाऊपणावर आहे. 5G सपोर्ट निश्चित असल्यानं, वापरकर्ते जलद इंटरनेट आणि सुरळीत गेमिंग अनुभवाची अपेक्षा करू शकतात. लाँचपूर्वी कंपनी अधिक तपशील जाहीर करेल अशी अपेक्षा आहे. भारतातील मिड-रेंज मार्केटमधील वाढती स्पर्धा पाहता, या फोनची किंमत स्पर्धात्मक असण्याची शक्यता आहे.
अलीकडेच लाँच झालेल्या K14 Lite बद्दल माहिती: Oppo नं याच आठवड्यात K14 Lite लाँच केला आहे. याचा 4GB + 64GB व्हेरिएंट 16,999 रुपयांना उपलब्ध आहे. हा फोन ColorOS 16 (Android १६ वर आधारित) वर चालतो. यात 120Hz रिफ्रेश रेटसह 6.75-इंचाचा HD+ डिस्प्ले (720x1570पिक्सेल) देण्यात आला आहे. यात ऑक्टा-कोर Unisoc T7250 चिपसेट असून 13,700 चौरस मिलीमीटरचा 'थर्मल ग्राफाइट कूलिंग एरिया' समाविष्ट आहे. कॅमेरा सेटअपमध्ये 13-मेगापिक्सेलचा रिअर कॅमेरा (ऑटोफोकससह) आणि 5-मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा यांचा समावेश आहे. IP64 रेटिंगमुळं हा फोन धूळ आणि पाण्याच्या थेंबांपासून सुरक्षित राहतो. यात 7,000mAh ची बॅटरी असून, हा फोन 15W चार्जिंग तसेच 'रिव्हर्स वायर्ड चार्जिंग'ला सपोर्ट करतो.
अपेक्षा आणि बाजारातील स्थान: Oppo K14 Plus 5G ची अधिकृत वैशिष्ट्ये अद्याप जाहीर झालेली नसल्यामुळं चाहत्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे. फ्लिपकार्टवरील एका मायक्रोसाइटवरून असे संकेत मिळतात की, याबद्दलची अधिकृत माहिती लवकरच उपलब्ध होईल. या मालिकेतील इतर फोनच्या तुलनेत हे मॉडेल अधिक शक्तिशाली आणि टिकाऊ असू शकते. भारतीय वापरकर्त्यांमध्ये परवडणाऱ्या 5G फोनची मागणी पाहता, हे लाँच महत्त्वपूर्ण ठरू शकते. कंपनी लवकरच सर्व तपशील जाहीर करेल आणि आकर्षक किंमत सादर करेल, अशी अपेक्षा आहे.
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