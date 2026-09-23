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OPPO K14 Plus 5G: 'या' तारखेला होणार भारतात लॉंच, 8000mAh बॅटरी आणि दमदार कॅमेरा!

OPPO K14 Plus 5G स्मार्टफोन 29 सप्टेंबर रोजी भारतात लाँच होणार आहे. हा फोन केवळ फ्लिपकार्टवर (Flipkart) उपलब्ध असेल.

OPPO K14 Plus 5G
OPPO K14 Plus 5G (OPPO)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 23, 2026 at 12:29 PM IST

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मुंबई: OPPO नं अधिकृतपणे घोषणा केली आहे की, त्यांच्या K-सीरीजमधील नवीनतम स्मार्टफोन 'K14 Plus 5G' भारतात 29 सप्टेंबर 2026 रोजी दुपारी 12:000 वाजता लाँच केला जाईल. हा फोन केवळ फ्लिपकार्टवर उपलब्ध असेल आणि आगामी 'बिग बिलियन डेज' (Big Billion Days) सेलदरम्यान यावर आकर्षक ऑफर्स मिळण्याची अपेक्षा आहे. कंपनी आणि फ्लिपकार्टच्या टीझर्सनुसार, या फोनची टॅगलाइन "Powered to Perform, Built to Last" (कामगिरीसाठी सक्षम, टिकाऊपणासाठी निर्मित) अशी आहे.

शक्तिशाली प्रोसेसर आणि थर्मल कूलिंग सिस्टम: OPPO K14 Plus 5G मध्ये MediaTek Dimensity 7360 MAX चिपसेट देण्यात आला आहे. कंपनीच्या दाव्यानुसार, AnTuTu बेंचमार्कवर या फोनने 10 लाखांहून अधिक (1 million+) गुण मिळवले आहेत. दीर्घकाळ वापरादरम्यान स्थिर कामगिरी सुनिश्चित करण्यासाठी, यात 5000mm² ची VC (व्हेपर चेंबर) कूलिंग सिस्टम देण्यात आली आहे. यामुळं गेमिंग किंवा इतर जड कामांदरम्यान फोन जास्त गरम होत नाही आणि कामगिरी सातत्यपूर्ण राहते.

OPPO K14 Plus 5G
OPPO K14 Plus 5G बॅटरी (Flipkart)

स्मूथ डिस्प्ले: या फोनमध्ये 1.5K रिझोल्यूशन असलेला AMOLED डिस्प्ले आहे. यात 144Hz रिफ्रेश रेट आणि 3600 निट्सची पीक ब्राइटनेस मिळते. यामुळं सूर्यप्रकाशातही स्क्रीन स्पष्ट दिसते आणि स्क्रोलिंग व गेमिंगचा अनुभव अत्यंत स्मूथ मिळतो.

OPPO K14 Plus 5G
OPPO K14 Plus 5G (Flipkart)

50MP मुख्य कॅमेरा आणि सोनी सेल्फी कॅमेरा: मागील बाजूस 50MP चा मुख्य कॅमेरा आहे, ज्यामध्ये ऑप्टिकल इमेज स्टॅबिलायझेशन (OIS) आणि 4K व्हिडिओ रेकॉर्डिंगची सुविधा आहे. समोरच्या बाजूला 16MP चा Sony IMX480 सेल्फी कॅमेरा देण्यात आला आहे. मागील बाजूस असलेले दोन कॅमेरे एका 'पिल-शेप्ड' (गोळीच्या आकाराच्या) मॉड्यूलमध्ये बसवण्यात आले आहेत.

OPPO K14 Plus 5G
OPPO K14 Plus 5G स्टोरेज (Flipkart)

8000mAh बॅटरी आणि टिकाऊपणा: या फोनचं सर्वात उल्लेखनीय वैशिष्ट्य म्हणजे याची प्रचंड 8000mAh बॅटरी. 'बिल्ट टू लास्ट' (दीर्घकाळ टिकणारी रचना) या संकल्पनेवर लक्ष केंद्रित करत, OPPO नं यात अशी वैशिष्ट्ये समाविष्ट केली आहेत जी सहा वर्षांपर्यंत सुरळीत कामगिरीची खात्री देतात; यामध्ये IP69K टिकाऊपणा रेटिंग आणि 'डॅमेज-प्रूफ 360-डिग्री आर्मर बॉडी' यांचा समावेश आहे. ही वैशिष्ट्ये फोनचं धूळ, पाणी आणि दैनंदिन वापरामुळं होणारी झीज यांपासून संरक्षण करतात.

OPPO K14 Plus 5G
OPPO K14 Plus 5G रंग पर्याय (Flipkart)

इतर वैशिष्ट्ये आणि सॉफ्टवेअर: या फोनमध्ये इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेन्सर, ड्युअल स्टिरिओ स्पीकर्स आणि 'अल्ट्रा व्हॉल्यूम' मोड देण्यात आला आहे. सॉफ्टवेअरच्या बाबतीत, यात नवीन AI-आधारित वैशिष्ट्यांसह सुधारित ColorOS चा अनुभव मिळतो. डिझाइनचा विचार करता, हा फोन नारिंगी आणि सिल्व्हर रंगांच्या पर्यायांमध्ये येतो; यात फ्लॅट प्लास्टिक फ्रेम असून मागील बाजूस आकर्षक पॅटर्न देण्यात आला आहे.

OPPO K14 Plus 5G
OPPO K14 Plus 5G चिपसेट (Flipkart)

लाँच आणि उपलब्धता: किंमत, मेमरी कॉन्फिगरेशन्स आणि ऑफर्सबाबतची माहिती 29 सप्टेंबर रोजी दुपारी 12 वाजता होणाऱ्या लाँच इव्हेंटमध्ये जाहीर केली जाईल. Flipkart आणि OPPO कडून मिळालेल्या ताज्या माहितीनुसार, हा फोन 'लवकरच येत आहे' (Coming Soon) आणि तो केवळ Flipkart वरच विक्रीसाठी उपलब्ध असेल. 'बिग बिलियन डेज' सेलदरम्यान यावर विशेष सवलती मिळण्याची शक्यता आहे. बॅटरी लाईफ, परफॉर्मन्स आणि टिकाऊपणा यांना प्राधान्य देणाऱ्या वापरकर्त्यांसाठी हा फोन एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो.

OPPO K14 Plus 5G
OPPO K14 Plus 5G वैशिष्ट्ये (Flipkart)

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