Oppo K14 Lite : 6.75-इंच डिस्प्ले आणि 7,000mAh बॅटरीसह भारतात लाँच; जाणून घ्या किंमत आणि वैशिष्ट्ये
परवडणाऱ्या स्मार्टफोनच्या शोधात असलेल्या ग्राहकांसाठी OPPO K14 Lite भारतात अधिकृतपणे लाँच झाला आहे.
Published : September 16, 2026 at 2:45 PM IST
मुंबई : Oppo K14 Lite आज भारतात लाँच झाला. Oppo च्या नवीन K-सीरीजमधील हा स्मार्टफोन दोन रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध असून यात 120Hz रिफ्रेश रेट असलेला 6.75-इंचाचा डिस्प्ले देण्यात आला आहे. Oppo K14 Lite मध्ये 7,000mAh ची दमदार बॅटरी आहे; कंपनीचा दावा आहे की एकदा पूर्ण चार्ज केल्यावर ही बॅटरी 55.55 तासांपर्यंतचा कॉलिंग टाइम देऊ शकते. धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षणासाठी या फोनला IP64 रेटिंग देण्यात आलं आहे. हा फोन Unisoc T7250 चिपसेट आणि 4GB रॅम (RAM) सह येतो.
Oppo K14 Lite ची भारतातील किंमत आणि उपलब्धता : भारतात Oppo K14 Lite च्या 4GB रॅम आणि 64GB स्टोरेज व्हेरिएंटची किंमत 16,999 रुपये आहे. हा फोन 'फेदर पर्पल' (Feather Purple) आणि 'स्टोन ब्राउन' (Stone Brown) अशा दोन रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. Oppo नं पुष्टी केली आहे की, हा फोन आजपासून Oppo ई-स्टोअर आणि Flipkart वर खरेदीसाठी उपलब्ध असेल. लाँच ऑफर अंतर्गत, विशिष्ट बँक ऑफर्सचा लाभ घेऊन ग्राहक 1,000 रुपयांची त्वरित सूट मिळवू शकतात, ज्यामुळं या फोनची प्रभावी किंमत 15,999 रुपये इतकी होईल. तसंच, खरेदीदार अतिरिक्त तीन महिन्यांच्या 'नो-कॉस्ट ईएमआय' (no-cost EMI) पर्यायाचाही लाभ घेऊ शकतात.
Oppo K14 Lite ची वैशिष्ट्ये : Oppo K14 Lite हा फोन Android 16 वर आधारित ColorOS 16 वर चालतो आणि यात 120Hz रिफ्रेश रेटसह 6.75-इंचाचा HD+ (720x 1,570 पिक्सेल) डिस्प्ले देण्यात आला आहे. या डिस्प्लेचा पीक ब्राइटनेस 900 निट्स (nits) पर्यंत असल्याचं सांगितलं जातं. Oppo च्या मते, या डिस्प्लेमध्ये 'स्प्लॅश टच' (Splash Touch), 'ऑइली-हँड टच' (Oily-Hand Touch) आणि 'ग्लोव्ह टच' (Glove Touch) अशी वैशिष्ट्ये आहेत; यामुळं वापरकर्ते ओल्या किंवा तेलकट बोटांनी किंवा हातमोजे (gloves) घातलेले असतानाही टचस्क्रीन वापरू शकतात.
Unisoc T7250 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर : Oppo K14 Lite मध्ये Unisoc T7250 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर देण्यात आला आहे. यात 4GB LPDDR4X रॅम आणि 64GB UFS 2.2 स्टोरेज देण्यात आलं आहे. तसंच, यात 13,700 चौरस मिलीमीटर आकाराची 'थर्मल ग्राफाइट कूलिंग' यंत्रणा आहे.
कॅमेरा : कॅमेरा सेटअपचा विचार करता, Oppo K14 Lite मध्ये ऑटोफोकससह 13-मेगापिक्सेलचा मागील (रिअर) कॅमेरा आहे. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी यात 5-मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा देण्यात आला आहे. या कॅमेरा सेटअपमध्ये पोर्ट्रेट, नाईट आणि टाइम-लॅप्स यांसारख्या मोड्सना सपोर्ट मिळतो. या फोनमध्ये AI Eraser, AI Clear Face आणि AI Smart Image Matting 2.0 यांसारखी AI-आधारित वैशिष्ट्येही समाविष्ट आहेत. तसंच, हा फोन Google Gemini आणि Google च्या AI असिस्टंटलाही सपोर्ट करतो.
Oppo K14 Lite ला धूळ आणि पाण्यापासून (water-splash) संरक्षणासाठी IP64 रेटिंग मिळालं आहे. यात 7,000mAh ची बॅटरी आहे; कंपनीचा दावा आहे की 1,800 चार्जिंग सायकल पूर्ण झाल्यानंतरही ही बॅटरी तिच्या मूळ क्षमतेच्या 80 टक्क्यांहून अधिक क्षमता टिकवून ठेवते. एका चार्जवर हा फोन 26.84 तास YouTube प्लेबॅक, 13.19 तास PUBG Mobile गेमिंग आणि 55.55 तास कॉलिंगची सुविधा देतो, असं सांगितलं जाते. हा फोन 15W चार्जिंग आणि रिव्हर्स वायर्ड चार्जिंगला सपोर्ट करतो.
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