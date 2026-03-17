ओप्पो K14 5G : 7,000mAh बॅटरी आणि AI फोटोग्राफीसह भारतात लॉंच

ओप्पो K14 5G भारतात लॉंच झालाय. यात 7,000mAh बॅटरी, Dimensity 6300, 120Hz डिस्प्ले, 50MP AI कॅमेरा आणि IP69 रेटिंग आहे.

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 17, 2026 at 4:13 PM IST

मुंबई : ओप्पोनं आज भारतीय बाजारपेठेत Oppo K14 5G स्मार्टफोन लॉंच केला आहे. हा फोन परफॉर्मन्स आणि बॅटरी लाइफ यांच्यात उत्तम संतुलन शोधणाऱ्या वापरकर्त्यांसाठी एक मजबूत पर्याय आहे. यात 6.75 इंचाचा मोठा डिस्प्ले, ड्युअल रियर कॅमेरा सेटअप आणि AI-आधारित फोटोग्राफी फीचर्स आहेत. विशेषतः 7,000mAh ची प्रचंड बॅटरी ही या फोनचं मुख्य वैशिष्ट्य आहे, जी पूर्ण दिवस सहज चालू राहते. हे डिव्हाइस e-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्स आणि रिटेल स्टोर्सवर उपलब्ध असेल.

Oppo K14 5G वैशिष्ट्ये
Oppo K14 5G MediaTek Dimensity 6300 चिपसेटनं पावर्ड आहे, जे स्मूथ परफॉर्मन्स आणि 5G कनेक्टिव्हिटी देतो. यात आउट-ऑफ-द-बॉक्स ColorOS 15 आहे, जी Android 15 वर आधारित आहे. बॅटरी 7,000mAh ची आहे, जी 45W फास्ट चार्जिंग आणि रिव्हर्स वायर्ड चार्जिंगला सपोर्ट करते. हे फीचर वापरकर्त्यांना कमी वेळात चार्ज करून घेता येईल आणि इतर डिव्हाइसेस चार्ज करण्याची सुविधा देईल.

डिस्प्ले
डिस्प्ले 6.75 इंचाचा आहे, ज्यात 120Hz रिफ्रेश रेट आहे. कंपनीनुसार, हा स्क्रीन डायरेक्ट सूर्यप्रकाशात 1,125 निट्स पीक ब्राइटनेसपर्यंत पोहोचतं, ज्यामुळं आउटडोअर वापरात स्पष्ट दृश्य मिळते. डस्ट आणि वॉटर रेसिस्टन्ससाठी IP66, IP68 आणि IP69 सर्टिफिकेशन्स आहेत, जे फोनला मजबूत बनवतात.

कॅमेरा
कॅमेरा सेक्शनमध्ये 50MP मुख्य कॅमेरा आणि 2MP मोनोक्रोम सेन्सरचा ड्युअल रियर सेटअप आहे. सेल्फीसाठी 8MP फ्रंट कॅमेरा आहे. AI-आधारित फोटोग्राफी फीचर्समुळं छायाचित्रण अधिक उत्तम होतं.फोन Icy Blue, Prism Violet आणि Prism White या आकर्षक कलर ऑप्शन्समध्ये उपलब्ध आहे.

Oppo K14 5G किंमत आणि उपलब्धता

  • 6 GB RAM + 128GB स्टोरेज: 17,999
  • 6 GB RAM + 256GB स्टोरेज: 19,999
  • 8 GB RAM + 256GB स्टोरेज: 21,999

सेल 20 मार्च 2026 पासून सुरू होईल. हा फोन Flipkart आणि Oppo च्या अधिकृत ऑनलाइन स्टोअरवर उपलब्ध असेल. काही विशिष्ट क्रेडिट/डेबिट कार्ड्स वापरून 1,000 पर्यंत इन्स्टंट डिस्काउंट मिळेल. तसंच, 3 महिन्यांपर्यंत नो-कॉस्ट EMI ची सुविधा आहे, ज्यामुळं बजेटमध्ये खरेदी करणं सोपं होईल.

हा फोन बजेट सेगमेंटमध्ये 5G, मोठी बॅटरी, मजबूत बिल्ड आणि AI फीचर्ससह उत्तम पर्याय ठरणार आहे. जे लोक दीर्घ बॅटरी लाइफ आणि चांगल्या परफॉर्मन्ससह फोन शोधत आहेत, त्यांच्यासाठी Oppo K14 5G फायदेशीर ठरू शकतो.

