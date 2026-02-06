Oppo Find X9s, poco X8 Series : मीडियाटेक Dimensity 9500S chip सह लॉंच होणारे पहिले स्मार्टफोन
Oppo Find X9s आणि poco X8 Series हे Dimensity 9500S प्रोसेसरसह भारतात लॉंच होणारे पहिले स्मार्टफोन असतील.
Published : February 6, 2026 at 3:14 PM IST
नवी दिल्ली : शुक्रवारी आयोजित कार्यक्रमात मीडियाटेकनं घोषणा केली की, भारतात अनेक आगामी स्मार्टफोन डायमेन्सिटी 9500एस चिपसह येतील. यात ओप्पो फाइंड एक्स9एसचा समावेश असून, हा फोन 2026 च्या दुसऱ्या तिमाहीत (Q2) भारतात लॉंच होईल. तसंच पोको एक्स8 सीरिजमधील एक मॉडेल आणि रियलमी जीटी 8 हेही या चिपसेटनं सुसज्ज स्मार्टफोन असतील.
Dimensity 9500S सोबत येणारे आगामी फोन
मीडियाटेकच्या कार्यक्रमात पोको, ओप्पो आणि रियलमी या ब्रँड्सनी आपले Dimensity 9500S चालित फोन भारतात आणण्याची पुष्टी केली. शाओमीच्या सब-ब्रँड पोकोनं पोको एक्स8 प्रो मॅक्स या मॉडेलमध्ये हे चिप वापरण्याची घोषणा केली. ओप्पो फाइंड एक्स9एस हा फ्लॅगशिप-लेव्हल SoC सोबत येईल, तर रियलमी जीटी 8 ला देखील या प्रोसेसरनं सुसज्ज असेल. ओप्पो फाइंड एक्स9एस भारतासह इतर दक्षिण आशियाई बाजारपेठांमध्ये Q2 2026 मध्ये लॉंच होईल. पोको एक्स8 प्रो मॅक्स नुकताच सर्टिफिकेशन वेबसाइटवर दिसला असून, तो लवकरच लॉंच होण्याची शक्यता आहे.
मीडियाटेक डायमेन्सिटी 9500एस स्पेसिफिकेशन्स
डायमेन्सिटी 9500एस हा तायवानच्या चिपमेकरचा 3nm फ्लॅगशिप चिपसेट आहे. यात एक आर्म कॉर्टेक्स-एक्स925 अल्ट्रा कोर 3.73GHz स्पीडसह, तीन आर्म कॉर्टेक्स-एक्स4 कोर आणि चार आर्म कॉर्टेक्स-ए720 कोर आहेत. GPU म्हणून इमोर्टालिस-जी925 देण्यात आले आहे. मीडियाटेकच्या मते, या चिपमध्ये जनरेटिव्ह एआय आणि एजेंटिक एआय क्षमता असलेले मीडियाटेक NPU आहे.
कनेक्टिव्हिटी Wi-Fi 7
हा चिपसेट LPDDR5X रॅम आणि UFS 4.0 स्टोरेजला सपोर्ट करतो. यासह येणारे डिव्हाइसेस 180Hz रिफ्रेश रेटसह WQHD+ स्क्रीन आणि जास्तीत जास्त 320 मेगापिक्सेल कॅमेरा सेंसर्सला सपोर्ट करू शकतं. कनेक्टिव्हिटीमध्ये Wi-Fi 7, ब्लूटूथ 5.4, ड्युअल-सिम 5G, 4G LTE, बिडोउ, ग्लोनास, गॅलिलिओ, नॅव्हिक आणि QZSS यांचा समावेश आहे. मीडियाटेक अल्ट्रासेव 4.0 पॉवर सेव्हिंग टेक्नॉलॉजीमुळं ऊर्जा कार्यक्षमता उत्तम मिळते.हे स्पेसिफिकेशन्स एप्रिल 2025 मध्ये लॉंच झालेल्या डायमेन्सिटी 9400+ सारखे जवळपास समान आहेत.या नवीन चिपसेटमुळं भारतातील प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंटमध्ये स्पर्धा वाढणार असून, उत्तम परफॉर्मन्स आणि एआय क्षमता देणारे फोन लवकरच उपलब्ध होतील.
हे वाचलंत का :