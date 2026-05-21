Oppo Find X9s भारतात लाँच: 50MP कॅमेरा आणि 7,025mAh बॅटरी; किंमत आणि वैशिष्ट्ये
50MP कॅमेरा आणि 7,025mAh बॅटरीसह Oppo Find X9s भारतात लाँच झालाय. यात 6.59 इंचाचा Full-HD+ OLED डिस्प्ले देण्यात आला आहे.
Published : May 21, 2026 at 3:23 PM IST
मुंबई : Oppo Find X9s हा स्मार्टफोन गुरुवारी भारतात लाँच करण्यात आला. हे 'Find X9' या प्रमुख (flagship) मालिकेतील तिसरं मॉडेल आहे. 21 एप्रिल रोजी जगातील काही निवडक बाजारपेठांमध्ये सादर केल्यानंतर, एका महिन्यानं हा स्मार्टफोन भारतात दाखल झाला आहे. नवीन Find X9s भारतात 'प्री-ऑर्डर'साठी तीन रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. या फोनमध्ये ऑक्टा-कोअर, ड्युअल-सिम MediaTek Dimensity 9000 मालिकेतील चिपसेट देण्यात आला आहे. यात 7,025mAh क्षमतेची बॅटरी देण्यात आली आहे. या हँडसेटची मुख्य ओळख म्हणजे त्याची Hasselblad ट्यून केलेली कॅमेरा प्रणाली, ज्यामध्ये 50 मेगापिक्सेलचे तीन कॅमेरे (शूटर्स) समाविष्ट आहेत. तसंच, यात 6.59 इंचाचा Full-HD+ OLED डिस्प्ले देण्यात आला आहे, ज्याचा रिफ्रेश रेट 120Hz पर्यंत आहे.
Oppo Find X9s भारतातील किंमत आणि उपलब्धता: भारतात Oppo Find X9s च्या बेस व्हेरिएंटची (मूळ आवृत्ती) किंमत 79,999 रुपये आहे. या व्हेरिएंटमध्ये 12GB रॅम आणि 256GB स्टोरेज देण्यात आलं आहे. दुसरीकडं, या मालिकेतील सर्वात प्रगत (top-of-the-line) अशा 12GB रॅम आणि 512GB स्टोरेज असलेल्या व्हेरिएंटची किंमत 89,999 रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. कंपनी या फोनवर 10 टक्के 'इन्स्टंट कॅशबॅक' (तात्काळ परतावा) आणि 5,000 रुपयांपर्यंतचा 'एक्सचेंज बोनस'देखील देत आहे. ग्राहक या फोनसाठी 24 महिन्यांपर्यंतच्या 'बिनव्याजी EMI' (हप्ते) पर्यायांचा लाभ घेऊ शकतात. हा हँडसेट सध्या 'प्री-ऑर्डर'साठी उपलब्ध आहे. भारतात याची प्रत्यक्ष विक्री 28 मे रोजी Amazon आणि Oppo च्या अधिकृत ऑनलाइन स्टोअरद्वारे सुरू होणार आहे. Oppo Find X9s हा स्मार्टफोन 'Lavender Sky', 'Midnight Grey' आणि 'Sunset Orange' या तीन रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे.
Oppo Find X9s वैशिष्ट्ये आणि तपशील: Oppo Find X9s हा एक ऑक्टा-कोअर (Octa-core) आणि ड्युअल सिम (Dual SIM) हँडसेट आहे, जो Android 16-आधारित ColorOS 16 सह येतो. या स्मार्टफोनमध्ये 6.59 इंचाचा Full-HD+ (1,256x 2,760 पिक्सेल्स) AMOLED डिस्प्ले देण्यात आला आहे. या डिस्प्लेची वैशिष्ट्ये म्हणजे 120Hz पर्यंतचा रिफ्रेश रेट, 240Hz चा टच सॅम्पलिंग रेट, 100 टक्के DCI-P3 कलर गॅमट, 1,800nits पर्यंतची पीक ब्राइटनेस (कमाल चमक), 460ppi पिक्सेल डेन्सिटी, 1.07 अब्ज रंगांची क्षमता आणि Corning Gorilla Glass 7i चं संरक्षण आहे. कंपनीचा दावा आहे की, हा फोन धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षणासाठी IP66 + IP68 + IP69 रेटिंग्ससह येतो.
Dimensity 9500s चिपसेट : नवीन Oppo Find X9s ला ऑक्टा-कोअर MediaTek Dimensity 9500s चिपसेटची शक्ती लाभली आहे. यासोबतच यात Immortalis G925 MC12 GPU, 12GB LPDDR5x RAM आणि 512GB पर्यंतचे UFS 4.1 इंटरनल स्टोरेज देण्यात आले आहे.फोनमधील सेन्सर्सच्या यादीमध्ये प्रॉक्सिमिटी सेन्सर, ॲम्बियंट लाइट सेन्सर, कलर टेम्परेचर सेन्सर, ई-कंपाज (e-compass), ॲक्सिलरोमीटर, जायरोस्कोप, लेझर फोकसिंग सेन्सर, स्पेक्ट्रल सेन्सर आणि IR ब्लास्टर यांचा समावेश आहे.
कॅमेरा : कॅमेऱ्यांच्या बाबतीत सांगायचं तर, Oppo Find X9s मध्ये Hasselblad-ट्यून केलेले ट्रिपल रिअर कॅमेरा युनिट देण्यात आलं आहे. यातील मुख्य कॅमेरा 50-मेगापिक्सेलचा (f/1.8) असून तो Optical Image Stabilisation (OIS) सुविधेसह येतो. याव्यतिरिक्त, यात 120-अंशांचा (degree) 'फील्ड ऑफ व्ह्यू' असलेला 50-मेगापिक्सेलचा (f/2.0) अल्ट्रा-वाईड कॅमेरा आणि 50-मेगापिक्सेलचा (f/2.6) पेरिस्कोप टेलिफोटो कॅमेरा देखील समाविष्ट आहे. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी, Oppo Find X9s मध्ये 32-मेगापिक्सेलचा (f/2.4) फ्रंट-फेसिंग कॅमेरा देण्यात आला आहे. हा फोन 4K/60 fps पर्यंतच्या रिझोल्यूशनमध्ये व्हिडिओ रेकॉर्ड करण्यास सक्षम आहे.
7,025mAh क्षमतेची बॅटरी : Oppo Find X9s मध्ये 7,025mAh क्षमतेची बॅटरी देण्यात आली असून, यात 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंगसाठीचा सपोर्ट उपलब्ध आहे. कनेक्टिव्हिटीसाठी यामध्ये 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.1, USB Type-C पोर्ट, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS आणि NavIC चा सपोर्ट देण्यात आला आहे. सुरक्षेसाठी या फोनमध्ये इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कॅनर देखील देण्यात आला आहे.
