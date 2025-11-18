Oppo Find X9, Find X9 Pro आज होणार लाँच: लाईव्हस्ट्रीम कसं पहावं?, जाणून घ्या दोन्हीमधील फरक?
Oppo Find X9 series : 200MP कॅमेरा, 7500mAh बॅटरी, 120Hz AMOLED डिस्प्लेसह लॉंच होतेय. जाणून घ्या Oppo Find X9, Find X9 Pro प्रो मधील फरक...
Published : November 18, 2025
मुंबई : ओप्पोची फ्लॅगशिप सीरिज असलेली Find X9 मालिका लवकरच भारतात धमाका करणार आहे. या मालिकेत ओप्पो फाइंड X9 आणि फाइंड X9 प्रो अशा दोन मॉडेल्सचा समावेश असणार आहे. दोन्ही फोन दिसायला आकर्षक आणि तंत्रज्ञानानं सुसज्ज असणार आहे, पण काही महत्त्वाचा फरक या दोन्ही फोनमध्ये तुम्हाला पहायला मिळेल. जर तुम्ही कॉम्पॅक्ट फोनच्या शोधत असाल तर X9 तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतो. दुसरीकडं तुम्हाला प्रोफेशनल कॅमेरा आणि मोठा डिस्प्ले हवा असेल तर X9 प्रो स्मार्टफोनचा विचार तुम्ही नक्की करू शकता.ओप्पो फाइंड X9 सीरीज भारतात येत्या 18 नोहेंबर रोजी म्हणजे उद्या लॉंच होतेय.
लाँच इव्हेंट
ओप्पो फाइंड एक्स9 आणि ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो लाँच इव्हेंट आज दुपारी 12 वाजता सुरू होणार आहे. ओप्पोनं पुष्टी केली आहे की या दोघांपैकी अधिक प्रीमियम व्हेरिएंट असलेल्या फाइंड एक्स9 प्रोमध्ये 200 मेगापिक्सेल कॅमेरा सेन्सर असेल ज्यामध्ये 13.2x लॉसलेस झूम आणि 120x हायब्रिड झूम असेल. यासोबतच, फोनमध्ये 50-मेगापिक्सेल अल्ट्रा-वाइड आणि टेलिफोटो लेन्स देखील असतील.
लाईव्हस्ट्रीम
लाँच इव्हेंट दुपारी 12 वाजता भारतीय वेळेनुसार सुरू होणार आहे. वापरकर्ते यूट्यूबवर किंवा कंपनीच्या वेबसाइटवर ऑनलाइन इव्हेंट लाईव्ह पाहू शकतात. पर्यायी म्हणून, तुम्ही खालील एम्बेडेड व्हिडिओमध्ये इव्हेंट लाईव्ह पाहू शकता.
दोन्ही फोनमध्यील समान वैशिष्ट्ये
दोन्ही फोन MediaTek Dimensity 9500 चिपसेटनं युक्त आहेत, ज्यामुळं परफॉर्मन्स आणि गेमिंगमध्ये कोणताही तडजोड दिसत नाही. दोन्हींच्या डिस्प्लेचा पीक ब्राइटनेस 3,600 निट्स, 120Hz रिफ्रेश रेट आहे. IP68/IP69 वॉटर आणि डस्ट रेझिस्टन्स, 80W फास्ट चार्जिंग, 50W वायरलेस आणि 10W रिव्हर्स वायरलेस चार्जिंग सारख्या गोष्टी दोन्हींमध्ये समान आहेत. मुख्य कॅमेरा 50MP Sony LYT-808 आणि अल्ट्रावाइड 50MP Samsung JN5 कॅमेरा दोन्हींमध्ये सारखाच देण्यात आला आहे. फोनची किंमत आणि इतर वैशिष्ट्ये लॉंच झाल्यानंतर समोर येतील.
कोणता फोन तुमच्यासाठी बेस्ट?
तुम्हाला एक हातात आरामात बसणारा, हलका आणि कॉम्पॅक्ट फोन हवा असेल, तर तुम्ही ओप्पो फाइंड X9 चा विचार करू शकता. ज्यांना प्रो सारखा प्रीमियम कॅमेरा किंवा LTPO डिस्प्लेची गरज नाही, त्यांच्यासाठी हा उत्तम पर्याय आहे. किंमतही तुलनेनं कमी असण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडं तुम्ही फोटोग्राफीप्रेमी असाल, खास करून लांब अंतरावरून झूम करून छान फोटो काढायला आवडत असतील तर तुम्हाला ओप्पो फाइंड X9 प्रो खरेदी करणं फायदेशीर ठरू शकतं. मोठा आणि पॉवर एफिशियंट LTPO डिस्प्ले, उत्तम सेल्फी कॅमेरा आणि अतिरिक्त क्विक बटन यात मिळतं.
ओप्पो फाइंड X9 vs फाइंड X9 प्रो : संपूर्ण स्पेसिफिकेशन्स तुलना
|श्रेणी
|वैशिष्ट्य
|ओप्पो फाइंड X9
|ओप्पो फाइंड X9 प्रो
|डिझाईन आणि बांधणी
|आकार (उंची × रुंदी × जाडी)
|15.70× 7.39× 0.80 सें.मी
|16.13× 7.65× 0.83 सें.मी
|वजन
|सुमारे 203 ग्रॅम
|सुमारे 224 ग्रॅम
|रंग
|स्पेस ब्लॅक, टायटॅनियम ग्रे
|सिल्क व्हाईट, टायटॅनियम चारकोल
|काच संरक्षण
|गोरिल्ला ग्लास 7i
|गोरिल्ला ग्लास व्हिक्टस 2
|रॅम आणि स्टोरेज
|पर्याय
|12 जीबी + 256 जीबी / 16 जीबी + 512 जीबी
|फक्त 16 जीबी + 512 जीबी
|डिस्प्ले
|स्क्रीन आकार
|6.59 इंच (16.74 सें.मी)
|6.78 इंच (17.23 सें.मी)
|रिझोल्यूशन
|2760 × 1256
|2772 × 1272
|रिफ्रेश रेट
|जास्तीत जास्त 120 हर्ट्झ
|जास्तीत जास्त 120 हर्ट्झ
|ब्राईटनेस
|1800 निट्स (पीक)
|1800 निट्स (पीक)
|कॅमेरा (मागचा)
|अल्ट्रा-वाइड
|50 मेगापिक्सेल (f/2.0, 120°)
|50 मेगापिक्सेल (f/2.0, 120°)
|मुख्य कॅमेरा
|50 मेगापिक्सेल (f/1.6)
|50 मेगापिक्सेल (f/1.5) – जास्त प्रकाश
|टेलिफोटो
|50 मेगापिक्सेल
|200 मेगापिक्सेल (खूप चांगला झूम)
|मोनोक्रोम
|2 मेगापिक्सेल
|2 मेगापिक्सेल
|सेल्फी कॅमेरा
|रिझोल्यूशन
|32 मेगापिक्सेल
|50 मेगापिक्सेल (ऑटोफोकससह)
|बॅटरी
|क्षमता
|7025 एमएएच
|7500 एमएएच (जास्त चांगली बॅटरी लाईफ)
|चार्जिंग
|80 वॉट वायर्ड + 50 वॉट वायरलेस
|80 वॉट वायर्ड + 50 वॉट वायरलेस
|प्रोसेसर
|चिपसेट
|मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500
|मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 (तोच)
|यूएसबी
|प्रकार
|यूएसबी टाइप-सी
|यूएसबी 3.2 जेन 1 (जास्त वेगवान डेटा ट्रान्सफर)
|इतर महत्त्वाचे
|फिंगरप्रिंट
|इन-डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक
|इन-डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक
|वॉटर/डस्ट रेझिस्टन्स
|दोन्हीमध्ये IP68/IP69
|दोन्हीमध्ये IP68/IP69
|ऑपरेटिंग सिस्टीम
|कलरओएस 16 (अँड्रॉइड 15 वर आधारित)
|कलरओएस 16 (अँड्रॉइड 15 वर आधारित)
दोन्ही फोन ओप्पोच्या ColorOS 15 वर Android 15 सह येतात आणि 2025 च्या फ्लॅगशिप मार्केटमध्ये भारी स्पर्धा करणार आहेत. तुमच्या गरजेनुसार तुम्ही स्मार्टफोनची निवड करू शकता.
