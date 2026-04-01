ओप्पो फाइंड X9 अल्ट्रा: हॅसलब्लाड 10x झूमसह लवकरच होणार लॉंच

ओप्पो फाइंड X9 अल्ट्रा (OPPO Find X9 Ultra ) 21 एप्रिलला जागतिक स्तरावर लॉंच होणार आहे.हॅसलब्लाड 10x झूम आणि 200एमपी कॅमेऱ्यासह तो येईल.

Published : April 1, 2026 at 9:27 AM IST

मुंबई : स्मार्टफोन जगात कॅमेरा तंत्रज्ञानात सातत्यानं नाविन्य आणणाऱ्या ओप्पो कंपनीनं आपल्या फाइंड X9 सीरीजचं पुढचा टॉप-एंड मॉडेल फाइंड X9 अल्ट्राच्या (OPPO Find X9 Ultra ) जागतिक लॉंचची अधिकृत घोषणा केली आहे. 21 एप्रिल 2026 रोजी हा फोन जागतिक बाजारात सादर होणार असून, त्याच दिवशी चीनमध्ये फाइंड X9s प्रो देखील लॉंच होईल. यासोबत कंपनी ओप्पो पॅड मिनी टॅबलेट आणि एनको क्लिप2 ओपन-इअर हेडसेट देखील चीनमध्ये लॉंच करणार आहे. हॅसलब्लाड ब्रँडिंगसह आलेला हा फोन फोटोग्राफी प्रेमींसाठी खरा खजिना ठरणार आहे.

10x ऑप्टिकल झूमसह प्रोफेशनल फोटोग्राफी : ओप्पोनं टीझर्सनंतर कन्फर्म केलं की, फाइंड X9 अल्ट्रामध्ये (Find X9 Ultra ) 50एमपी हॅसलब्लाड ब्रँडेड 10x ऑप्टिकल टेलिफोटो लेन्स असेल. आधुनिक फ्लॅगशिप फोन्समध्ये सामान्यतः 4x किंवा 5x पर्यंतच ऑप्टिकल झूम मर्यादित असतो, परंतु नवीन 10x पेरिस्कोप लेन्स ही मर्यादा तोडेल. डिजिटल चॅट स्टेशननुसार, फोनमध्ये 200एमपी LYT-901 मेन कॅमेरा, 50एमपी 10x पेरिस्कोप टेलिफोटो,200एमपी 3x पेरिस्कोप टेलिफोटो (136% अधिक प्रकाश ग्रहण क्षमता) आणि 50एमपी अल्ट्रा-वाइड लेन्स (1/2 इंच अपग्रेडेड सेंसर) असेल. हॅसलब्लाड कलर ट्यूनिंग आणि मास्टर मोडसह हा फोन लँडस्केप, पोर्ट्रेट आणि दूरच्या शॉट्ससाठी आदर्श असेल. 7000mAh पेक्षा जास्त बॅटरी आणि Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसरसह अपेक्षित असलेला हा फोन पहिल्यांदा चीनबाहेर जागतिक बाजारात येत आहे.

  • फाइंड X9s प्रो

कॉम्पॅक्ट फ्लॅगशिपमध्ये ड्युअल 200एमपी कॅमेरा : चीनमध्ये लॉन्च होणारा ओप्पो फाइंड X9s प्रो आपल्या किंमतीत एकमेव फ्लॅगशिप असेल ज्यात ड्युअल 200एमपी इमेजिंग क्षमता असेल. यात हॅसलब्लाड 200एमपी अल्ट्रा-क्लियर मेन कॅमेरा आणि 200एमपी अल्ट्रा-क्लियर टेलिफोटो लेन्स असेल. यामुळं सर्व फोकल लेंथ्सवर सहज झूम आणि क्रॉपिंग शक्य होईल. विस्तृत लँडस्केप किंवा क्लोज-अप शॉट्ससाठी हे फोन ट्रू ट्रॅव्हल फोटोग्राफी मार्वल म्हणून ओळखला जाईल. कॉम्पॅक्ट डिझाइनमध्ये प्रीमियम कॅमेरा परफॉर्मन्स देणारं हे मॉडेल फोटोग्राफी उत्साहींसाठी आकर्षक ठरेल.

अन्य उत्पादने : यासोबत ओप्पो पॅड मिनी (पातळ आणि हलके डिझाइनसह शक्तिशाली बॅटरी) आणि एनको क्लिप2 ओपन-इअर हेडसेट देखील चीनमध्ये लॉंच होणार आहेत. ही उत्पादने ओप्पोच्या इकोसिस्टमला अधिक समृद्ध करतील.

