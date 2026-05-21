Oppo Find X9 Ultra भारतात लाँच: Snapdragon 8 Elite Gen 5, Hasselblad ट्यून केलेले दोन 200MP कॅमेरे; किंमत आणि वैशिष्ट्ये
Snapdragon 8 Elite Gen 5, Hasselblad-ट्यून केलेले दोन 200MP कॅमेऱ्यासह Oppo Find X9 Ultra भारतात लाँच झालाय. जाणून घ्या, किंमत आणि वैशिष्ट्ये...
Published : May 21, 2026 at 1:23 PM IST
मुंबई : Oppo Find X9 Ultra स्मार्टफोन गुरुवारी भारतात लाँच करण्यात आला. 'Find X9' या फ्लॅगशिप मालिकेतील हे सर्वात प्रगत (टॉप-ऑफ-द-लाइन) मॉडेल आहे. Find X9s सोबतच पदार्पण करणारा हा फोन, आता Oppo Find X9 आणि Find X9 Pro या मॉडेल्सच्या यादीत सामील झाला आहे. या हँडसेटमध्ये Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट वापरण्यात आला असून, त्याला 16GB RAM ची जोड देण्यात आली आहे. यात Hasselblad च्या सहयोगानं विकसित करण्यात आलेला 'क्वाड रिअर कॅमेरा सेटअप' (मागील बाजूस चार कॅमेऱ्यांची रचना) देण्यात आला आहे. Oppo Find X9 Ultra मध्ये 7,050mAh क्षमतेची सिलिकॉन-कार्बन बॅटरी बसवण्यात आली असून, ती 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते.
Oppo Find X9 Ultra भारतातील किंमत आणि उपलब्धता : भारतात Oppo Find X9 Ultra ची किंमत 1,69,999 निश्चित करण्यात आली आहे. ही किंमत याच्या एकमेव व्हेरिएंटसाठी लागू आहे, ज्यामध्ये 12GB RAM आणि 512GB इनबिल्ट स्टोरेज देण्यात आलं आहे. Oppo नं हा नवीन हँडसेट 'Canyon Orange' आणि 'Tundra Umber' अशा दोन रंगांच्या पर्यायांमध्ये सादर केला आहे. हा फोन भारतात Amazon, Flipkart आणि Oppo च्या अधिकृत ऑनलाइन स्टोअरद्वारे 'प्री-ऑर्डर'साठी उपलब्ध आहे. जे ग्राहक या स्मार्टफोनची प्री-बुकिंग करतील, त्यांना 11,000 किमतीचे 'प्रीमियम गिफ्ट बॉक्स' मोफत भेट म्हणून मिळेल. या बॉक्समध्ये Oppo Enco Air 5 Pro TWS इअरबड्स आणि Oppo Find X9 Ultra साठीचे अधिकृत कव्हर केस यांचा समावेश आहे. ही ऑफर 14 मे ते 27 मे या कालावधीसाठी वैध असून, ती केवळ साठा उपलब्ध असेपर्यंतच (stock availability) लागू राहील.
झिरो डाऊन पेमेंट पर्याय : हा ब्रँड जुन्या फोनच्या बदल्यात नवीन फोन घेणाऱ्या ग्राहकांसाठी 22,000 पर्यंतचा 'एक्सचेंज बोनस' देखील देत आहे. खरेदीदार 'झिरो डाऊन पेमेंट' (कोणतेही सुरुवातीचे पैसे न भरता) या वित्तपुरवठा पर्यायाचा लाभ घेऊ शकतात; या पर्यायांतर्गत हप्ते भरण्याचा कालावधी (tenure) 24 महिन्यांपर्यंत असू शकतो. याव्यतिरिक्त, SBI Card, HDFC Bank, IDFC First Bank, Kotak Mahindra Bank किंवा YES Bank च्या कार्ड्सचा वापर करून किंवा पात्र UPI व्यवहारांद्वारे खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना 10% पर्यंतचा 'इन्स्टंट कॅशबॅक' (तात्काळ परतावा) मिळू शकतो. शिवाय, ग्राहकांना 60% पर्यंतचे 'Assured Buyback Value' (पुनर्विक्रीची हमीदार किंमत), 180 दिवसांच्या कालावधीसाठी हार्डवेअरमधील दोषांकरिता मोफत डिव्हाइस बदलून मिळण्याची सुविधा, आणि तीन महिन्यांसाठी 'Google AI Pro' (ज्यामध्ये 5TB क्लाउड स्टोरेजचा समावेश आहे) चा मोफत ॲक्सेस यांसारखे अतिरिक्त फायदे मिळतील. ग्राहकांना Spotify Premium Standard चे तीन महिन्यांचे सबस्क्रिप्शन देखील कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय मिळेल. Oppo Find X9 Ultra खरेदी करणारे Jio वापरकर्ते, या बंडल टेलिकॉम ऑफरचा भाग म्हणून, सहा महिन्यांसाठी 5,000 GB क्लाउड स्टोरेज आणि 15,000 पर्यंतच्या Google Gemini फायद्यांसाठी पात्र असतील.
Oppo Find X9 Ultra वैशिष्ट्ये आणि तपशील : ड्युअल-सिम (Nano + Nano/eSIM) असलेला Oppo Find X9 Ultra स्मार्टफोन Android 16 वर आधारित ColorOS 16 वर चालतो. यामध्ये 6.82 -इंचाचा QHD+ (1,440× 3,168 पिक्सेल) फ्लेक्सिबल AMOLED डिस्प्ले देण्यात आला आहे; ज्याचा रिफ्रेश रेट 120Hz, कमाल ब्राइटनेस 1,800nits पर्यंत, पिक्सेल घनता 510ppi आणि कलर डेप्थ 10-bit इतकी आहे. हा डिस्प्ले Corning Gorilla Glass Victus 2 द्वारे संरक्षित आहे. अंतर्गत रचनेच्या (internal architecture) बाबतीत सांगायचं तर, Find X9 Ultra मध्ये Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट वापरण्यात आला आहे. याला Adreno 840 GPU, 16 GB पर्यंतची LPDDR5x RAM आणि XXX GB पर्यंतचे UFS 4.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज जोडण्यात आलं आहे.
रिअर सेटअप : कॅमेऱ्यांच्या बाबतीत, Oppo ने आपल्या या नवीनतम फ्लॅगशिप फोनमध्ये Hasselblad-ट्यून केलेला क्वाड (चार कॅमेऱ्यांचा) रिअर सेटअप दिला आहे. यामध्ये OIS सह 200-मेगापिक्सेलचा मुख्य सेन्सर, 50-मेगापिक्सेलचा अल्ट्रा-वाईड कॅमेरा, 200-मेगापिक्सेलचा टेलिफोटो लेन्स आणि 50-मेगापिक्सेलचा अल्ट्रा-टेलिफोटो कॅमेरा यांचा समावेश आहे. यातील अल्ट्रा-टेलीफोटो कॅमेरा 10x पर्यंत ऑप्टिकल झूम आणि 120x पर्यंत डिजिटल झूमची क्षमता प्रदान करतो. यामध्ये रंगांचे अचूक पुनरुत्पादन करण्यासाठी खास डिझाइन केलेली एक समर्पित लेन्स देखील देण्यात आली आहे. फोनच्या पुढील बाजूस (फ्रंटला) 50-मेगापिक्सेलचा सेल्फी कॅमेरा आहे. हा हँडसेट 30fps दराने 8K व्हिडिओ रेकॉर्डिंगला, तसंच 120fps पर्यंतच्या 4K रेकॉर्डिंगला आणि Dolby Vision व्हिडिओ कॅप्चरला सपोर्ट करतो. Hasselblad च्या सहयोगाने विकसित करण्यात आलेल्या Find X9 Ultra मध्ये Hasselblad Imaging आणि XPAN मोडसारखे काही खास (exclusive) शूटिंग मोड्स उपलब्ध आहेत.
Oppo Find X9 Ultra कनेक्टिव्हिटी आणि बॅटरी : Oppo Find X9 Ultra मधील कनेक्टिव्हिटी पर्यायांमध्ये Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS आणि USB Type-C यांचा समावेश आहे. बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणासाठी, यामध्ये 3D अल्ट्रासोनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेन्सर देखील देण्यात आलं आहे. Oppo Find X9 Ultra मध्ये 7,050mAh क्षमतेची बॅटरी देण्यात आली आहे, जी 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग आणि 50W वायरलेस चार्जिंगला सपोर्ट करते.
हे वाचलंत का :