Oppo Find X9 Ultra: Hasselblad सह ड्युअल 200MP कॅमेरा; जागतिक स्तरावर लाँचसाठी सज्ज
Oppo Find X9 Ultra लवकरच जागतिक स्तरावर लॉंच होणार आहे. यात Hasselblad सह ड्युअल 200MP कॅमेरा असेल.
Published : April 10, 2026 at 12:27 PM IST
मुंबई : Oppo चा नवीन फ्लॅगशिप फोन Find X9 Ultra कॅमेरा तंत्रज्ञानात क्रांती घडवून आणण्यास सज्ज आहे. हा फोन लवकरच बाजारात दाखल होणार आहे. कंपनीनं 'X' (पूर्वीचं Twitter) द्वारे या फोनच्या कॅमेरा वैशिष्ट्यांची (स्पेसिफिकेशन्सची) अधिकृत घोषणा केली आहे. या डिव्हाइसमध्ये दोन 200-मेगापिक्सेल कॅमेरा आहेत, ज्यांच्यावर Hasselblad चं ब्रँडिंग देखील आहे. हा फोन चीन आणि जागतिक बाजारपेठांमध्ये एकाच वेळी लाँच करण्याचं नियोजित आहे. 21 एप्रिल 206 रोजी आयोजित लाँच इव्हेंटमध्ये Oppo Find X9s Pro सोबतच या फोनचं अनावरण केलं जाईल. China Telecom च्या वेबसाइटवर चुकून प्रसिद्ध झालेल्या एका लिस्टिंगमुळं या फोनची आणखी काही वैशिष्ट्ये देखील समोर आली आहेत. हे डिव्हाइस विशेषतः व्यावसायिक छायाचित्रकारांना (professional photographers) डोळ्यासमोर ठेवून डिझाइन करण्यात आलं आहे.
Hasselblad ची जादू :Oppo Find X9 Ultra मध्ये Hasselblad ब्रँडिंग असलेला 200-मेगापिक्सेलचा "Ultra-Sensing" मुख्य कॅमेरा देण्यात आला आहे. कंपनीचा दावा आहे की, या कॅमेऱ्याची प्रकाश ग्रहण करण्याची क्षमता (light intake capability) एका-इंचाच्या सेन्सरइतकी आहे. मागील मॉडेलच्या तुलनेत, या कॅमेऱ्याची प्रकाश ग्रहण क्षमता 10 टक्क्यांनी वाढली आहे. पोर्ट्रेट फोटोग्राफीसाठी, या डिव्हाइसमध्ये 200-मेगापिक्सेलचा 3x टेलिफोटो सेन्सर देण्यात आला आहे, ज्याची प्रकाश ग्रहण क्षमता 36 टक्क्यांनी सुधारली आहे.
50-मेगापिक्सेलचा सेन्सर : अल्ट्रा-वाईड फोटोग्राफीसाठी, या डिव्हाइसमध्ये 50-मेगापिक्सेलचा सेन्सर आहे, ज्याच्या कामगिरीत 56 टक्क्यांची सुधारणा दिसून येते. नवीन पिढीच्या "True Color Camera System" मुळं, कॅमेऱ्याची प्रकाश संवेदनशीलता (light sensitivity) 43 टक्क्यांनी वाढली आहे. सेल्फीसाठी, या डिव्हाइसमध्ये 50-मेगापिक्सेलचा मोठा फ्रंट-फेसिंग कॅमेरा आहे, ज्याच्या पिक्सेल संख्येत 56 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
10x ऑप्टिकल झूमची क्षमता : कदाचित या फोनचं सर्वात लक्षवेधी वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचा 50-मेगापिक्सेलचा टेलिफोटो कॅमेरा, जो 10x ऑप्टिकल झूमची क्षमता (230mm च्या फोकल लेन्थसह) प्रदान करतो. याव्यतिरिक्त, Oppo नं विशेषतः व्यावसायिक वापरकर्त्यांसाठी एक बाह्य (external) टेलिफोटो किट विकसित केली आहे. ही एक संपूर्ण ऑप्टिकल प्रणाली असून यात 16 अचूक ऑप्टिकल घटकांचा समावेश आहे. फोनवर असलेला केशरी रंगाचा 'Quick Button' (क्विक बटण) कॅमेऱ्याच्या विविध कार्यांसाठी एक शॉर्टकट म्हणून काम करतं. Hasselblad Color Calibration मुळं, या फोननं टिपलेल्या फोटोंना नैसर्गिक आणि व्यावसायिक दर्जाची गुणवत्ता प्राप्त होईल.
इतर प्रमुख वैशिष्ट्ये : China Telecom नं जाहीर केलेल्या माहितीनुसार, या फोनमध्ये 6.78 इंचाचा (3168x 1440 पिक्सेल्स) OLED डिस्प्ले देण्यात आला आहे. यामध्ये 144Hz रिफ्रेश रेट आणि अल्ट्रासोनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेन्सर असण्याची अपेक्षा आहे. हे उपकरण Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेटवर चालेल, ज्याला LPDDR5x RAM आणि UFS 4.1 स्टोरेजची जोड देण्यात आली आहे.
7050mAh क्षमतेची बॅटरी : या फोनमध्ये 7050mAh क्षमतेची बॅटरी आहे, जी 100W वायर्ड आणि 50W वायरलेस चार्जिंग या दोन्ही प्रकारांना सपोर्ट करते. हा फोन सुरुवातीपासूनच (Out of the box) ColorOS 16 ऑपरेटिंग सिस्टमवर (Android 16 वर आधारित) चालेल. याच्या स्टोरेज व्हेरिएंट्समध्ये 12GB + 256GB, 12GB + 512GB, 16GB + 512GB आणि 16GB + 1TB असे पर्याय उपलब्ध आहेत. यापैकी, सर्वात उच्च दर्जाच्या (Top-tier) व्हेरिएंटमध्ये सॅटेलाईट कनेक्टिव्हिटीची सुविधा असण्याची अपेक्षा आहे.
रंग पर्याय : रंगांच्या पर्यायांमध्ये Velvet Sand Canyon (केशरी), Earth Tundra (तपकिरी) आणि Polar Glacier (पांढरा) यांचा समावेश आहे. Hasselblad Explorer Master Kit ही केवळ 16GB + 1TB Earth Tundra व्हेरिएंटसोबतच उपलब्ध असेल अशी अपेक्षा आहे. या फोनमध्ये AI Mind Space कार्यांसाठी एक समर्पित 'Snap Key' (वरच्या डाव्या कोपऱ्यात स्थित), X-axis लिनियर मोटर, ड्युअल स्टिरीओ स्पीकर्स, इन्फ्रारेड ब्लास्टर आणि पाणी व धुळीपासून संरक्षणासाठी IP68, IP69 व IP69K रेटिंग्ज देण्यात आली आहेत.
जागतिक उपलब्धता आणि अपेक्षा : Find X9 Ultra हे OPPO च्या Find X मालिकेतील पहिलं असं 'Ultra' मॉडेल आहे, जे चीन आणि जागतिक बाजारपेठ या दोन्ही ठिकाणी एकाच वेळी अगदी एकाच दिवशी लाँच केलं जात आहे. कॅमेरा प्रेमींसाठी हा फोन एक खास पर्वणी ठरेल अशी अपेक्षा आहे. Hasselblad सोबतच्या भागीदारीमुळं, या उपकरणाचे 'कलर सायन्स' (रंग-तंत्रज्ञान) आणि झूम क्षमता खरोखरच असाधारण असतील, अशी अपेक्षा आहे. शिवाय, Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर आणि उच्च क्षमतेच्या बॅटरीनं सुसज्ज असल्यामुळं, या फोनची कार्यक्षमता आणि बॅटरीचा टिकाऊपणा देखील सर्वोच्च दर्जाचा असेल, अशी अपेक्षा आहे.
