ओप्पो फाइंड X9 आणि X9 प्रो भारतात लाँच: ट्रिपल कॅमेरा, डायमेंसिटी 9500 चिपसह जबरदस्त फीचर्स
Oppo Find X9, Find X9 Pro भारतात लाँच झाले. डायमेंसिटी 9500 चिप, 200MP कॅमेरा, Android 16 आणि 6 वर्ष सिक्युरिटी अपडेटसह प्रीमियम अनुभव मिळेल..
Published : November 18, 2025 at 12:48 PM IST
मुंबई : ओप्पोनं आज भारतात आपली प्रीमियम फ्लॅगशिप सिरीज ‘फाइंड X9’ अधिकृतपणे (Oppo Find X9 Series) लाँच केली. ओप्पो फाइंड X9 ( Oppo Find X9) आणि फाइंड X9 प्रो (Find X9 Pro ) हे भारतातील पहिले स्मार्टफोन आहेत जे मीडियाटेकच्या आतापर्यंतच्या सर्वात पॉवरफुल चिपसेट डायमेंसिटी 9500 सोबत येत आहेत. ट्रिपल रियर कॅमेरा सेटअप, प्रचंड बॅटरी आणि मागील जनरेशनच्या तुलनेत पूर्णपणे नव्यानं डिझाइन केलेला लूक या फोनचं वैशिष्ट्य आहे. चला तर मग, या दोन्ही फोनच्या किंमतीपासून ते सर्व स्पेसिफिकेशन्स आणि उपलब्धतेपर्यंत सविस्तर जाणून घेऊया...
डिझाइन आणि बिल्ड क्वालिटी
यावेळी ओप्पोनं मागील जनरेशनप्रमाणे गोलाकार कॅमेरा मॉड्यूल दिलेलं नाही. आता दोन्ही फोनमध्ये वरच्या डाव्या कोपऱ्यात चौकोनी आकाराचा कॅमेरा आयलंड दिसतो. मेटल मिडल फ्रेममुळं फोन अतिशय प्रीमियम आणि टिकाऊ वाटतो. दोन्ही फोनना IP68/IP69 वॉटर आणि डस्ट रेझिस्टन्स रेटिंग मिळालं आहे. डिस्प्लेवर कॉर्निंग गोरिला ग्लास विक्टस 2 चं प्रोटेक्शन आहे.
डिस्प्ले
ओप्पो फाइंड X9 मध्ये 6.59 इंचाचा तर X9 प्रोमध्ये 6.78 इंचाचा फ्लॅट AMOLED डिस्प्ले दिला आहे. दोन्ही डिस्प्लेमध्ये 1.5K रिझोल्यूशन, 120Hz रिफ्रेश रेट आणि कमाल 3,600 निट्स पीक ब्राइटनेस आहे. डॉल्बी व्हिजन सपोर्ट आणि अल्ट्रासोनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कॅनरही उपलब्ध आहे.
कॅमेरा
सेल्फी साठी दोन्ही फोनमध्ये 50 मेगापिक्सेलचा फ्रंट कँमेरा आहे, पण फक्त प्रो व्हेरियंटमध्ये ऑटोफोकस मिळतो.
रियर कॅमेरा (फाइंड X9)
- 50MP Sony LYT-808 मुख्य कॅमेरा (OIS सह)
- 50MP Samsung JN5 अल्ट्रा-वाइड
- 50MP Sony LYT-600 पेरिस्कोप टेलिफोटो (3x ऑप्टिकल झूम, OIS)
रियर कॅमेरा (फाइंड X9 प्रो)
- 50MP Sony LYT-828 मुख्य कॅमेरा (OIS)
- 50MP Samsung JN5 अल्ट्रा-वाइड
- 200MP Samsung HP5 पेरिस्कोप टेलिफोटो (3x ऑप्टिकल झूम, OIS)
प्रो व्हेरियंटसाठी ओप्पोनं खास हॅसल्बाड टेलिकन्व्हर्टर किट आणलं आहे, ज्यामुळं 10x ऑप्टिकल झूम शक्य होतं. या किटमध्ये प्रोफेशनल शोल्डर स्ट्रॅप, मॅग्नेटिक हँडल आणि मॅग्नेटिक प्रोटेक्टिव्ह केसही मिळते.
परफॉर्मन्स आणि सॉफ्टवेअर
दोन्ही फोन डायमेंसिटी 9500 चिपसेटवर चालतात. ColorOS 16 (Android 16 बेस्ड) प्री-इंस्टॉल्ड आहे. भारतात सर्वप्रथम Android 16 सोबत येणारे हे फोन आहेत. ओप्पोने 5 वर्षांचे मोठे OS अपग्रेड्स आणि 6 वर्षांचे सिक्युरिटी अपडेट्स देण्याचे आश्वासन दिलं आहे.
बॅटरी आणि इतर फीचर्स
दोन्ही फोनमध्ये प्रचंड बॅटरी, ड्युअल स्टीरिओ स्पीकर्स, एक्स-अॅक्सिस लिनियर मोटर, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, IR ब्लास्टर, NFC यांचा समावेश आहे. प्रो व्हेरियंटमध्ये USB-C 3.2 Gen पोर्ट आणि डेडिकेटेड कॅमेरा शटर की मिळतं. दोन्ही फोनमध्ये ‘स्नॅप की’ आहे जी माइंड स्पेस जलद उघडतं.
भारतातील किंमत आणि उपलब्धता
|मॉडेल
|रॅम + स्टोरेज
|किंमत
|रंग कलर्स
|विक्री सुरू
|Oppo Find X9
|12GB + 256GB
|74,999
|Space Black, Titanium Grey
|21नोव्हेंबर
|Oppo Find X9
|16GB + 512GB
|84,999
|Space Black, Titanium Grey
|21 नोव्हेंबर
|Oppo Find X9 Pro
|16GB + 512GB
|109,999
|Silk White, Titanium Charcoal
|21 नोव्हेंबर
|Hasselblad Teleconverter Kit
|–
|29,999
|(Pro साठी वेगळा अॅक्सेसरी)
|21 नोव्हेंबर
पहिला सेल
दोन्ही फोनचा पहिला सेल 21 नोव्हेंबर 2025 पासून सुरू होईल. ओप्पोच्या अधिकृत वेबसाइट, अॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट आणि ऑफलाइन रिटेल स्टोअरमध्ये हे फोन उपलब्ध असतील.
ओप्पो फाइंड X9 सिरीजने कॅमेरा, परफॉर्मन्स आणि सॉफ्टवेअर सपोर्टच्या बाबतीत नवे बेंचमार्क उभे केले आहेत. विशेषतः X9 प्रो मधील 200MP पेरिस्कोप आणि 10x ऑप्टिकल झूम मिळवण्याची सुविधा फोटोग्राफीप्रेमींसाठी आकर्षण ठरणार आहे. 75,000 पासून सुरू होणारी ही सिरीज सॅमसंग, व्हिवो आणि वनप्लसच्या फ्लॅगशिपला कडवी टक्कर देणार आहे. तुम्हाला ओप्पो फाइंड X9 सिरीज कशी वाटली? कमेंट करून नक्की सांगा!..
