OPPO चा धमाका! 7,500mAh बॅटरीसह OPPO Find X9 आणि OPPO X9 Pro लवकरच होताय लॉंच

OPPO Find X9 आणि OPPO X9 Pro लवकरच 7,500mAh बॅटरी आणि 200MP टेलिफोटो कॅमेऱ्यासह लॉंच होणार आहे.
Published : October 18, 2025 at 12:17 PM IST
हैदराबाद : OPPO नं अलीकडेच आपली फ्लॅगशिप Find X9 मालिका, ज्यामध्ये Find X9 आणि Find X9 Pro यांचा समावेश आहे, 16 ऑक्टोबर रोजी चीनमध्ये लॉंच केली. यानंतर, कंपनीनं 28 ऑक्टोबर रोजी या मालिकेच्या जागतिक लॉंचची घोषणा केली. आता, OPPO नं भारतातही ही मालिका लॉंच करण्याची पुष्टी केली आहे. मात्र, नेमकी तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही. इंडिया मोबाईल काँग्रेस 2025 मध्ये कंपनीनं सांगितलं की Find X9 मालिका नोव्हेंबरमध्ये भारतात दाखल होईल. या मालिकेच्या वैशिष्ट्यांमुळं तंत्रज्ञान प्रेमींमध्ये उत्साह आहे. चला, या स्मार्टफोन्सच्या वैशिष्ट्यांबद्दल जाणून घेऊया.
OPPO Find X9 Pro
OPPO Find X9 Pro मध्ये 6.78 इंचांचा डिस्प्ले आहे, ज्याच्या चारही बाजूंना 1.15 मिमी सममितीय बेझल्स आहेत. हा स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 9500 चिपसेटद्वारे समर्थित आहे, जो उच्च कार्यक्षमता प्रदान करतो. OPPO ने पुष्टी केली आहे की Find X9 Pro मध्ये Hasselblad Master Camera System आहे, जो LUMO Image Engine द्वारे समर्थित आहे. यामुळं छायाचित्रणाचा अनुभव उत्तम होणार आहे. विशेषतः, याच्या मागील बाजूस 200MP Hasselblad टेलिफोटो कॅमेरा आहे, जो झूम शॉट्समध्ये अप्रतिम तपशील आणि स्पष्टता प्रदान करतो. चीनमधील आवृत्तीमध्ये 50MP वाइड-एंगल कॅमेरा, 50MP अल्ट्रा-वाइड-एंगल कॅमेरा आणि 200MP टेलिफोटो कॅमेरा आहे, तर समोर 50MP फ्रंट कॅमेरा आहे.
Dolby Vision मध्ये रेकॉर्डिंग सपोर्ट
व्हिडिओग्राफीच्या बाबतीत, Find X9 Pro 4K 120fps मध्ये Dolby Vision मध्ये रेकॉर्डिंगला सपोर्ट करतो आणि ACES सपोर्टसह LOG रेकॉर्डिंग देखील उपलब्ध आहे. यामुळं व्हिडिओ प्रेमींसाठी हा फोन एक उत्तम पर्याय ठरेल. यात 7,500mAh सिलिकॉन-कार्बन बॅटरी आहे, जी सरासरी वापरात दोन दिवसांचा बॅटरी बॅकअप देण्याचा दावा करते. हा फोन Android 16-आधारित ColorOS 16 इंटरफेसवर चालेल आणि भारतात Silk White आणि Titanium Charcoal या दोन रंग पर्यायांमध्ये उपलब्ध असेल.
OPPO Find X9
दुसरीकडं, OPPO Find X9 मध्ये 6.59 इंचांचा कॉम्पॅक्ट डिस्प्ले आहे, ज्याच्या चारही बाजूंना 1.15 मिमी बेझल्स आहेत. यातही MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट आणि Hasselblad Master Camera System आहे, जो LUMO Image Engine द्वारे समर्थित आहे. हा फोन देखील 4K 120fps मध्ये Dolby Vision आणि LOG रेकॉर्डिंगला सपोर्ट करतो. चीनमधील आवृत्तीमध्ये 50MP वाइड-एंगल, 50MP अल्ट्रा-वाइड-एंगल आणि 50MP टेलिफोटो कॅमेरा आहे, तर समोर 32MP फ्रंट कॅमेरा आहे. भारतातील आवृत्तीच्या कॅमेर्याबद्दल अधिक माहिती अद्याप जाहीर झालेली नाही. यात 7,025mAh सिलिकॉन-कार्बन बॅटरी आहे आणि तो ColorOS 16 वर चालेल. हा फोन Titanium Grey आणि Space Black रंगांमध्ये उपलब्ध असेल. OPPO नं सांगितलं की या दोन्ही स्मार्टफोन्सबद्दल अधिक माहिती येत्या काही आठवड्यांत जाहीर केली जाईल. भारतातील तंत्रज्ञान प्रेमी या फ्लॅगशिप मालिकेच्या लॉंचची आतुरतेनं वाट पाहत आहेत.
