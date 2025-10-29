ETV Bharat / technology

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

बार्सिलोनात ओप्पोनं फाइंड X9 प्रो आणि फाइंड X9 जागतिक लाँच केले. डायमेंसिटी 9500 चिपसेट, हॅसल्ब्लॅड कॅमेरा आणि मोठ्या बॅटरीसह ते लवकरच भारतात उपलब्ध होतील.

ओप्पो फाइंड एक्स9 सीरीज (Oppo)
हैदराबाद : बार्सिलोनात मंगळवारी आयोजित हार्डवेअर लाँच इव्हेंटमध्ये ओप्पोने आपले फ्लॅगशिप स्मार्टफोन फाइंड X9 प्रो आणि फाइंड X9 जागतिक बाजारात लाँच केले. हे दोन्ही फोन यापूर्वी 16 ऑक्टोबर रोजी चीनमध्ये समान स्पेसिफिकेशन्ससह लाँच झाले होते. मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 (3एनएम) चिपसेटनं सुसज्ज हे फोन 16 जीबी एलपीडीडीआर5एक्स रॅम आणि 512 जीबी यूएफएस 4.1 स्टोरेजसह येतात. कलरओएस 15 आधारित अँड्रॉइड 15 वर चालणारे हे फोन भारतात काही आठवड्यांत उपलब्ध होतील.

ओप्पो फाइंड एक्स9 सीरीज (Oppo)

किंमत आणि उपलब्धता
ओप्पो फाइंड X9 प्रोची किंमत 1,299 यूरो (सुमारे 1,34,00 रुपये) आहे, ज्यात 16 जीबी रॅम + 512 जीबी स्टोरेजचा एकमेव व्हेरियंट आहे. तर फाइंड X9 ची किंमत 999 यूरो (सुमारे 1,03,000 रुपये) आहे, ज्यात 12 जीबी रॅम + 512 जीबी स्टोरेज आहे. प्रो मॉडेल सिल्क व्हाइट आणि टायटॅनियम चारकोल रंगांमध्ये, तर स्टँडर्ड मॉडेल स्पेस ब्लॅक, टायटॅनियम ग्रे आणि व्हेल्वेट रेड रंगांमध्ये उपलब्ध असेल. दोन्ही फोन कंपनीच्या ऑनलाइन स्टोअरद्वारे जागतिक बाजारात विकले जातील.

ओप्पो फाइंड एक्स9 सीरीज (Oppo)

ओप्पो फाइंड X9 प्रो स्पेसिफिकेशन्स
फाइंड X9 प्रोमध्ये 6.78 इंच 1,272×2,772 पिक्सेल एमोलेड डिस्प्ले आहे, ज्याचा 120 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट, 3,600 निट्स पीक ब्राइटनेस आणि 450 पीपीआय डेन्सिटी आहे. कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 संरक्षण, 100% डीसीआय-पी३ कलर गॅमट, डॉल्बी व्हिजन, एचडीआर10+ आणि स्प्लॅश टच सारख्या वैशिष्ट्यांसह हा डिस्प्ले टीयूव्ही राइनलँड आय केअर 5.0 सर्टिफाइड आहे. आयपी66+ आयपी68+ आयपी69 रेटिंग आणि एसजीएस ड्रॉप रेसिस्टन्स सर्टिफिकेशनसह हा फोन धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षित आहे.

ओप्पो फाइंड एक्स9 सीरीज (Oppo)
ओप्पो फाइंड एक्स9 सीरीज (Oppo)

ट्रिपल रिअर कॅमेरा सेटअप
कॅमेर्‍यात हॅसल्ब्लॅड ट्यून ट्रिपल रिअर सेटअप आहे. 50 मेगापिक्सेल सोनी एलवायटी-828 मुख्य सेन्सर (एफ/1.5, ओआयएस), 50 मेगापिक्सेल सॅमसंग अल्ट्रावाइड (एफ/2.0) आणि 200 मेगापिक्सेल टेलिफोटो (एफ/2.1, ओआयएस). सेल्फी साठी 50 मेगापिक्सेल कॅमेरा आहे. 7,500 एमएएच सिलिकॉन-कार्बन बॅटरी 80 डब्ल्यू वायर्ड, 50 डब्ल्यू वायरलेस आणि 10 डब्ल्यू रिव्हर्स वायरलेस चार्जिंगला सपोर्ट करते. ब्लूटूथ 6.0, वाय-फाय 7, यूएसबी 3.2 जेन 1 आणि 3 डी अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेन्सरसह हा फोन 161.26×76.46×8.25 मिमी आणि 224 ग्रॅम वजनाचा आहे.

ओप्पो फाइंड एक्स9 सीरीज (Oppo)

ओप्पो फाइंड X9 स्पेसिफिकेशन्स
फाइंड X9 मध्ये 6.59 इंच 1,256×2,760 पिक्सेल एमोलेड डिस्प्ले आहे, ज्याचा 120 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट आणि 460 पीपीआय डेन्सिटी आहे. समान चिपसेट, आयपी रेटिंग आणि कनेक्टिव्हिटी वैशिष्ट्यांसह हा फोन 32,052.5 चौ. मिमी व्हीसी कूलिंग सिस्टीमनं सुसज्ज आहे. कॅमेर्‍यात 50 मेगापिक्सेल सोनी एलवायटी-808 मुख्य (एफ/1.6, ओआयएस), 50 मेगापिक्सेल अल्ट्रावाइड आणि 50 मेगापिक्सेल टेलिफोटो (एफ/2.6, ओआयएस) आहे. सेल्फी साठी 32 मेगापिक्सेल सेन्सर आहे. 7,025 एमएएच बॅटरी समान चार्जिंग सपोर्ट देते. कंपनीनं दोन्ही फोनसाठी 5 ओएस अपग्रेड्स आणि 6 वर्ष सुरक्षा अपडेट्सचे वचन दिलं आहे. ओप्पो फाइंड X9 मालिका प्रीमियम डिझाइन, शक्तिशाली परफॉर्मन्स आणि उत्कृष्ट कॅमेरा क्षमतेसह बाजारात उतरली आहे.

ओप्पो फाइंड एक्स9 सीरीज (Oppo)

