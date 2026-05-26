ETV Bharat / technology

OPPO Find X9 Price hike : OPPO Find X9 च्या किमतीत 10,000 पर्यंत वाढ

OPPO नं भारतात 'स्टँडर्ड Find X9' च्या सर्व स्टोरेज व्हेरिएंट्सच्या किमतीत सरसकट 10,000 ची वाढ केली (OPPO Find X9 Price Increase) आहे.

OPPO Find X9
OPPO Find X9 (ETV Bharat Flie Photo)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 26, 2026 at 11:55 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : OPPO भारतात आपल्या 'फ्लॅगशिप' Find X9 स्मार्टफोनच्या किंमतीत वाढ केलीय. ही वाढ आज ना उद्या अपेक्षितच होती. हा स्मार्टफोन गेल्या नोव्हेंबरमध्ये भारतात 74,999 च्या सुरुवातीच्या किमतीत लाँच करण्यात आला होता. आता ही किंमत वाढवून 84,999 करण्यात आली आहे, म्हणजेच यात 10,000 ची वाढ झाली आहे. OPPO नं अद्याप आपल्या वेबसाइटवर या बदलाची अधिकृत नोंद केलेली नाही; मात्र ही वाढ आश्चर्यकारक नाही, कारण नुकताच लाँच झालेला Find X9s हा स्मार्टफोन Find X9 पेक्षा अधिक महाग आहे.

OPPO Find X9 किंमत वाढ : 'X' (पूर्वीचे Twitter) वरील 'Sanju' या 'टिपस्टर'नं दिलेल्या माहितीनुसार, किरकोळ विक्रेत्यांना (retailers) आज सकाळीच किंमत सुधारणेची सूचना मिळाली आहे. मात्र, आम्ही बातमी लिहतअसेपर्यंत OPPO च्या अधिकृत वेबसाइटवर या सुधारित किमती अद्याप दिसून आलेल्या नाहीत. दोन्ही स्टोरेज व्हेरिएंट्समध्ये झालेली ही किंमत वाढ लक्षणीय आहे. 12GB RAM + 256GB स्टोरेज असलेल्या मॉडेलची किंमत 74,999 वरून वाढून 84,999 झाल्याच सांगितलं जात आहे; तर 16GB + 512GB या 'टॉप-एन्ड' व्हेरिएंटची किंमत,आधी 84,999 होती, ती आता वाढवून 94,999 करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, Reliance Digital सारख्या प्रमुख किरकोळ विक्री मंचांवर (platforms) या सुधारित किमती ऑनलाइन दिसू लागल्या आहेत, ज्यामुळं या माहितीच्या (leak) विश्वासार्हतेत भर पडली आहे.

मेमरीच्या वाढत्या किमतींचा सामना : ही किंमत वाढ अशा वेळी झाली आहे, जेव्हा स्मार्टफोन उत्पादक कंपन्यांना जागतिक स्तरावर स्मार्टफोनचे सुटे भाग (components) आणि मेमरीच्या वाढत्या किमतींचा सामना करावा लागत आहे. Find X9 च्या किमतीत झालेली ही मोठी वाढ, 'मेमरी'च्या किमतींत झालेली वाढ दर्शवतेय. त्यामुळं आता Find X9 हा स्मार्टफोन भारतात खरेदी करणे आधीच कठीण झाले आहे. अनेक ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्सवर हा फोन मोठ्या प्रमाणावर 'आऊट ऑफ स्टॉक' (विक्रीसाठी उपलब्ध नाही) झाला आहे; विशेषतः 16GB RAM असलेले मॉडेल मिळवणे तर अत्यंत कठीण झालं आहे. त्यामुळं OPPO कडे भारतासाठी या फोनचा मर्यादित साठा (inventory) उपलब्ध असल्याची शक्यता आहे.

OPPO नं नुकताच भारतात Find X9s हा स्मार्टफोन लाँच केला आहे. Find X9s मध्ये Find X9 पेक्षा अधिक अद्ययावत हार्डवेअर (तंत्रज्ञान) असूनही, Find X9s ची सुरुवातीची किंमत Find X9 पेक्षा अधिक ठेवण्यात आली आहे. किमतीतील ही वाढ आता, निदान श्रेणीच्या (hierarchy) दृष्टीनं तरी, तर्कसंगत वाटते. Find X9 ची 12GB आवृत्ती अजूनही OPPO च्या ऑनलाइन स्टोअरवर तिच्या मूळ किमतीत उपलब्ध आहे. त्यामुळं, ज्यांना हा फोन घेण्याची इच्छा आहे, त्यांनी नवीन किमत लागू होण्यापूर्वीच तो खरेदी करण्याचा विचार करावा. Find X9 हा आजही बाजारातील सर्वात संतुलित 'फ्लॅगशिप' फोन्सपैकी एक आहे; यात अष्टपैलू Hasselblad कॅमेरे, 7,000mAh ची मोठी बॅटरी, वेगवान कामगिरी आणि 6.59-इंचाचा सुयोग्य आकाराचा स्क्रीन यांसारखी वैशिष्ट्ये मिळतात.

हे वाचलंत का :

  1. रेडमी नोट 15 आणि रेडमी 15 च्या किमती पुन्हा वाढल्या
  2. OPPO A6c भारतात लवकरच होणार लाँच; 7000mAh बॅटरीसह बजेट फोनची धमाल
  3. Motorola Edge 70 Pro Plus भारतात 4 जूनला होणार लॉंच; पेरिस्कोप लेन्ससह प्रीमियम फोटोग्राफीचा नवा अनुभव

TAGGED:

OPPO FIND X9
OPPO FIND X9 PRICE INCREASES
OPPO FIND X9 किंमत वाढ
FIND X9S
OPPO FIND X9 PRICE HIKE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.