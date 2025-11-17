ETV Bharat / technology

Oppo Find X9, Find X9 Pro ची किंमत पुन्हा लीक, उद्या करणार भारतात धमाका

ओप्पो फाइंड एक्स9 मालिका मंगळवारी म्हणजे उद्या भारतात लाँच होणार आहे. लॉंचपूर्वीच स्मार्टफोनची किंमत पुन्हा एकदा लीक झालीय.

Published : November 17, 2025 at 12:36 PM IST

हैदराबाद : चिनी स्मार्टफोन कंपनी ओप्पोची आगामी फ्लॅगशिप मालिका 'फाइंड एक्स 9' मंगळवारी म्हणजे उद्या भारतात लाँच होणार आहे. ओप्पो फाइंड एक्स9 आणि फाइंड एक्स9 प्रो हे दोन्ही मॉडेल्स फ्लिपकार्ट आणि कंपनीच्या अधिकृत वेबसाइटवर विक्रीसाठी उपलब्ध होतील. प्रत्येक मॉडेल दोन रंगांमध्ये येईल. अलीकडेच या फोनच्या किंमतीची माहिती ऑनलाइन लीक झाली होती, मात्र आता भारतीय रिटेलरच्या वेबसाइटवर त्यापेक्षा किंचित जास्त किंमत दाखवली जात आहे. दोन्ही फोन मीडियाटेकच्या नव्याकोऱ्या डायमेंसिटी चिपसेटनं सुसज्ज असतील, जी त्यांच्या चिनी आणि जागतिक आवृत्त्यांमध्येही वापरली गेली आहे.

ओप्पो फाइंड एक्स9 मालिकेचीकिंमत आणि स्टोरेज (अपेक्षित)
भारतीय हँडसेट रिटेलर पूर्णिका (Poorvika) च्या वेबसाइटवर ही मालिका लिस्ट झाली असून, स्टोरेज व्हेरियंट्स, रंग आणि किंमतीची माहिती उघड झाली आहे. ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रोची एकमेव 16 जीबी रॅम + 512जीबी स्टोरेज कॉन्फिगरेशनसाठी किंमत 1,09,999 रुपये दाखवली आहे.दुसरीकडं, स्टँडर्ड ओप्पो फाइंड एक्स9 चा बेस व्हेरियंट (12 जीबी रॅम + 256 जीबी स्टोरेज) 79,999 रुपयांना मिळेल. टॉप-एंड मॉडेल (16 जीबी रॅम + 512 जीबी स्टोरेज) 89,999 रुपयांना उपलब्ध होईल. दोन्ही फोनवर 1 टक्के डिस्काउंट दाखवला जात आहे, जो लाँचवेळी अपडेट होऊ शकतो. काही दिवसांपूर्वी एका टिप्स्टरनं लीक केलेल्या किंमती या रिटेलरच्या किंमतीपेक्षा कमी होत्या. त्यावेळी फाइंड एक्स9 प्रो 99,999 रुपयांना आणि स्टँडर्ड मॉडेलचं बेस व्हेरियंट 74,999 रुपये, तर टॉप व्हेरियंट 84,999 रुपयांना येणार असल्याचं सांगितलं होतं.

रंग पर्याय
ही मालिका मंगळवारी दुपारी 12 वाजता भारतात लाँच होईल. कंपनीनं यापूर्वीच फ्लिपकार्ट आणि ओप्पो इंडिया ऑनलाइन स्टोअरद्वारे विक्रीची पुष्टी केली आहे. फाइंड एक्स9 स्पेस ब्लॅक आणि टायटॅनियम ग्रे रंगांमध्ये, तर फाइंड एक्स9 प्रो सिल्क व्हाइट आणि टायटॅनियम चारकोल रंगांमध्ये उपलब्ध होईल.

वैशिष्ट्ये
स्पेसिफिकेशन्सबाबत बोलायचं झाल्यास, ओप्पो फाइंड एक्स9 मालिका मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 चिपसेटनं चालेल. यात 16 जीबी एलपीडीडीआर5एक्स रॅम आणि 512 जीबी यूएफएस 4.1 स्टोरेज असेल. चीनमध्ये 1 टीबी स्टोरेज पर्यायही उपलब्ध आहे. फाइंड एक्स9 प्रोमध्ये 6.78 इंचाचा 1,272×2,772 पिक्सेल्स एमोलेड डिस्प्ले असेल, ज्यात 120 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट आहे. जागतिक आवृत्तीप्रमाणेच यात आयपी66+ आयपी68+ आयपी69 डस्ट आणि वॉटर रेसिस्टन्स रेटिंग असेल.

ही मालिका ओप्पोच्या फ्लॅगशिप सेगमेंटला मजबूत करेल. मीडियाटेकच्या नव्या चिपसेटमुळं परफॉर्मन्स उत्कृष्ट राहील, तर कॅमेरा आणि डिस्प्ले फीचर्स प्रीमियम अनुभव देतील. भारतात सॅमसंग, वनप्लस आणि व्हिवो सारख्या स्पर्धकांशी मुकाबला करताना किंमत महत्त्वाची ठरेल. रिटेलरच्या लिस्टिंगनुसार किंमत जास्त असली तरी लाँचवेळी डिस्काउंट किंवा ऑफर्समुळं ती कमी होऊ शकते. फ्लिपकार्टवर बँक ऑफर्स आणि नो-कॉस्ट ईएमआय पर्यायही अपेक्षित आहेत. एकंदरीत, ओप्पो फाइंड एक्स9 मालिका टेक्नॉलॉजीप्रेमींसाठी आकर्षक ठरेल. लाँच इव्हेंटमध्ये अधिक डिटेल्स उघड होतील, ज्यात बॅटरी, कॅमेरा आणि सॉफ्टवेअर फीचर्सचा समावेश असेल.

