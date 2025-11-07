ETV Bharat / technology

OPPO Find X9 सीरिजची लॉंच तारीख जाहीर : फ्लॅगशिप फीचर्स, दमदार बॅटरीसह जाणून घ्या आणि अपेक्षित किंमत

OPPO Find X9 सीरिज मीडिया टेक डायमेंसिटी 9500 चिपसह लॉंच होईल. हे फ्लॅगशिप फोन 200MP कॅमेरा, 7500mAh बॅटरीसह येतील.

Oppo Find X9 and Find X9 Pro
OPPO Find X9 सीरिज (OPPO)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 7, 2025 at 12:55 PM IST

मुंबई : ओप्पोनं अखेर आपल्या बहुप्रतिक्षित फ्लॅगशिप स्मार्टफोन सीरिज ‘फाइंड एक्स9’ ची (OPPO Find X9 series) भारतातील लॉंच तारीख अधिकृतपणे जाहीर केली आहे. ही सीरिज भारतात पहिल्यांदाच मीडिया टेक डायमेंसिटी 9500 चिपसेटसह येणार असून, ओप्पो फाइंड एक्स9 आणि फाइंड एक्स9 प्रो असे दोन प्रीमियम मॉडेल्स बाजारात दाखल होणार आहेत. कॅमेरा, बॅटरी आणि परफॉर्मन्सच्या बाबतीत ही सीरिज थेट सॅमसंग आणि आयफोनला टक्कर देणार आहे.

दोन्ही फोनमध्ये प्रीमियम फीचर्स
दोन्ही फोनमध्ये Gorilla Glass Victus 2, SGS ड्रॉप सर्टिफिकेशन आणि AI LinkBoost (कमजोर सिग्नलमध्ये 58% वेगवान इंटरनेट) सारखे प्रीमियम फीचर्स मिळणार आहेत.

दोन्ही व्हेरिएंटचे मुख्य वैशिष्ट्ये

वैशिष्ट्यOppo Find X9Oppo Find X9 Pro
लॉंच डेट (भारत)18 नोव्हेंबर 2025, दुपारी 12 वाजता18 नोव्हेंबर 2025, दुपारी 12 वाजता
प्रोसेसरमीडिया टेक डायमेंसिटी 9500मीडिया टेक डायमेंसिटी 9500
डिस्प्ले6.59 इंच AMOLED 2760×1256 120Hz6.78 इंच AMOLED 2772×1272 120 Hz HDR10+, Dolby Vision, HDR Vivid
फिंगरप्रिंट सेंसरइन-डिस्प्ले (ऑप्टिकल)अल्ट्रासोनिक (अधिक सुरक्षित)
रॅम + स्टोरेज12GB/16GB LPDDR5x + 256GB/512GB UFS 4.116GB LPDDR5x + 512GB UFS 4.1
कूलिंग सिस्टीम32,052.5 चौ.मिमी व्हेपर चेंबरअ‍ॅडव्हान्स्ड व्हेपर चेंबर + X-axis हॅप्टिक मोटर
मुख्य कॅमेरा50MP Sony LYT-808 (OIS)50MP Sony LYT-828 (OIS)
अल्ट्रावाइड50MP ISOCELL50MP ISOCELL
टेलिफोटो50MP Sony LYT-600 (OIS)200MP (OIS) – 4.3x ऑप्टिकल झूम
सेल्फी कॅमेरा32MP Sony IMX61550MP
कॅमेरा ट्यूनिंगहॅसलब्लॅडहॅसलब्लॅड
बॅटरी7,025mAh सिलिकॉन-कार्बन7,500mAh सिलिकॉन-कार्बन
चार्जिंग80W SuperVOOC 50W AirVOOC वायरलेस80W SuperVOOC 50W AirVOOC 10W रिव्हर्स
सॉफ्टवेअरAndroid 16+ ColorOS 16 5 वर्ष OS + 6 वर्ष सिक्युरिटीसमान
प्रोटेक्शनGorilla Glass Victus 2 IP66/IP68/IP69 SGS ड्रॉपसमान
कनेक्टिव्हिटीWi-Fi 7, Bluetooth 6.0, AI LinkBoost, USB 3.2 Gen 1समान
परिमाण156.98 × 73.93× 9.99 मिमी 203 ग्रॅम161.26× 76.46 × 8.25 मिमी 224 ग्रॅम
कलर ऑप्शन्सस्पेस ब्लॅक, व्हेल्वेट रेड, टायटॅनियम ग्रेटायटॅनियम चारकोल, सिल्क व्हाइट
अपेक्षित किंमत (भारत)75,000 पेक्षा कमी (ऑफर्सनंतर आणखी कमी)1,00,000 पेक्षा कमी (ऑफर्सनंतर आणखी कमी)
विक्रीAmazon, Flipkart (लॉंचनंतर लगेच)Amazon, Flipkart

भारतासाठी खास का?
ओप्पोनं भारतात 5G+ नेटवर्कसाठी खास ऑप्टिमायझेशन केलं आहे. डायमेंसिटी 9500 चिप Snapdragon 8 Gen 4 ला टक्कर देते, आणि किंमत देखील कमी राहते. त्यामुळे हा फोन ‘व्हॅल्यू फ्लॅगशिप’ म्हणून लोकप्रिय होईल, अशी अपेक्षा आहे.

