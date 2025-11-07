OPPO Find X9 सीरिजची लॉंच तारीख जाहीर : फ्लॅगशिप फीचर्स, दमदार बॅटरीसह जाणून घ्या आणि अपेक्षित किंमत
OPPO Find X9 सीरिज मीडिया टेक डायमेंसिटी 9500 चिपसह लॉंच होईल. हे फ्लॅगशिप फोन 200MP कॅमेरा, 7500mAh बॅटरीसह येतील.
Published : November 7, 2025 at 12:55 PM IST
मुंबई : ओप्पोनं अखेर आपल्या बहुप्रतिक्षित फ्लॅगशिप स्मार्टफोन सीरिज ‘फाइंड एक्स9’ ची (OPPO Find X9 series) भारतातील लॉंच तारीख अधिकृतपणे जाहीर केली आहे. ही सीरिज भारतात पहिल्यांदाच मीडिया टेक डायमेंसिटी 9500 चिपसेटसह येणार असून, ओप्पो फाइंड एक्स9 आणि फाइंड एक्स9 प्रो असे दोन प्रीमियम मॉडेल्स बाजारात दाखल होणार आहेत. कॅमेरा, बॅटरी आणि परफॉर्मन्सच्या बाबतीत ही सीरिज थेट सॅमसंग आणि आयफोनला टक्कर देणार आहे.
Your new pocket sized statement piece.— OPPO India (@OPPOIndia) November 7, 2025
Carry your style wherever you go with the OPPO Find X9 series.#OPPOFindX9Series #AIFlagshipCamera #HasselbladPocketCamera pic.twitter.com/Eb74Vya0vo
दोन्ही फोनमध्ये प्रीमियम फीचर्स
दोन्ही फोनमध्ये Gorilla Glass Victus 2, SGS ड्रॉप सर्टिफिकेशन आणि AI LinkBoost (कमजोर सिग्नलमध्ये 58% वेगवान इंटरनेट) सारखे प्रीमियम फीचर्स मिळणार आहेत.
दोन्ही व्हेरिएंटचे मुख्य वैशिष्ट्ये
|वैशिष्ट्य
|Oppo Find X9
|Oppo Find X9 Pro
|लॉंच डेट (भारत)
|18 नोव्हेंबर 2025, दुपारी 12 वाजता
|18 नोव्हेंबर 2025, दुपारी 12 वाजता
|प्रोसेसर
|मीडिया टेक डायमेंसिटी 9500
|मीडिया टेक डायमेंसिटी 9500
|डिस्प्ले
|6.59 इंच AMOLED 2760×1256 120Hz
|6.78 इंच AMOLED 2772×1272 120 Hz HDR10+, Dolby Vision, HDR Vivid
|फिंगरप्रिंट सेंसर
|इन-डिस्प्ले (ऑप्टिकल)
|अल्ट्रासोनिक (अधिक सुरक्षित)
|रॅम + स्टोरेज
|12GB/16GB LPDDR5x + 256GB/512GB UFS 4.1
|16GB LPDDR5x + 512GB UFS 4.1
|कूलिंग सिस्टीम
|32,052.5 चौ.मिमी व्हेपर चेंबर
|अॅडव्हान्स्ड व्हेपर चेंबर + X-axis हॅप्टिक मोटर
|मुख्य कॅमेरा
|50MP Sony LYT-808 (OIS)
|50MP Sony LYT-828 (OIS)
|अल्ट्रावाइड
|50MP ISOCELL
|50MP ISOCELL
|टेलिफोटो
|50MP Sony LYT-600 (OIS)
|200MP (OIS) – 4.3x ऑप्टिकल झूम
|सेल्फी कॅमेरा
|32MP Sony IMX615
|50MP
|कॅमेरा ट्यूनिंग
|हॅसलब्लॅड
|हॅसलब्लॅड
|बॅटरी
|7,025mAh सिलिकॉन-कार्बन
|7,500mAh सिलिकॉन-कार्बन
|चार्जिंग
|80W SuperVOOC 50W AirVOOC वायरलेस
|80W SuperVOOC 50W AirVOOC 10W रिव्हर्स
|सॉफ्टवेअर
|Android 16+ ColorOS 16 5 वर्ष OS + 6 वर्ष सिक्युरिटी
|समान
|प्रोटेक्शन
|Gorilla Glass Victus 2 IP66/IP68/IP69 SGS ड्रॉप
|समान
|कनेक्टिव्हिटी
|Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, AI LinkBoost, USB 3.2 Gen 1
|समान
|परिमाण
|156.98 × 73.93× 9.99 मिमी 203 ग्रॅम
|161.26× 76.46 × 8.25 मिमी 224 ग्रॅम
|कलर ऑप्शन्स
|स्पेस ब्लॅक, व्हेल्वेट रेड, टायटॅनियम ग्रे
|टायटॅनियम चारकोल, सिल्क व्हाइट
|अपेक्षित किंमत (भारत)
|75,000 पेक्षा कमी (ऑफर्सनंतर आणखी कमी)
|1,00,000 पेक्षा कमी (ऑफर्सनंतर आणखी कमी)
|विक्री
|Amazon, Flipkart (लॉंचनंतर लगेच)
|Amazon, Flipkart
A new chapter in ultra-clear imaging and smooth OS begins…— OPPO India (@OPPOIndia) November 7, 2025
Experience the #OPPOFindX9Series launch and see the power of AI and Hasselblad come alive.
Click here to know more: https://t.co/RteSp59jUz#AIFlagshipCamera #HasselbladPocketCamera #OPPOColorOS16 pic.twitter.com/PbcSqayZrl
भारतासाठी खास का?
ओप्पोनं भारतात 5G+ नेटवर्कसाठी खास ऑप्टिमायझेशन केलं आहे. डायमेंसिटी 9500 चिप Snapdragon 8 Gen 4 ला टक्कर देते, आणि किंमत देखील कमी राहते. त्यामुळे हा फोन ‘व्हॅल्यू फ्लॅगशिप’ म्हणून लोकप्रिय होईल, अशी अपेक्षा आहे.
