Oppo Find X10 vs Find X10 Pro Max: कोणता फ्लॅगशिप स्मार्टफोन सर्वोत्तम आहे तुमच्यासाठी?
Oppo Find X10 vs. Find X10 Pro Max : Oppo नं दोन नविन स्मार्टफोन भारतात लॉंच केले आहेत. चला जाणून घेऊया दोन्हीमधील फरक…
Published : October 23, 2026 at 11:11 AM IST
मुंबई : Oppo India नं आपल्या प्रीमियम स्मार्टफोन श्रेणीमध्ये दोन नवीन फ्लॅगशिप फोन Find X10 आणि Find X10 Pro Max लॉंच केले आहेत. दोन्ही उपकरणांमध्ये 200 मेगापिक्सेलचे कॅमेरे, 8,000mAh पर्यंतची शक्तिशाली बॅटरी आणि अत्याधुनिक AI वैशिष्ट्ये देण्यात आली आहेत. ColorOS 17 वर चालणारे हे फोन 80W वायर्ड आणि 50W वायरलेस चार्जिंगला सपोर्ट करतात. Find X10 मध्ये दोन 200MP रिअर कॅमेरे आहेत, तर Find X10 Pro Max मध्ये तीन 200MP कॅमेरे आहेत.
डिस्प्ले आणि डिझाइनमधील फरक: Oppo Find X10 मध्ये 6.59-इंचाचा डिस्प्ले आहे, ज्याचा रिफ्रेश रेट 144Hz पर्यंत आहे आणि पीक ब्राइटनेस 3,600 निट्स (nits) इतका आहे. हा स्क्रीन 'डॉल्बी व्हिजन' (Dolby Vision) ला सपोर्ट करतो आणि कमी प्रकाशाच्या परिस्थितीत याची ब्राइटनेस 1 निटपर्यंत कमी होऊ शकते. काचेच्या डिझाइनसह येणारा हा फोन 'ग्लेशियर ब्लू', 'ग्लो कोरल' आणि 'मिस्ट ग्रे' अशा रंगांत उपलब्ध आहे. याला IP66, IP68 आणि IP69 मानांकन (ratings) प्राप्त आहेत.
- OPPO Find X10 specifications :
|Model number
|CPH2911
|Processor
|MediaTek Dimensity 9600M
|GPU
|Arm Mali Dragoon MC12
|Process
|3nm
|Display
|16.74cm, FHD+ 2768 x 1272 pixels
|Refresh rate
|1Hz to 120Hz adaptive, maximum 144Hz in some game scenarios
|Brightness
|800 nits typical, 2000 nits HBM typical
|Main camera
|200MP
|Telephoto camera
|200MP, up to 2.8x optical zoom and 18x digital zoom in video
|Ultra-wide camera
|50MP
|Front camera
|50MP
|Video
|Up to 8K at 30fps, 4K at up to 120fps, 4K Dolby Vision at up to 120fps
|Battery
|8000mAh typical (30Wh)
|Wired charging
|80W SUPERVOOC, about 85 minutes to full
|Wireless charging
|50W AIRVOOC, about 112 minutes to full
|Memory and storage
|12GB + 256GB and 12GB + 512GB
|Colours
|Glacier Blue, Mist Grey and Glow Coral
|Operating system
|ColorOS 17.0
|Country of origin
|India
Find X10 Pro Max : याउलट, Find X10 Pro Max मध्ये थोडा मोठा, 6.78 -इंचाचा डिस्प्ले आहे. यातही 144Hz रिफ्रेश रेट, 3,600 निट्स पीक ब्राइटनेस आणि डॉल्बी व्हिजन सपोर्ट मिळतो. याव्यतिरिक्त, यात 3,840Hz हाय-फ्रिक्वेन्सी PWM डिमिंगची सुविधा आहे. 'टायटॅनियम ग्रे' आणि 'लुना व्हाईट' रंगांत उपलब्ध असलेला हा मॉडेल देखील IP66/68/69 मानांकनांसह येतो. 'लुना व्हाईट' व्हेरिएंटमध्ये पारंपारिक कॅमेऱ्यांपासून प्रेरित 'टू-टोन' फिनिश आहे, ज्यामध्ये कॅमेरा मॉड्यूलभोवती एक केशरी रंगाची रिंग देण्यात आली आहे.
The big reveal is here! The OPPO Find X10 price is officially out. Available from 29th Oct - 12GB + 256GB - ₹1,39,999 12GB + 512GB - ₹1,69,999 Grab the OPPO Find X10 from the OPPO Store: https://t.co/vUIRdGp1E2 #OPPOFindX10Series #TrueToTheMoment https://t.co/3pHAOai5ax— OPPO India (@OPPOIndia) October 22, 2026
- OPPO Find X10 Pro Max specifications :
|Model number
|CPH2913
|Processor
|MediaTek Dimensity 9600 Pro
|GPU
|Arm Mali G2-Ultra at 1.8GHz
|Process
|2nm
|Display
|17.23cm, FHD+ 2772 x 1272 (1.5K) pixels
|Refresh rate
|1Hz to 120Hz adaptive, maximum 144Hz in some game scenarios
|Brightness
|800 nits typical, 2000 nits HBM typical
|Main camera
|200MP
|Telephoto camera
|200MP, up to 3x optical zoom and 18x digital zoom in video
|Ultra-wide camera
|200MP
|Front camera
|50MP
|Video
|Up to 8K at 30fps, 4K at up to 120fps, 4K Dolby Vision at up to 120fps
|Battery
|8000mAh typical (29.76Wh)
|Wired charging
|80W SUPERVOOC, about 80 minutes to full
|Wireless charging
|50W AIRVOOC, about 115 minutes to full
|Memory and storage
|12GB + 512GB
|Colours
|Luna White and Titanium Grey
|Operating system
|ColorOS 17.0
|Country of origin
|India
कॅमेरा सिस्टम: Find X10 मध्ये 'हॅसलब्लॅड' (Hasselblad) सोबत विकसित केलेली ड्युअल 200MP रिअर कॅमेरा सिस्टम आहे. OPPO चे 'LUMO ट्रू इमेज इंजिन' (LUMO True Image Engine) रंगांची अचूकता, टोन आणि तपशीलांमध्ये सुधारणा करते. सर्व मागील कॅमेरे 4K@60fps व्हिडिओ रेकॉर्डिंगला सपोर्ट करतात, तर मुख्य आणि टेलिफोटो कॅमेरे 4K@120fps आणि 8K@30fps रेकॉर्डिंग करण्यास सक्षम आहेत. 'हॅसलब्लॅड हाय-रिझोल्यूशन' (Hasselblad High-Res) मोडमध्ये, वापरकर्ते 50MP किंवा 200MP क्षमतेचे फोटो घेऊ शकतात. हा फोन हॅसलब्लॅड टेलिकन्व्हर्टर्सशी देखील सुसंगत आहे.
Find X10 Pro Max कॅमेरा : Find X10 Pro Max मध्ये तीन 200MP कॅमेरे आहेत: एक अल्ट्रा-वाइड लेन्स (124-डिग्री फील्ड ऑफ व्ह्यू, 1/1.56-इंच सेन्सर), एक मुख्य कॅमेरा (1/1.28-इंच सेन्सर, DeepPix तंत्रज्ञान) आणि एक टेलिफोटो लेन्स (f/2.1 अपर्चर, 10 सेमी अंतरावरून क्लोज-अप फोटो घेण्यास सक्षम). तिन्ही कॅमेरे 4K@60fps/120fps आणि 8K@30fps व्हिडिओ रेकॉर्डिंगला सपोर्ट करतात. याव्यतिरिक्त, डिव्हाइसमध्ये डॉल्बी व्हिजन (Dolby Vision), O-Log2 आणि 'ओपन गेट' (Open Gate) कॅप्चरची सुविधा उपलब्ध आहे.
The wait is over! The OPPO Find X10 Pro Max price reveal is here. Choose your ultimate flagship experience. Available from 29th Oct - 12GB + 512GB - ₹1,99,999 Grab the OPPO Find X10 Pro Max from the OPPO Store: https://t.co/AIUE2qc3hi #OPPOFindX10Series #TrueToTheMoment https://t.co/8W2Bjj34W9— OPPO India (@OPPOIndia) October 22, 2026
कार्यक्षमता, बॅटरी आणि AI वैशिष्ट्ये: Find X10 मध्ये 3nm मीडियाटेक डायमेन्सिटी 9600M (MediaTek Dimensity 9600M) प्रोसेसर आहे, तर Pro Max मॉडेलमध्ये अधिक प्रगत 2nm डायमेन्सिटी 9600 प्रो (Dimensity 9600 Pro) प्रोसेसर वापरण्यात आला आहे. दोन्ही फोनमध्ये सिलिकॉन-कार्बन बॅटरी (8,000 mAh पर्यंत), 80W SUPERVOOC वायर्ड चार्जिंग आणि 50W AIRVOOC वायरलेस चार्जिंगची सुविधा आहे. तसंच, यात 'व्हेपर चेंबर कूलिंग' (vapor chamber cooling) प्रणाली देखील देण्यात आली आहे. दोन्ही मॉडेल्स ColorOS 17 वर चालतात, ज्यामध्ये AI माईंड पायलट (AI Mind Pilot - Agent Mode), AI फोटो एजंट (AI Photo Agent), स्टाईल मॅच (Style Match) आणि AI कॉल गार्ड (AI Call Guard) सारखी वैशिष्ट्ये समाविष्ट आहेत. Pro Max मॉडेलमध्ये 'प्रायव्हेट कॉम्प्युटिंग क्लाउड' (Private Computing Cloud) ची सुविधाही दिली आहे.
किंमत आणि उपलब्धता: Oppo Find X10 (12GB+256GB) ची किंमत 1,39,999 पासून सुरू होते, तर 12GB+512GB व्हेरिएंटची किंमत 1,69,999 इतकी आहे. Find X10 Pro Max (12GB+512GB) 1,99,999 रुपयांना उपलब्ध आहे. Hasselblad टेलिकन्व्हर्टर किटची किंमत 24,999 रुपये आहे. यासोबतच सुलभ EMI पर्याय, कॅशबॅक, एक्सचेंज ऑफर्स आणि गिफ्ट बॉक्स यांसारख्या विविध सवलती उपलब्ध आहेत.
- OPPO Find X10 price in India :
|Configuration
|Price
|MRP
|12GB RAM + 256GB storage
|₹1,39,999
|₹1,79,999
|12GB RAM + 512GB storage
|₹1,69,999
|₹1,99,999
- OPPO Find X10 Pro Max price in India :
|Configuration
|Price
|MRP
|12GB RAM + 512GB storage
|₹1,99,999
|₹2,39,999
तुम्ही कोणता फोन निवडावा? : जर तुम्हाला थोड्या कमी किमतीत उत्तम कॅमेरा आणि दमदार परफॉर्मन्स हवा असेल, तर Find X10 हा एक चांगला पर्याय आहे. मात्र, जर तुम्हाला अधिक प्रगत प्रोसेसर, ट्रिपल 200MP कॅमेरा सिस्टीम आणि मोठी डिस्प्ले स्क्रीन हवी असेल, तर Find X10 Pro Max हा तुमच्यासाठी योग्य पर्याय ठरेल.
- OPPO Find X10 ची OPPO Find X10 Pro Max सोबत तुलना :
|OPPO Find X10
|OPPO Find X10 Pro Max
|Model number
|CPH2911
|CPH2913
|Price from
|₹1,39,999
|₹1,99,999
|Processor
|MediaTek Dimensity 9600M
|MediaTek Dimensity 9600 Pro
|Display
|16.74cm, FHD+ 2768 x 1272
|17.23cm, FHD+ 2772 x 1272 (1.5K)
|Main camera
|200MP
|200MP
|Telephoto camera
|200MP, 2.8x optical zoom
|200MP, 3x optical zoom
|Ultra-wide camera
|50MP
|200MP
|Front camera
|50MP
|50MP
|Battery
|8000mAh
|8000mAh
|Wired charging
|80W SUPERVOOC, about 85 minutes
|80W SUPERVOOC, about 80 minutes
|Wireless charging
|50W AIRVOOC, about 112 minutes
|50W AIRVOOC, about 115 minutes
|Configurations
|12GB + 256GB and 12GB + 512GB
|12GB + 512GB
|Colours
|Glacier Blue, Mist Grey and Glow Coral
|Luna White and Titanium Grey
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