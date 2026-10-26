लॉंचपूर्वीच Oppo Find X10 Ultra चे वैशिष्ट्ये लीक...
येणाऱ्या Oppo Find X10 Ultra मध्ये प्रगत क्वाड-कॅमेरा सेटअप आणि ड्युअल पेरिस्कोप झूम प्रणाली असेल.
Published : October 26, 2026 at 2:56 PM IST
मुंबई : Oppo Find X10 आणि Find X10 Pro Max नुकतेच भारत आणि जागतिक बाजारपेठेत लाँच करण्यात आले आहेत. आता कंपनी आपल्या 'फ्लॅगशिप' श्रेणीचा विस्तार करण्यासाठी 'Oppo Find X10 Ultra' आणण्याच्या तयारीत असल्याचं दिसतं. या फोनच्या संभाव्य लाँचिंगपूर्वी, एका टिपस्टरनं त्याच्या कॅमेरा वैशिष्ट्यांची माहिती लीक केली आहे. यात LOFIC तंत्रज्ञानासह 200-मेगापिक्सेलचा मुख्य कॅमेरा, 200-मेगापिक्सेलचा पेरिस्कोप टेलिफोटो कॅमेरा आणि 10x ऑप्टिकल झूम असलेला आणखी एक पेरिस्कोप लेन्स असू शकतो. तसंच, Oppo या फोनसाठी उच्च-रिझोल्यूशन फ्रंट कॅमेऱ्याचाही विचार करत असल्याचं समजतं.
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OPPO Find X10 Ultra could be a camera monster According to leaks, OPPO’s next Ultra flagship may bring some seriously ambitious hardware: Display • 6.89-inch BOE 2K display • 144Hz refresh rate Performance • Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 • Android 17-based ColorOS 17 Cameras • 100MP selfie camera with a 1:1 sensor • 200MP main camera with LOFIC technology • 200MP periscope camera • 50MP periscope camera with 10x zoom Battery & Charging • 8,500mAh battery • 100W wired charging • 50W wireless charging Expected to launch in China in the first half of 2027.— Saurav (@Saurav_DJ47) October 26, 2026
Oppo Find X10 Ultra तपशील ऑनलाइन लीक: 'डिजिटल चॅट स्टेशन' (Digital Chat Station) या टिपस्टरनं 'वीबो' (Weibo) वर केलेल्या पोस्टनुसार, Oppo सध्या Find X10 Ultra साठी विविध कॅमेरा कॉन्फिगरेशनची चाचणी करत आहे. 2027 च्या पहिल्या सहामाहीत चीनमध्ये लाँच होणाऱ्या या फोनमध्ये सॅमसंगच्या HPA किंवा HPU सेन्सरवर आधारित 200-मेगापिक्सेलचा मुख्य कॅमेरा असू शकतो. टिपस्टरच्या दाव्यानुसार, याला LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor) तंत्रज्ञानाची जोड दिली जाईल. विशेष म्हणजे, हे तंत्रज्ञान फोटोडायोडमधून बाहेर पडणारा अतिरिक्त चार्ज (overflow charge) साठवून ठेवते, ज्यामुळं डायनॅमिक रेंज सुधारते आणि सॅचुरेशन क्षमता वाढते.
200-मेगापिक्सेलचा पेरिस्कोप टेलिफोटो कॅमेरा : टिपस्टरनं असंही सांगितलं की, Find X10 Ultra च्या मुख्य कॅमेऱ्यासाठी 1/1.12-इंच सेन्सरची चाचणी केली जात आहे. यासोबत 200-मेगापिक्सेलचा पेरिस्कोप टेलिफोटो कॅमेरा आणि 10x ऑप्टिकल झूम असलेला 50-मेगापिक्सेलचा पेरिस्कोप लेन्स असू शकतो. अल्ट्रा-वाइड-अँगल कॅमेऱ्यासाठी, Oppo कदाचित Find X10 Pro Max मध्ये वापरलेला सॅमसंगचा 200-मेगापिक्सेल HP5 सेन्सरच वापरण्याची शक्यता आहे. सेल्फी कॅमेऱ्याच्या बाबतीत, Find X10 Ultra मध्ये 100-मेगापिक्सेलचा 'स्क्वेअर' (चौकोनी) फ्रंट सेन्सर वापरण्याची चाचणी सुरू असल्याचं सांगितलं जात आहे. हे नवीन दावे त्याच माहिती देणाऱ्या व्यक्तीच्या (टिपस्टर) आधीच्या एका खुलाशावर आधारित आहेत. त्या माहितीनुसार, Oppo आपल्या 50-मेगापिक्सेल 10x पेरिस्कोप कॅमेऱ्यासाठी Samsung ISOCELL GNB आणि OmniVision OV51A सेन्सर्सचा विचार करत होते. या दोन्ही पर्यायांचा ऑप्टिकल फॉरमॅट सुमारे 1/1.95 इंच असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. त्या वेळी अंतिम निर्णय घेण्यात आला नव्हता, परंतु उत्पादनाच्या वेळापत्रकाबाबत काही अडचण आल्यास, Oppo लहान आकाराच्या सेन्सरचाही विचार करत असल्याचं समजतं.
लाँचची तारीख निश्चित नाही : Oppo नं अद्याप 'Find X10 Ultra' च्या अधिकृत लाँचची तारीख जाहीर केलेली नाही. हा फोन 2027 च्या पहिल्या सहामाहीत चीनमध्ये लाँच होण्याची शक्यता आहे, तर एका आधीच्या अहवालानुसार, Oppo Find X10 Ultra कदाचित भारतीय बाजारपेठेत येणार नाही. त्यामुळं, भारतात हा फोन उपलब्ध होईल की नाही, हे अद्याप अनिश्चित आहे.
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