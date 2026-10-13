Oppo Find X10 series : भारतात ट्रिपल 200-MP कॅमेऱ्यासह होणार लाँच..
ओप्पो आपली नवीन फ्लॅगशिप फाइंड X10 सिरीज 22 ऑक्टोबरला भारतात लाँच करणार आहे. यात ट्रिपल 200एमपी कॅमेरा, पॅड मिनी आणि एन्को X4 बड्सही समाविष्ट आहेत.
Published : October 13, 2026 at 12:31 PM IST
मुंबई : ओप्पो आपले नवीनतम फ्लॅगशिप स्मार्टफोन आणि अॅक्सेसरीज भारतात आणण्याच्या तयारीत आहे. ओप्पो फाइंड X10 सिरीज (Oppo Find X10 series), पॅड मिनी मॅट डिस्प्ले एडिशन आणि एन्को X4 बड्स 22 ऑक्टोबरला देशात लाँच होणार आहेत. जागतिक अनावरण स्पेनच्या मल्लोर्का येथे 21 ऑक्टोबरला होईल. लॉंचपूर्वी ओप्पोनं आपल्या भारतीय वेबसाइटवर फायदे आणि ऑफर्सचे प्रमोशन सुरू केलं आहे.
Refined in every shade. Which one will you choose? #OPPOFindX10 💙Glacier Blue 🩶Mist Grey 🩷Glow Coral OPPO Find X10 Series is launching on 22nd Oct 2026. #OPPOFindX10Series #TrueToTheMoment https://t.co/VBJRVVgwaW— OPPO India (@OPPOIndia) October 13, 2026
फाइंड X10 सिरीजची स्पेसिफिकेशन्स : ओप्पो फाइंड X10 आणि फाइंड X10 प्रो मॅक्स गेल्या वर्षीच्या फाइंड X9 आणि X9 प्रोचे उत्तराधिकारी असतील. प्रो मॅक्स हे सर्वात प्रीमियम मॉडेल असून हा जगातील पहिला स्मार्टफोन आहे, ज्यात तीन 200एमपी रियर कॅमेरे आहेत. हॅसेलब्लाड-ट्यून केलेली कॅमेरा सिस्टीम सर्व तीन सेन्सर्सवर 8K लॉग रेकॉर्डिंग आणि सर्व फोकल लेंथवर 4K 120फप्स डॉल्बी व्हिजन रेकॉर्डिंग सपोर्ट करते. फोन फ्लॅगशिप 2एनएम मिडियाटेक डायमेन्सिटी 9600 प्रो चिपसेटवर चालतो. इतर हायलाइट्समध्ये 6.78-इंच एलटीपीओ ओएलईडी डिस्प्ले (जास्तीत जास्त 144हर्ट्झ रिफ्रेश रेट), 8,000एमएएच बॅटरी आणि 80वॅट सुपरव्हीओओसी चार्जिंग यांचा समावेश आहे. स्टँडर्ड फाइंड X10 मध्ये डायमेन्सिटी 9600एम चिपसेट आहे.
भारतीय वेबसाइटवर विशेष ऑफर्स आणि प्रिव्हिलेज पॅक: ओप्पोच्या भारत वेबसाइटवर रु. 9 चा प्रिव्हिलेज पॅक दिसत आहे. यामध्ये फाइंड X10 सिरीज आणि इकोसिस्टमसाठी 29,997 पर्यंतचे फायदे आहेत. यात ओप्पो पॅड एसई जिंकण्याची संधी (फक्त 50 युनिट्स), पॅड मिनीसाठी 1,000 कूपन आणि एन्को X4 साठी 500 कूपन यांचा समावेश आहे. वेबसाइट फाइंड X10, हॅसेलब्लाड टेलिकन्व्हर्टर किट, पॅड मिनी, पॅड एसई आणि एन्को X4 यांसारख्या बक्षिसांचंही प्रमोशन करत आहे.
For moments that are too far away, but way too good to miss. Transform your OPPO Find X10 with the Hasselblad Teleconverter Kit for unmatched long-distance resolution and optical clarity. #OPPOFindX10Series is launching on 22nd Oct 2026. #OPPOFindX10 #TrueToTheMoment https://t.co/xAMr6mrGEu— OPPO India (@OPPOIndia) October 13, 2026
पॅड मिनी आणि एन्को X4 ची खास वैशिष्ट्ये : ओप्पो पॅड मिनी मॅट डिस्प्ले एडिशनमध्ये 2.5K ओएलईडी मॅट डिस्प्ले, 144हर्ट्झ रिफ्रेश रेट, टीयूव्ही राइनलँड आय-कम्फर्ट सर्टिफिकेशन आणि पेपर-लाइक स्टायलस अनुभव आहे. तो स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 5 चिपसेटवर चालतो आणि 8,000एमएएच बॅटरी पॅक करतो. एन्को X4 इअरबड्समध्ये एआय-पावर्ड अॅडॅप्टिव्ह अॅक्टिव्ह नॉइज कॅन्सेलेशन, 6एनएम चिप, तीन एएनसी लेव्हल, कॉलसाठी तीन मायक्रोफोन्स आणि 53 तासांपर्यंत बॅटरी लाइफ आहे.
Stylish, elegant, and True to the Moment. Vivid imaging meets exquisite design with the brand-new #OPPOFindX10Series. OPPO Find X10 Series is launching on 22nd Oct 2026. Learn more here: https://t.co/Hg2jwilGat #OPPOFindX10ProMax #TrueToTheMoment https://t.co/2EEOjjnvlR— OPPO India (@OPPOIndia) October 13, 2026
किंमत आणि स्पर्धात्मक स्थिती : चीनमध्ये ओप्पो फाइंड X10 प्रो मॅक्सची सुरुवातीची किंमत सीएनवाय 6,799 (सुमारे 97,000) आहे. भारतात ती 1.5 लाखांपेक्षा जास्त असू शकते. हो फोन सॅमसंग गॅलक्सी एस26 अल्ट्रा सारख्या प्रीमियम कॅमेरा फोनशी स्पर्धा करेल. फाइंड X10 प्रोची यादी किंमत 1,28,999 होती, त्यामुळं प्रो मॅक्स अधिक महाग असेल. फोटोग्राफीला प्राधान्य देणाऱ्या खरेदीदारांनी भारतीय किंमत आणि स्वतंत्र कॅमेरा चाचण्यांची वाट पहावी लागेल. ट्रिपल 200एमपी सेटअप आशादायक आहे, पण इमेज प्रोसेसिंग, टेलिफोटो परफॉर्मन्स आणि व्हिडिओ क्वॉलिटी रिझोल्यूशन आकड्यांपेक्षा महत्त्वाची ठरेल.
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