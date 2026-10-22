OPPO Find X10 आणि Find X10 Pro Max भारतात लाँच, जाणून घ्या किंमत आणि तपशील...
भारतात OPPO Find X10 आणि OPPO Find X10 Pro Max लाँच झाले आहेत. यात 200-मेगापिक्सेलचे ट्रिपल कॅमेरे, शक्तिशाली प्रोसेसर आणि मोठी बॅटरी देण्यात आली आहे.
Published : October 22, 2026 at 6:09 PM IST
मुंबई : OPPO नं आज भारतात OPPO Find X10 आणि OPPO Find X10 Pro Max हे स्मार्टफोन लाँच केले आहेत. Pro Max मॉडेलमध्ये जगातील पहिली 'ट्रिपल 200-मेगापिक्सेल हॅसलब्लॅड' (Hasselblad) कॅमेरा प्रणाली देण्यात आली आहे, तर Find X10 मध्ये ड्युअल 200 मेगापिक्सेल कॅमेरे आहेत. दोन्ही फोनमध्ये 8,000mAh बॅटरी, 80W वायर्ड आणि 50W वायरलेस चार्जिंगची सुविधा आहे. हे फोन मीडियाटेक डायमेन्सिटी 9600 (MediaTek Dimensity 9600) सीरिज प्रोसेसरवर चालतात आणि यात अँड्रॉइड 17 (Android 17) वर आधारित ColorOS 17 ऑपरेटिंग सिस्टम देण्यात आली आहे.
किंमत आणि बँक ऑफर्स : भारतात Oppo Find X10 च्या 12GB रॅम आणि 256GB स्टोरेज असलेल्या बेस व्हेरियंटची किंमत 1,39,999 रुपये ठेवण्यात आली आहे. तर याचं मोठं व्हेरियंट म्हणजेच १२GB रॅम आणि 523GB स्टोरेज मॉडेल 1,69,999 रुपयांना मिळेल. या सिरीजमधील सर्वात प्रिमियम फ्लॅगशिप फोन Oppo Find X10 Pro Max च्या 12GB रॅम आणि 512GB स्टोरेज व्हेरियंटची किंमत 1,99,999 रुपये आहे. यासोबतच, कंपनीनं 25,000 रुपयांपेक्षा कमी किमतीत (24,999 रुपये) 'हॅसलब्लॅड टेलिफोटो कनवर्टर किट' देखील सादर केली आहे. ग्राहकांसाठी एक आनंदाची बातमी म्हणजे IDFC फर्स्ट बँक, HDFC बँक, अॅक्सिस बँक आणि SBI कार्ड्सद्वारे खरेदी केल्यास तब्बल 15 टक्के कॅशबॅक मिळणार आहे.
उपलब्धता आणि रंगांचे पर्याय : हे नवीन स्मार्टफोन्स भारतात 29 ऑक्टोबरपासून विक्रीसाठी उपलब्ध होणार आहेत. ग्राहक हे फोन्स ओप्पोचे अधिकृत ऑनलाइन स्टोअर, फ्लिपकार्ट (Flipkart) आणि अॅमेझॉन (Amazon) वरून खरेदी करू शकतील. रंगांचा विचार केला तर, Oppo Find X10 Pro Max हा फोन 'ल्युना व्हाईट' आणि 'टायटॅनियम ग्रे' या दोन आकर्षक रंगांमध्ये सादर करण्यात आला आहे. दुसरीकडे, Oppo Find X10 ग्राहकांसाठी 'ग्लेशियर ब्लू', 'ग्लो कोरल' आणि 'मिस्ट ग्रे' या तीन वेगवेगळ्या रंगांच्या पर्यायांमध्ये खरेदीसाठी उपलब्ध असेल.
डिस्प्ले आणि डिझाइन: Oppo Find X10 Pro Max हा एक ड्युअल सिम स्मार्टफोन आहे, जो अँड्रॉइड 17 वर आधारित ओप्पोच्या लेटेस्ट ColorOS 17 वर चालतो. या फोनमध्ये 6.78 इंचाचा Full-HD+ (1,272 x2,772 पिक्सल्स) अॅमोलेड (AMOLED) डिस्प्ले देण्यात आला आहे, जो 144Hz पर्यंतच्या रिफ्रेश रेटला सपोर्ट करतो. स्क्रीनमध्ये 2,00 निट्स पीक ब्राइटनेस (HBM), 450 ppi पिक्सेल डेन्सिटी आणि 1.07 अब्ज कलर्सचा सपोर्ट आहे. सुरक्षेसाठी यात 'क्रिस्टल गार्ड' कव्हर ग्लास दिला आहे. तसेच, धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षणासाठी या हँडसेटला IP66 + IP68 + IP69 चं सर्वोच्च रेटिंग मिळालं आहे.
प्रोसेसर आणि परफॉर्मन्स : परफॉर्मन्ससाठी Oppo Find X10 Pro Max मध्ये 2nm प्रोसेसवर आधारित ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 9600 Pro चिपसेट देण्यात आला आहे. हा प्रोसेसर 4.55GHz पर्यंतचा पीक क्लॉक स्पीड देतो. ग्राफिक्ससाठी यात ARM Mali G2-Ultra GPU, वेगवान कार्यक्षमतेसाठी LPDDR5x रॅम आणि UFS 4.1 इनबिल्ट स्टोरेज समाविष्ट आहे. फोनच्या सुरक्षिततेसाठी डिस्प्लेच्या आत (Under-display) फिंगरप्रिंट स्कॅनर देण्यात आला आहे.
कॅमेरा वैशिष्ट्ये : या फोनचा कॅमेरा अत्यंत शक्तिशाली आहे. यात हॅसलब्लॅड (Hasselblad) ट्यून केलेला ट्रिपल रिअर कॅमेरा सेटअप मिळतो. मुख्य कॅमेरा 200-मेगापिक्सेलचा (f/1.5) अल्ट्रा एचडीआर शूटर असून तो 1/1.3-इंच आयसोसेल HPC सेन्सर आणि ऑप्टिकल इमेज स्टॅबिलायझेशन (OIS) सह येतो. दुसरा 200-मेगापिक्सेलचा अल्ट्रा-सेन्सिंग अल्ट्रा-वाईड कॅमेरा आणि तिसरा 200-मेगापिक्सेलचा अल्ट्रा-सेन्सिंग टेलिफोटो कॅमेरा (OIS सह) आहे. सेल्फीसाठी यात 100-डिग्री फील्ड ऑफ व्ह्यू असलेला 50-मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा आहे. हा फोन 8K/60 fps वर व्हिडिओ रेकॉर्ड करू शकतो. कमी प्रकाशात उत्तम फोटोग्राफीसाठी यात LUMO हायपर पिक्सेल, LUMO ट्रू इमेज इंजिन आणि DeepPix सेन्सर टेक्नॉलॉजी वापरली आहे.
बॅटरी आणि कनेक्टिव्हिटी: Oppo Find X10 Pro Max मध्ये तब्बल 8,000mAh ची प्रचंड बॅटरी देण्यात आली आहे, जी 80W वायर्ड आणि 50W वायरलेस फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. कनेक्टिव्हिटीसाठी यात 5G, 4G LTE, वाय-फाय 7, ब्लूटूथ 6.2, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट आणि NavIC सह सर्व महत्त्वाचे प्रगत नेव्हिगेशन सिस्टीम सपोर्ट आहेत. यात प्रॉक्सिमिटी, अॅम्बियंट लाईट, जायरोस्कोप आणि आयआर ब्लास्टर सारखे अनेक सेन्सर्स आहेत. या फोनचे वजन अंदाजे 235 ग्रॅम आहे.
हे वाचलंत का :