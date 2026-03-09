ETV Bharat / technology

ओप्पो फाइंड N6 ची लॉंच तारीख जाहीर: 'झिरो-फील क्रिज'सह 200एमपी हॅसल ब्लॅड अल्ट्रा-क्लियर कॅमेरा सिस्टीम

Oppo Find N6 लवकरच लाँच होतोय. यात झिरो-फील क्रीजसह 200 मेगापिक्सेल हॅसलब्लॅड अल्ट्रा-क्लीअर कॅमेरा सिस्टम असणार आहे.

Oppo Find N6 launch date announced
ओप्पो फाइंड N6 (Oppo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 9, 2026 at 10:53 AM IST

मुंबई : ओप्पोनं आपल्या फोल्डेबल फ्लॅगशिप फोनची जागतिक लॉंच तारीख अधिकृतपणे जाहीर केली आहे. ओप्पो फाइंड N6 हा फोन 17 मार्च 2026 रोजी चीनमधील कंपनीच्या बिन्हाई बे कॅम्पसमध्ये लॉंच होणार आहे. हा फोल्डेबल फोनमध्ये 'झिरो-फील क्रिज' (Zero-Feel Crease) नावाचं वैशिष्ट्ये असेल. या वैशिष्ट्यामुळं स्क्रीनवरील सुरकुत्या पूर्णपणे कमी होतात. त्यामुळं वर्षानुवर्षे वापरानंतरही फोनचं स्क्रीन सपाट आणि स्मूथ अनुभव देतो. ओप्पोचे सिनियर व्हाइस प्रेसिडेंट आणि चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर पिटे लाउ यांनी सांगितलं की, फाइंड N सिरीज नेहमीच फोल्डेबल इनोव्हेशनवर भर देते. आगामी N6 मध्ये हिंग आर्किटेक्चर आणि डिस्प्ले मटेरियलमध्ये मोठं अपडेट असणार आहे.

झिरो-फील क्रिज तंत्रज्ञान
फोल्डेबल फोन वापरकर्त्यांसाठी क्रिज (स्क्रीनवरील सुरकुत्या) ही दीर्घकाळाची समस्या आहे. ओप्पोनं 2021 मध्ये पहिल्या फाइंड N मध्ये वॉटरड्रॉप-स्टाइल फ्लेक्शन हिंग आणून ही समस्या कमी करण्यास सुरुवात केली होती, ज्यामुळं डिस्प्ले नैसर्गिकरित्या फोल्ड होऊन खोल क्रिज टाळता येत असे. फाइंड N6 मध्ये कंपनीनं आणखी एक पाऊल पुढं टाकलं आहे. नवीन हिंग आणि डिस्प्ले स्ट्रक्चरमुळं इनर डिस्प्ले दीर्घकाळ वापरानंतरही सपाट आणि गुळगुळीत राहतो. ओप्पो याला 'झिरो-फील क्रिज' म्हणून प्रचारित करत आहे, ज्यामुळं फोल्डेबल फोनचा मोठा स्क्रीन अनुभव अधिक सहज आणि व्यावसायिक होतो. हे वैशिष्ट्य फोल्डेबल सेगमेंटमध्ये क्रांतिकारी ठरण्याची शक्यता आहे, कारण अनेक रिव्ह्यूजमध्ये N6 चा क्रिज 'सर्वात कमी दिसणारा' असल्याचं म्हटलं आहे.

पातळ डिझाइन आणि फ्लॅगशिप कॅमेरा
फाइंड N6 मध्ये ओप्पोनं पातळ आणि आरामदायी हार्डवेअरवर भर दिला आहे. हा बुक-स्टाइल फोल्डेबल फोन उपलब्ध असलेल्या सर्वात पातळ फोल्डेबल फोनपैकी एक आहे, ज्याची एर्गोनॉमिक्स सामान्य बार-स्टाइल फ्लॅगशिप स्मार्टफोनसारखी आहे. मागील बाजूस रिडिझाइन केलेल्या सिमेट्रिकल कॉस्मॉस रिंगमध्ये नवीन 200एमपी हॅसल ब्लॅड अल्ट्रा-क्लियर कॅमेरा सिस्टीम आहे. हे सेटअप प्रोफेशनल-ग्रेड फोटोग्राफीसाठी छान असून कॅमेरा मॉड्यूल तुलनेनं पातळ ठेवला आहे. हा फोन दोन स्टेलर टायटॅनियम आणि ब्लॉसम ऑरेंज रंगामध्ये उपलब्ध होईल. ब्लॉसम ऑरेंजमध्ये टायटॅनियम हिंग केसिंग असून, रिअल गोल्डचा वापर करून गिल्डिंग तंत्राने गुलाब-सोन्याचा फिनिश दिला आहे.

ओप्पो AI पेन
ओप्पो फाइंड N6 ला केवळ मनोरंजनासाठी नव्हे तर उत्पादकतेसाठीही डिझाइन केलं आहे. मोठ्या फोल्डेबल डिस्प्लेचा फायदा घेण्यासाठी ओप्पो AI पेन स्टायलस सपोर्ट करेल. हे AI-सक्षम टूल्स नोट-टेकिंग, मल्टीटास्किंग आणि इतर कार्यांसाठी उपयुक्त ठरतील. अधिक तपशील 17 मार्चच्या जागतिक लॉंच इव्हेंटमध्ये उघड होतील. क्रिज-मुक्त अनुभव आणि प्रीमियम फीचर्समुळं ओप्पो फाइंड N6 फोल्डेबल मार्केटमध्ये नवीन मानक स्थापित करण्याची शक्यता आहे.

