Oppo F35 सिरीज: Oppo F35 आणि F35 Pro भारतात 5 ऑक्टोबरला होणार लाँच; डिझाइन आणि सेल्फी कॅमेऱ्याची माहिती समोर
Oppo नं भारतात 5 ऑक्टोबर रोजी F35 सिरीज लाँच करण्याची घोषणा केली आहे. या सिरीजमध्ये दोन मॉडेल्स, आकर्षक डिझाइन आणि शक्तिशाली 50-मेगापिक्सेलचा सेल्फी कॅमेरा असेल.
Published : September 28, 2026 at 2:51 PM IST
मुंबई: Oppo नं सोमवारी अधिकृतपणे जाहीर केलं की Oppo F35 आणि F35 Pro ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात भारतात लाँच केले जातील. या श्रेणीमध्ये Oppo F35 5G आणि Oppo F35 Pro 5G या दोन मॉडेल्सचा समावेश असेल. कंपनीनं डिझाइनबाबतची काही माहितीही उघड केली आहे. स्टँडर्ड मॉडेलमध्ये 'पिल-शेप्ड' (गोळ्याच्या आकाराचे) कॅमेरा मॉड्यूल असेल, तर प्रो मॉडेलमध्ये मागील मॉडेलप्रमाणेच आयताकृती कॅमेरा मॉड्यूल असेल. दोन्ही फोनमध्ये ड्युअल रिअर कॅमेरा सेटअप असेल.
Something stunning is about to take shape. ✨ Get ready for a closer look at the OPPO F35 Pro 5G and the design details that make it stand out.— OPPO India (@OPPOIndia) September 28, 2026
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रंग आणि डिझाइनमधील फरक: Oppo F35 5G किमान पांढऱ्या रंगाच्या पर्यायात उपलब्ध असेल, तर Oppo F35 Pro 5G नारिंगी रंगात उपलब्ध असेल. डिझाइनच्या बाबतीत, हे दोन्ही फोन एकमेकांपासून वेगळे दिसतात. Oppo F35 5G च्या मागील बाजूस वरच्या बाजूला आडवे, पिल-शेप्ड कॅमेरा मॉड्यूल आहे, ज्यामध्ये ड्युअल कॅमेरा युनिट आणि एलईडी फ्लॅश आहे. याउलट, Oppo F35 Pro 5G मध्ये आयताकृती कॅमेरा मॉड्यूल, फ्लॅट पॅनेल डिझाइन आणि ड्युअल कॅमेरा सेटअप आहे. दोन्ही फोनमध्ये उजव्या बाजूला पॉवर बटण आणि व्हॉल्यूम कंट्रोल्स आहेत, तर डावी बाजू पूर्णपणे रिकामी आणि बटण-मुक्त आहे.
The frame is about to get bigger with the new OPPO F35 Series , your Group Selfie Expert. Launching on 5th October 2026, stay tuned!— OPPO India (@OPPOIndia) September 28, 2026
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सेल्फी कॅमेरा आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंग : कंपनीनं जाहीर केले आहे की Oppo F35 सिरीजमध्ये समोरच्या बाजूला 50-मेगापिक्सेलचा अल्ट्रा-वाइड 'नॅचरल सेल्फी' कॅमेरा असेल. हा कॅमेरा 100-डिग्री फील्ड ऑफ व्ह्यू आणि 'नॅचरलटोन 2.0' (NaturalTone 2.0) तंत्रज्ञानासह येतो, ज्यामुळं नैसर्गिक दिसणाऱ्या आणि वाइड-अँगल सेल्फीज काढणे शक्य होते. याव्यतिरिक्त, Oppo F35 Pro 5G मध्ये 4K रिझोल्यूशनपर्यंत व्हिडिओ रेकॉर्डिंगला सपोर्ट मिळेल. चिपसेट, किंमत आणि उपलब्धता यांसारखे इतर तपशील सध्या गुलदस्त्यात ठेवण्यात आले आहेत; हे तपशील लाँचच्या तारखेच्या आसपास जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
अपेक्षित वैशिष्ट्ये आणि बॅटरी क्षमता: पूर्वीच्या अहवालांनुसार, Oppo F35 5G मध्ये ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 6360 SoC असू शकतो, तर Oppo F35 Pro 5G मध्ये ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 7360 Max चिपसेट असण्याची शक्यता आहे. दोन्ही फोन भारतात 8,000mAh बॅटरी आणि 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह लाँच होऊ शकतात. ही प्रचंड बॅटरी दीर्घकाळ टिकणारा पॉवर बॅकअप देईल, तर फास्ट चार्जिंगमुळं वापरकर्त्यांना सोयीस्कर अनुभव मिळेल. 5G कनेक्टिव्हिटीमुळं उत्कृष्ट इंटरनेट वेग आणि गेमिंग परफॉर्मन्सही मिळेल.
From your first call to your last scroll, keep going with an 8000mAh battery built to last 6 years. Zero Battery Anxiety with the new OPPO K14 Plus 5G.— OPPO India (@OPPOIndia) September 27, 2026
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बाजारातील स्पर्धा आणि अपेक्षा: Oppo F35 मालिका भारतातील मिड-रेंज स्मार्टफोन मार्केटमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. आकर्षक डिझाइन, शक्तिशाली सेल्फी कॅमेरा आणि मोठी बॅटरी ही या फोनची प्रमुख वैशिष्ट्ये असतील. वापरकर्ते किंमत आणि इतर वैशिष्ट्यांबद्दलच्या माहितीची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. कंपनीनं डिझाइन आणि कॅमेऱ्याची काही वैशिष्ट्ये आधीच जाहीर केल्यामुळं लोकांची उत्सुकता अधिकच वाढली आहे. सर्व तपशील 5 ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या लाँच इव्हेंटमध्ये जाहीर केले जातील.
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