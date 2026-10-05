Oppo F35 Pro 5G आणि Oppo F35 5G भारतात लॉंच, जाणून घ्या, किंमत आणि वैशिष्ट्ये
Oppo F35 Pro 5G आणि Oppo F35 5G भारतात लॉंच झाले आहेत. 50MP सेल्फी कॅमेरा असलेले प्रीमियम 5G फोन्स बाजारात दाखल झाले आहेत.
Published : October 5, 2026 at 12:33 PM IST
मुंबई: Oppo कंपनीनं भारतात सोमवारी दोन नवीन स्मार्टफोन्स Oppo F35 Pro 5G आणि Oppo F35 5G लाँच केले. विशेषतः भारतीय ग्राहकांसाठी डिझाइन केलेल्या या सिरीजमध्ये सेल्फीची आवड असलेल्यांना आकर्षित करणारी वैशिष्ट्ये आहेत. दोन्ही फोन्समध्ये शक्तिशाली 50-मेगापिक्सेलचा सेल्फी कॅमेरा देण्यात आला आहे, ज्यामुळं स्पष्ट आणि नैसर्गिक पोर्ट्रेट्स काढणे सोपं होतं.याच्या मागील कॅमेरा सेटअपमध्येही 50 मेगापिक्सेलचा मुख्य सेन्सर असलेला ड्युअल-कॅमेरा सिस्टम समाविष्ट आहे. प्रोसेसिंगसाठी, दोन्ही उपकरणांमध्ये वेगळ्या MediaTek Dimensity ऑक्टा-कोर चिपसेट्सचा वापर करण्यात आला आहे, ज्यामुळे 5G नेटवर्कवर जलद कामगिरी सुनिश्चित होते.
किंमत आणि उपलब्धता: भारतात Oppo F35 5G च्या बेस व्हेरिएंटची (6GB RAM + 128GB स्टोरेज) किंमत 38,999 पासून सुरू होते, तर 8GB RAM + 128GB स्टोरेज असलेल्या मॉडेलची किंमत 42,999 आहे. याउलट, Oppo F35 Pro 5G (6GB + 128GB) ची सुरुवातीची किंमत 45,999 आहे. 8GB + 128GB व्हेरिएंटची किंमत 49,999 आहे आणि टॉप-एंड 8GB + 256GB मॉडेल 54,999 मध्ये उपलब्ध आहे. कंपनी ग्राहकांना 10% इन्स्टंट बँक डिस्काउंट आणि 10% एक्सचेंज बोनस देत आहे, ज्यामुळं ही खरेदी अधिक आकर्षक ठरते. हे फोन्स या महिन्याच्या अखेरीस Flipkart, Amazon आणि Oppo च्या अधिकृत ऑनलाइन स्टोअरवर विक्रीसाठी उपलब्ध होतील.
Make room for the ultimate group selfie. 📸 Own the OPPO F35 Series 5G at just ₹2,555/month for OPPO F35 Pro 5G and ₹2,599/month for OPPO F35 5G. Click the link below to pre-order now! https://t.co/0oMpk0G97o #OPPOF35Series #GroupSelfieExpert #10YearsofFSeries https://t.co/DTPGmy79gz— OPPO India (@OPPOIndia) October 5, 2026
विविध रंग आणि आकर्षक डिझाइन: Oppo F35 Pro 5G तीन आकर्षक Sunset Orange, Twilight Brown आणि Wave Blue रंगांमध्ये येतो, तर Oppo F35 5G हा Mist Pink, Titanium Grey आणि Wave Blue रंगांमध्ये उपलब्ध आहे. हे रंग तरुण पिढीला आणि फॅशनची आवड असलेल्या ग्राहकांना नक्कीच आकर्षित करतील. त्यांची सुटसुटीत रचना (स्लिम डिझाइन) आणि प्रीमियम फिनिशमुळे ते हातात धरताना अतिशय सुखद अनुभव देतात.
कॅमेरा आणि कामगिरीवर विशेष भर: 50 मेगापिक्सेलचा सेल्फी कॅमेरा हे या दोन्ही फोन्सचे मुख्य वैशिष्ट्य आहे. कॅमेरा सेटअपचा विचार करता, Oppo F35 सिरीजमध्ये ड्युअल रिअर कॅमेरा युनिट देण्यात आले आहे, ज्यामध्ये ऑटोफोकससह 50-मेगापिक्सेल (f/1.8) चा मुख्य कॅमेरा आहे. 'प्रो' (Pro) मॉडेलमध्ये ड्युअल-एक्सिस ऑप्टिकल इमेज स्टॅबिलायझेशनची सुविधाही मिळते. यात 116-डिग्री फील्ड ऑफ व्ह्यू असलेला 8-मेगापिक्सेल (f/2.2) अल्ट्रावाइड कॅमेरा आहे, तर स्टँडर्ड मॉडेलमध्ये 2-मेगापिक्सेल (f/2.4) मोनोक्रोम कॅमेरा देण्यात आला आहे. दोन्ही फोनमध्ये सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी 100-डिग्री फील्ड ऑफ व्ह्यू असलेला 50 मेगापिक्सेल (f/2.0) चा फ्रंट कॅमेरा आहे. Oppo F35 5G मध्ये 2.5K पर्यंतचे व्हिडिओ रेकॉर्ड करता येतात, तर प्रो मॉडेलमध्ये 4K/30 fps पर्यंतचे व्हिडिओ शूट करता येतात.
When the whole family joins in, get everyone in the frame with the #OPPOF35Series 50MP Ultra-Wide Natural Selfie Camera, while the F35 Pro 5G’s 50MP Main Camera with OIS keeps moments steady. 📸 Know more - https://t.co/tk0GxXo1eu #GroupSelfieExpert #BadaDilBadiSelfie https://t.co/TDUukyUCpq— OPPO India (@OPPOIndia) October 4, 2026
Oppo F35 Pro 5G आणि Oppo F35 5G वैशिष्ट्ये : Oppo F35 Pro 5G आणि Oppo F35 5G हे ड्युअल-सिम स्मार्टफोन्स आहेत. हे दोन्ही हँडसेट्स Oppo च्या ColorOS 16.5 वर चालतात, जे Android 16 वर आधारित आहे. 'प्रो' (Pro) मॉडेलमध्ये 6.78-इंचाचा 1.5K AMOLED डिस्प्ले आहे, जो 144Hz पर्यंतचा रिफ्रेश रेट देतो. यात 4,000Hz पर्यंतचा इन्स्टंटेनिअस टच सॅम्पलिंग रेट, 100 टक्के DCI-P3 कलर गॅमट, 450 ppi पिक्सेल डेन्सिटी, 1.07 अब्ज रंग आणि HBM मोडमध्ये 1,800 निट्सपर्यंतची पीक ब्राइटनेस मिळतो.
Oppo F35 5G : दुसरीकडं, Oppo F35 5G मध्ये 6.57-इंचाचा Full-HD+ AMOLED डिस्प्ले देण्यात आला आहे. हा डिस्प्ले 120Hz पर्यंतचा रिफ्रेश रेट, 397 ppi पिक्सेल डेन्सिटी, 100 टक्के DCI-P3 कलर गॅमट आणि 1,400 निट्सपर्यंतची पीक ब्राइटनेस देतो. Oppo F35 मालिकेतील दोन्ही फोन्स धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षणासाठी IP66, IP68, IP69 आणि IP69K रेटिंगसह येतात.
Big selfie moments need room for everyone. 📸✨ The #OPPOF35Series 50MP Ultra-Wide Natural Selfie Camera with a 100° FOV fits everyone in the frame, so no one gets left out. Know more - https://t.co/tk0GxXntoW #GroupSelfieExpert #10YearsofFSeries #BadaDilBadiSelfie https://t.co/WzXCM7XEwr— OPPO India (@OPPOIndia) October 3, 2026
MediaTek Dimensity 7360 Max चिपसेट : Oppo F35 Pro 5G मध्ये ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 7360 Max चिपसेटचा वापर करण्यात आला आहे. तर, Oppo F35 5G मध्ये ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 6360 Max SoC देण्यात आला आहे. दोन्ही स्मार्टफोन्समध्ये ARM Mali GPU आणि LPDDR4x रॅम (RAM) आहे. 'प्रो' मॉडेलमध्ये UFS 3.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज मिळते, तर स्टँडर्ड मॉडेलमध्ये UFS 2.2 अंतर्गत स्टोरेज (internal storage) दिलx आहे.
8,000mAh ची बॅटरी : Oppo F35 Pro 5G आणि Oppo F35 5G मध्ये 8,000mAh ची बॅटरी देण्यात आली आहे, जी 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. कनेक्टिव्हिटीसाठी Oppo F35 सिरीजमध्ये 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6 पर्यंतचे सपोर्ट, Bluetooth 5.4, USB Type-C पोर्ट, BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo आणि QZSS या सुविधा आहेत. दोन्ही फोनमध्ये इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कॅनर आणि फेस अनलॉक सुरक्षा वैशिष्ट्ये आहेत.
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