ओप्पो F33 सीरीज भारतात 15 एप्रिलला होतेय लॉंच; सेल्फी प्रेमींसाठी 50MP अल्ट्रा-वाइड फ्रंट कॅमेरा आणि नवीन 3डी डिझाइन
ओप्पो F33 सीरीज : ओप्पो F33 आणि F33 Pro लवकरच लॉंच होताय. 50MP अल्ट्रा-वाइड फ्रंट कॅमेरा आणि Dynamic 3D डिझाइनसह ते येतील.
Published : April 8, 2026 at 3:05 PM IST
मुंबई : लोकप्रिय स्मार्टफोन ब्रँड ओप्पो आपल्या F सीरीजची नवीनतम आवृत्ती भारतात आणत आहे. ओप्पो F33 आणि ओप्पो F33 Pro मॉडेल्स 15 एप्रिल 2026 रोजी भारतात लॉंच होणार आहेत. कंपनीनं लॉंचपूर्वी कॅमेरा आणि डिझाइनशी संबंधित प्रमुख वैशिष्ट्यांचं टीझर्स प्रसिद्ध केलं आहेत. या सीरीजला ‘सेल्फी मिड-रेंजर’ म्हणून बाजारात आणलं जाणार असून, ग्रुप सेल्फी आणि व्हिडिओ फीचर्सवर विशेष लक्ष देण्यात आलं आहे.
ओप्पो F33 Pro ची प्रमुख वैशिष्ट्ये : ओप्पो F33 Pro मॉडेल तीन आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध होईल. Misty Forest, Starry Blue आणि Passion Red. यात 6.57 इंचाचा फ्लॅट डिस्प्ले देण्यात आला असून, फोनचं वजन 194 ग्रॅम आहे. सर्वात चर्चेत असलेलं वैशिष्ट्य म्हणजे 50 मेगापिक्सलचा अल्ट्रा-वाइड फ्रंट कॅमेरा. हा कॅमेरा GC50F6 सेन्सरवर आधारित आहे, ज्यात f/2.0 अपर्चर, 18mm फोकल लेंथ आणि ऑटोफोकस सपोर्ट आहे. 100 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू (FOV) असल्यानं एक मीटर अंतरावर मागील मॉडेल्सपेक्षा 30 टक्के जास्त क्षेत्र कॅप्चर करता येईल. दोन किंवा अधिक व्यक्ती फ्रेममध्ये आल्यास कॅमेरा आपोआप 0.3x वर स्विच होतो, ज्यामुळं ग्रुप सेल्फी घेणं सोपं होतं.
- कंपनीनं अनेक AI फीचर्स देखील टीझ केले आहेत.
- AI Groupfie Expert
- AI Portrait Glow
- Colourful Front Fill Light
- Popout फीचर
याशिवाय Dual View Video फीचर देण्यात आला आहे, जो iPhone 17 Pro सारखा आहे. यामुळं फ्रंट आणि रियर कॅमेरा एकत्र वापरून व्हिडिओ रेकॉर्ड करता येईल. मागील बाजूला 50 मेगापिक्सलचा मुख्य कॅमेरा (OV50D40 सेन्सर) आणि 2 मेगापिक्सलचा डेप्थ सेन्सर देण्यात आला आहे. हा कॉम्बिनेशन पोर्ट्रेट फोटो आणि डेप्थ इफेक्ट्ससाठी उत्तम ठरेल.
ओप्पो F33 सीरीजचे डिझाइन : ओप्पो F33 सीरीजमध्ये (One-piece cold carving build) आणि पहिलं Dynamic 3D Depth Finish देण्यात आले आहे. मागील कव्हर 1.5 मिलिमीटर जाडीच्या पॉलिमर शीटपासून तयार केलं आहे, ज्यात अक्रेलिक आणि पॉलीकार्बोनेटचे मिश्रण आहे. ही सामान्य इंजेक्शन-मोल्डेड कव्हर्सपेक्षा तीन पट जाड आहे. Starry Sea Lens Module हे डिझाइनचं मुख्य आकर्षण आहे. यात मोठा फ्लश राउंडेड-रेक्टँगुलर आयलंड, दोन बोल्ड सर्क्युलर लेन्सेस उभ्या स्टॅकमध्ये आणि एक वेगळा रिंग-फ्लॅश एलिमेंट आहे. ओप्पो F33 Pro हा पहिला फोन आहे ज्यात कॉम्पोझिट शीट्ससाठी इंटिग्रेटेड कोल्ड स्कल्प्टिंग टेक्नॉलॉजी वापरण्यात आली आहे. 40,000 RPM स्पीडनं CNC प्रेसिजन कार्विंग करून कॅमेरा प्लॅटफॉर्मला हाय-ग्लॉस आणि सिल्की-स्मूथ फिनिश दिलं आहे. या नवीन डिझाइनमुळं फोन हातात धरताना प्रीमियम आणि आरामदायक वाटतो. IP69K रेटिंगसह मजबूत बांधणी अपेक्षित आहे.
बाजारातील स्थान आणि अपेक्षा : ओप्पो F33 सीरीज मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये सेल्फी आणि डिझाइन प्रेमींसाठी मजबूत स्पर्धक ठरेल. मीडियाTek Dimensity 6360 Max प्रोसेसर, 7,000mAh बॅटरी आणि 80W फास्ट चार्जिंग सारखी अतिरिक्त वैशिष्ट्ये यात असण्याची शक्यता आहे. या फोनची किंमत 35,000 रुपयांच्या खाली अपेक्षित आहे. 15 एप्रिलला होणाऱ्या लॉंचनंतर पूर्ण स्पेसिफिकेशन्स आणि किंमत जाहीर होईल. सेल्फी, व्हिडिओ आणि स्टाइलिश लुक शोधणाऱ्या युवा वापरकर्त्यांसाठी ही सीरीज आकर्षक पर्याय ठरू शकते.
