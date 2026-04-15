Oppo F33 Vs Oppo F33 Pro : कोणता आहे तुमच्यासाठी सर्वात बेस्ट

Oppo F33 Vs Oppo F33 Pro भारतात लॉंच झाले आहेत. 7000mAh बॅटरी, 80W चार्जिंग आणि मजबूत IP69K रेटिंगसह येतात. तुमच्यासाठी कोणता आहे सर्वात चांगला?

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 15, 2026 at 3:08 PM IST

मुंबई : ओप्पोनं भारतात F33 सीरीज अंतर्गत दोन नवीन मिड-रेंज स्मार्टफोन Oppo F33 Vs Oppo F33 Pro लॉंच केले आहेत. दोन्ही फोनमध्ये 7,000mAh ची मोठी बॅटरी, 80W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग, MediaTek Dimensity 6360 Max प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सल मुख्य रियर कॅमेरा आणि IP66 + IP68 + IP69K वॉटर-डस्ट रेझिस्टन्स सारखी वैशिष्ट्ये आहेत. तरीही प्रो मॉडेल प्रीमियम सेल्फी अनुभव, चांगलं डिस्प्ले प्रोटेक्शन आणि अधिक रंग पर्यायांसह थोडा अपग्रेडेड आहे, तर स्टँडर्ड मॉडेल अधिक परवडणारा आणि दैनंदिन वापरासाठी योग्य आहे.

Oppo F33 Vs Oppo F33 Pro डिस्प्ले आणि डिझाइन : दोन्ही फोनमध्ये 6.57 इंच Full HD+ फ्लॅट AMOLED डिस्प्ले आहे ज्यात 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 1,400 निट्स पीक ब्राइटनेस आहे. एफ33प्रो मॉडेलमध्ये 240Hz टच सॅम्पलिंग रेट, 1.07 बिलियन कलर्स आणि AGC DT-STAR D+ स्क्रीन प्रोटेक्शन मिळतं, तर एफ33 मॉडेलमध्ये देखील समान डिस्प्ले आहे. डिझाइनमध्ये प्रो मॉडेल 194 ग्रॅम वजनाचा आणि 8.3mm जाडीचा आहे, तर स्टँडर्ड मॉडेल 189 ग्रॅम वजनाचं आणि 8.0mm जाडीचं आहे. दोन्ही फोन स्लिम आणि आरामदायक आहेत, परंतु प्रो मॉडेलचं Misty Forest, Passion Red आणि Starry Blue सारखे प्रीमियम कलर्स आकर्षक आहेत.

Oppo F33 Vs Oppo F33 Pro परफॉर्मन्स : दोन्ही फोन MediaTek Dimensity 6360 Max(6nm) चिपसेटवर चालतात, ज्यात Mali-G57 MC2 GPU आहे. 8GB पर्यंत LPDDR4x रॅम आणि 256GB पर्यंत UFS 2.2 स्टोरेज उपलब्ध आहे. प्रो मॉडेलमध्ये SuperCool vapour chamber कूलिंग सिस्टम (4,289sq mm) अतिरिक्त आहे, ज्यामुळं गेमिंग आणि हेवी वापरात फोन कमी गरम होतो. दोन्ही Android 16 आधारित OS वर चालतात. प्रो मॉडेल ColorOS 16 आणि स्टँडर्ड HyperOS 3 (काही रिपोर्ट्सनुसार). दैनंदिन कामे, मल्टीटास्किंग आणि मध्यम गेमिंग दोन्ही फोन सहज हाताळू शकतात.

Oppo F33 Vs Oppo F33 Pro कॅमेरा : रियर कॅमेरा दोन्हींमध्ये सारखाच आहे. 50MP मुख्य (OV50D40, f/1.8, ऑटोफोकस) + 2MP मोनोक्रोम सेन्सर. फोटो चांगल्या गुणवत्तेचे येतात. मुख्य फरक सेल्फी कॅमेऱ्यात आहे. प्रो मॉडेलमध्ये 50MP फ्रंट कॅमेरा (f/2.0, 100° FOV, ऑटोफोकस) आहे, जो ग्रुप सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी उत्कृष्ट आहे. स्टँडर्ड एफ33 मध्ये 16MP फ्रंट कॅमेरा आहे, जो सामान्य वापरासाठी पुरेसा आहे. व्हिडिओ रेकॉर्डिंग दोन्हींमध्ये 1080p/60fps पर्यंत शक्य आहे.

Oppo F33 Vs Oppo F33 Pro बॅटरी आणि टिकाऊपणा: दोन्ही फोनमध्ये 7,000mAh बॅटरी आहे ज्यात 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आहे. कंपनीचा दावा आहे की ही बॅटरी 5 वर्षे चांगली राहते. IP69K रेटिंग दोन्हींना उच्च स्तराचे धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षण देतं, जे या किंमतीत दुर्मीळ आहे. कनेक्टिव्हिटीमध्ये 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4 आणि इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेन्सर समान आहेत.

Oppo F33 Vs Oppo F33 Pro किंमत : Oppo F33 Pro ची किंमत 8GB+128GB साठी 37,999 आणि 8GB+256GB साठी 40,999 आहे. दुसरीकडं Oppo F33 अधिक परवडणारा आहे. याच्या 6GB+128GB स्टोरेजची किंमत 31,999, 8GB+128 34,999 आणि 8GB+256GB स्टोरेज 37,999 रुपयात येत. प्रो मॉडेल सेल्फी प्रेमी, गेमर्स आणि प्रीमियम फील हवं असणाऱ्यांसाठी चांगला आहे. स्टँडर्ड मॉडेल बजेटमध्ये चांगला पर्याय आहे.

  • किंमत आणि स्पेसिफिकेशन्स तुलना
वैशिष्ट्यOppo F33 ProOppo F33
किंमत (भारत)

8+128GB: 37,999

8+256GB: 40,999

6+128GB: 31,999

8+128GB: 34,999

8+256GB: 37,999

डिस्प्ले6.57" FHD+ AMOLED, 120Hz, 1400 निट्स, 240Hz टच6.57" FHD+ AMOLED, 120Hz, 1400निट्स
प्रोसेसरMediaTek Dimensity 6360 Max, 8GB RAMMediaTek Dimensity 6360 Max, 6/8GB RAM
स्टोरेज128/256GB UFS 2.2128/256GB UFS 2.2
रियर कॅमेरा50MP मुख्य + 2MP मोनोक्रोम50MP मुख्य + 2MP मोनोक्रोम
फ्रंट कॅमेरा50MP (100° FOV, AF)16MP
बॅटरी7,000mAh, 80W SuperVOOC7,000mAh, 80W SuperVOOC
IP रेटिंगIP66 + IP68 + IP69KIP66 + IP68 + IP69
OSAndroid 16 आधारित ColorOS 16Android 16 आधारित HyperOS 3
वजन194g189g
रंगMisty Forest, Passion Red, Starry BlueForest Green, Pearl White
दोन्ही फोन बॅटरी, टिकाऊपणा आणि मुख्य कॅमेऱ्यात समान आहेत. प्रो मॉडेल 50MP सेल्फी कॅमेरा, चांगलं कूलिंग आणि प्रीमियम फिनिशमुळं योग्य आहे. दैनंदिन वापरासाठी एफ33 पुरेसं आहे. तुमच्या गरजेनुसार तुम्ही दोन्ही फोनमधून एकाची निवड करू शकता.

