Oppo F33 आणि Oppo F33 Pro भारतात लॉंच: 7,000mAh बॅटरी, 50MP कॅमेऱ्यासह मजबूत डिझाइन
OPPO F33 Series 5G : Oppo F33 आणि Oppo F33 Pro भारतात 7,000mAh बॅटरीसह लॉंच झाले आहेत. जाणून घ्या किंमत आणि वैशिष्ट्ये...
Published : April 15, 2026 at 12:48 PM IST|
Updated : April 15, 2026 at 1:04 PM IST
मुंबई : ओप्पो कंपनीनं भारतात आपल्या लोकप्रिय एफ सीरीजमध्ये दोन नवीन स्मार्टफोन लॉंच केले. Oppo F33 आणि Oppo F33 Pro हे दोन्ही मॉडेल्स 15 एप्रिल 2026 रोजी म्हणजे आज बाजारात दाखल झाले. हे फोन मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये खासकरून मोठ्या बॅटरी, मजबूत वॉटर आणि डस्ट रेझिस्टन्स आणि चांगल्या कॅमेऱ्यासह येत आहेत. एफ33प्रो मॉडेलमध्ये 50 मेगापिक्सल सेल्फी कॅमेरा आणि प्रोसेसिंगसाठी MediaTek Dimensity 6360 Max चिपसेट देण्यात आला आहे. तर स्टँडर्ड एफ33 मॉडेल थोडा अधिक परवडणारा आहे. दोन्ही फोन 7,000mAh च्या मोठ्या बॅटरीसह येतात, ज्यामुळं दीर्घकाळ वापर शक्य होतो. हे फोन Flipkart आणि ओप्पोच्या अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध आहेत. या नवीन फोनमुळं मिड-रेंज मार्केटमध्ये स्पर्धा वाढणार आहे.
Oppo F33 Pro किंमत आणि उपलब्धता : Oppo F33 Pro Oppo F33 Pro ची भारतातील सुरुवातीची किंमत 8GB रॅम + 128GB स्टोरेज व्हेरिएंटसाठी 37,999 रुपये आहे. तर 8 GB रॅम + 256GB स्टोरेज व्हेरिएंटची किंमत 40,999 रुपये आहे. हा फोन तीन आकर्षक Misty Forest, Passion Red आणि Starry Blue रंगांमध्ये उपलब्ध आहे. या फोनची विक्री Flipkart आणि ओप्पो इंडिया ऑनलाइन स्टोअरवर सुरू झाली आहे. ग्राहकांना विविध ऑफर्स आणि EMI पर्याय देखील उपलब्ध आहेत.
Oppo F33 Pro मुख्य वैशिष्ट्ये : ओप्पो एफ33 प्रोमध्ये 6.57 इंचाचा Full-HD+ फ्लॅट AMOLED डिस्प्ले आहे. याचा रिझोल्यूशन 1,080× 2,372 पिक्सेल्स आहे. डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट, 1,400 निट्स पीक ब्राइटनेस, 240Hz टच सॅम्पलिंग रेट आणि 1.07 बिलियन कलर्ससह येतो. यात 100 टक्के DCI-P3 कलर गॅमट आणि AGC DT-STAR D+ स्क्रीन प्रोटेक्शन आहे. फोन IP66 + IP68 + IP69K रेटिंगसह धूळ आणि पाण्यापासून पूर्ण संरक्षण देतो. हे उद्योगातील सर्वोच्च वॉटर रेझिस्टन्स मानकांपैकी एक आहे.
प्रोसेसर आणि परफॉर्मन्स : हा फोन octa-core MediaTek Dimensity 6360 Max चिपसेटवर चालतो, जो 6nm प्रोसेसवर आधारित आहे. Mali-G57 MC2 GPU, ८GB LPDDR4x रॅम आणि 256GB पर्यंत UFS 2.2 स्टोरेज उपलब्ध आहे. थर्मल मॅनेजमेंटसाठी SuperCool vapour chamber (VC) कूलिंग सिस्टम देण्यात आली आहे. यामुळं गेमिंग आणि मल्टीटास्किंग दरम्यान फोन गरम होत नाही. फोन Android 16 आधारित ColorOS 16 वर चालतो.
कॅमेरा सेटअप : फोटोग्राफीसाठी ओप्पो एफ33 प्रोमध्ये ड्युअल रियर कॅमेरा युनिट आहे. मुख्य 50 मेगापिक्सल OV50D40 सेन्सर f/1.8 अपर्चरसह ऑटोफोकससह येतो. यासोबत 2 मेगापिक्सल मोनोक्रोम सेन्सर आहे. सेल्फीसाठी 50 मेगापिक्सल फ्रंट कॅमेरा f/2.0 अपर्चर आणि 100 डिग्री फील्ड ऑफ व्ह्यूसह आहे. व्हिडिओ रेकॉर्डिंग 1080p/६०fps पर्यंत शक्य आहे. AI फीचर्स जसे AI Eraser 2.0 देखील उपलब्ध आहेत.
बॅटरी आणि चार्जिंग: सर्वात मोठी खासियत म्हणजे 7,000mAh ची मोठी बॅटरी. यासोबत 80W SuperVOOC वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आहे. कंपनीचा दावा आहे की ही बॅटरी 5 वर्षांपर्यंत चांगली राहते आणि 1,830 चार्ज सायकल्सनंतरही 80 टक्के क्षमता टिकवते. कनेक्टिव्हिटीमध्ये 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, USB Type-C आणि इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेन्सर आहे. फोनचं वजन 194 ग्रॅम आणि माप 158.4× 725.2× 8.3mm आहे.
Oppo F33 किंमत आणि उपलब्धता : Oppo F33 अधिक परवडणारा पर्याय आहे. याची सुरुवातीची किंमत 6GB रॅम + 128GB स्टोरेजसाठी 31,999 रुपये आहे. 8GB + 128GB व्हेरिएंट 34,999 रुपये आणि 8GB + 256GB 37,999 रुपयेला आहे. हा फोन Forest Green आणि Pearl White रंगांमध्ये उपलब्ध आहे. Flipkart आणि ओप्पो वेबसाइटवर प्री-ऑर्डर सुरू आहे.
Oppo F33 वैशिष्ट्ये : Oppo F33 देखील 6.57 इंच Full HD+ AMOLED डिस्प्लेसह 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 1,400 निट्स ब्राइटनेस देतो. यात AGC DT-STAR D+ प्रोटेक्शन आहे. प्रोसेसर MediaTek Dimensity 6360 Max आहे, ज्यात Mali-G57 MC2 GPU आहे. रॅम 8GB पर्यंत आणि स्टोरेज 256GB पर्यंत उपलब्ध आहे. रियर कॅमेरा 50MP मुख्य + 2MP मोनोक्रोम आहे, तर फ्रंट कॅमेरा 16MP आहे. बॅटरी 7,000mAh सह 80W SuperVOOC चार्जिंग आहे. IP66 + IP68 + IP69 रेटिंग आणि 189 ग्रॅम वजनासह हा फोन Android 16 आधारित HyperOS 3 वर चालतो.
दोन्ही मॉडेल्समधील फरक : एफ33 प्रो मॉडेलमध्ये 50 MP सेल्फी कॅमेरा, प्रीमियम कलर ऑप्शन्स, थोडा चांगला डिस्प्ले प्रोटेक्शन आणि IP69K रेटिंग आहे. तर स्टँडर्ड एफ33 मॉडेल 16MP सेल्फी कॅमेरासह येतो आणि किंमत कमी आहे. दोन्हींमध्ये समान बॅटरी, प्रोसेसर आणि मुख्य रियर कॅमेरा आहे. प्रो मॉडेल गेमिंग आणि सेल्फी प्रेमींसाठी चांगला पर्याय आहे, तर स्टँडर्ड मॉडेल दैनंदिन वापरासाठी योग्य आहे.
ओप्पो एफ33 सीरीज मजबूत बिल्ड, मोठी बॅटरी आणि चांगल्या डिस्प्लेसह मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये नवीन स्टँडर्ड सेट करत आहे. 7,000mAh बॅटरी आणि 80W चार्जिंग यामुळं युजर्सला पूर्ण दिवस वापर मिळेल. IP69K सारखे उच्च रेटिंग्स फोनला टिकाऊ बनवतात. भारतातील ग्राहकांसाठी हे फोन परवडणारे आणि फीचर-पॅक्ड आहेत.
हे वाचलंत का :