ओप्पो एन्को एक्स3एस: प्रीमियम टीडब्ल्यूएस इयरबड्स लॉंच, 55 डीबी एएनसी आणि 45 तास बॅटरी बॅकअप

ओप्पोनं फाइंड एक्स9 सोबत एन्को एक्स3एस टीडब्ल्यूएस इयरबड्स (OPPO Enco X3s Earbuds) लॉंच केले. 55 डीबी एएनसी, ड्युअल ड्रायव्हर, 45 तास बॅटरीसह ते येतात.

ओप्पो एन्को एक्स3एस (OPPO)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 29, 2025 at 12:36 PM IST

हैदराबाद : बार्सिलोनात मंगळवारी ओप्पोनं आपल्या फ्लॅगशिप स्मार्टफोन मालिका ओप्पो फाइंड एक्स9 सोबतच नवे ट्रूली वायरलेस स्टीरिओ (टीडब्ल्यूएस) इयरबड्स ओप्पो एन्को एक्स३एस लॉंच केले. 4.7 ग्रॅम वजनाचे हे हलके इयरबड्स आयपी55 धूळ, पाणी प्रतिरोधक आहेत. 11 मिमी + 6 मिमी ड्युअल ड्रायव्हर सिस्टीमसह 55 डीबी पर्यंत अॅक्टिव्ह नॉइज कॅन्सलेशन (एएनसी) यात मिळतंय. डायनॉडिओ लोगोसह चार्जिंग केससह एकूण 45 तास प्लेबॅक मिळतो.

ओप्पो एन्को एक्स3एस (OPPO)
ओप्पो एन्को एक्स3एस (OPPO)

ओप्पो एन्को एक्स3एस
ओप्पो एन्को एक्स3एसची किंमत सिंगापूरमध्ये 189 एसजीडी (अंदाजे 12,900 रुपये) ठेवण्यात आली असून, नेब्युला सिल्व्हर रंगात अधिकृत ई-स्टोअरवर उपलब्ध आहे. भारतात ओप्पो फाइंड एक्स9 मालिकेसोबत हे इयरबड्स लॉंच होतील की नाही, याबाबत कंपनीनं अद्याप घोषणा केलेली नाही. पुढील काही आठवड्यांत फाइंड एक्स9 भारतात दाखल होईल.

ओप्पो एन्को एक्स3एस (OPPO)

चार साउंड प्रोफाइल्स
हे इयरबड्स कोएक्सियल सेटअपमध्ये 11 मिमी व 6 मिमी ड्युअल डायनॅमिक ड्रायव्हर्सनी सुसज्ज आहेत. डॅनिश ऑडिओ कंपनी डायनॉडिओनं ट्यूनिंग केले असून, डायनॉडिओ ऑथेंटिक लाइव्ह, प्युअर वोकल्स, अल्टिमेट साउंड आणि थंडरिंग बास असे चार साउंड प्रोफाइल्स उपलब्ध आहेत.

ओप्पो एन्को एक्स3एस (OPPO)

ड्युअल-फीड एएनसी सिस्टीम
नॉइज कंट्रोलसाठी प्रत्येक इयरफोनमध्ये तीन मायक्रोफोनसह ड्युअल-फीड एएनसी सिस्टीम आहे, जी 55 डीबीपर्यंत नॉइज रिडक्शन देते. ‘रिअल-टाइम डायनॅमिक एएनसी’ सार्वजनिक वाहतूक किंवा व्यस्त ऑफिससारख्या बदलत्या वातावरणात त्वरित अनुकूल होते. अ‍ॅडॅप्टिव्ह मोड आपोआप एएनसी व ट्रान्स्परन्सी लेव्हल अॅडजस्ट करतो. वादळाच्या वातावरणातही एआय-आधारित नॉइज सप्रेशनमुळं कॉल स्पष्ट ऐकायला येतात, असा कंपनीचा दावा आहे.

ओप्पो एन्को एक्स3एस (OPPO)

कनेक्टिव्हिटी
ब्लूटूथ 5.4 कनेक्टिव्हिटी, एलएचडीसी 5.0, एएसी व 5.0 आणि एसबीसी कोडेक्सद्वारे हाय-रेझॉल्यूशन ऑडिओ मिळतो. गेम मोड लॅटन्सी कमी करतो, तर ओप्पो स्मार्टफोनसोबत पेअर केल्यास एआय ट्रान्सलेट 20 पेक्षा जास्त भाषांमध्ये रिअल-टाइम अनुवाद देतं. इतर अँड्रॉइड व आयओएस युजर्ससाठी हेमेलोडी अॅपद्वारे कस्टमायझेशन व अपडेट्स मिळतात.

ओप्पो एन्को एक्स3एस (OPPO)

45 तास प्लेबॅक
इयरबड्स एएनसी बंद असताना 11 तास, चालू असताना 6 तास प्लेबॅक देतात. चार्जिंग केससह 45 तास प्लेबॅक तुम्हाला मिळू शकतो. इयरबड्स केस यूएसबी टाइप-सीद्वारे 80 मिनिटांत चार्ज होतात. प्रत्येक इयरबड 4.73 ग्रॅम, केससह 49.02 ग्रॅम वजन आहे.

ओप्पो एन्को एक्स3एस (OPPO)

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

