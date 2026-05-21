Oppo Enco Air 5 Pro भारतात लाँच; 45 तासांपर्यंत म्युझिक प्लेबॅक, 12 मिमी ड्रायव्हर्स: किंमत आणि वैशिष्ट्ये
Oppo Enco Air 5 Pro भारतात 4,999 रुपयात लाँच झाले आहेत. या इअरबड्सची बॅटरी टिकण्याची क्षमता 45 तासांपर्यंत टीकते, असा दावा कंपनीनं केलाय.
Published : May 21, 2026 at 5:17 PM IST
मुंबई : Oppo Enco Air 5 Pro इअरफोन्स आज भारतात लाँच करण्यात (Oppo Enco Air 5 Pro Earphones) आले. हे नवीन इअरबड्स दोन रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहेत आणि सध्या देशभरात त्यांच्यासाठी 'प्री-ऑर्डर्स' स्वीकारल्या जात आहेत. Oppo Enco Air 5 Pro इअरफोन्समध्ये 12 मिमी टायटॅनियम-कोटेड ड्रायव्हर्स देण्यात आला आहे; यातील प्रत्येकी एक ड्रायव्हर प्रत्येक इअरबडमध्ये बसवण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त, 'Active Noise Cancellation' (ANC) बंद असताना आणि आवाजाची पातळी (व्हॉल्यूम) 50 टक्के असताना, हे TWS इअरबड्स 13 तासांपर्यंत गाणी ऐकण्याचा अनुभव देतात, असा कंपनीचा दावा आहे. तसंच, चार्जिंग केसचा वापर केल्यास या इअरबड्सची बॅटरी टिकण्याची क्षमता (बॅटरी लाईफ) 45 तासांपर्यंत वाढते, असंही सांगण्यात आलं आहे.
Oppo Enco Air 5 Pro भारतातील किंमत आणि उपलब्धता : भारतात Oppo Enco Air 5 Pro ची किंमत 4,999 निश्चित करण्यात आली आहे. हे नवीन इअरबड्स सध्या 'Oppo India' च्या ऑनलाइन स्टोअरवर प्री-ऑर्डरसाठी उपलब्ध आहेत. देशभरात त्यांची प्रत्यक्ष विक्री (General Sale) 28 मे रोजी सुरू होणार आहे. नवीन Oppo Enco Air 5 Pro इअरफोन्स 'Matte Black' आणि 'Pearl White' अशा दोन रंगांच्या पर्यायांमध्ये सादर करण्यात आले आहेत.
Oppo Enco Air 5 Pro वैशिष्ट्ये आणि तपशील: Oppo Enco Air 5 Pro मध्ये 12 मिमी टायटॅनियम-कोटेड ड्रायव्हर्स बसवण्यात आले आहेत; या ड्रायव्हर्सची संवेदनशीलता (Sensitivity) 1 kHz वारंवारतेवर (Frequency) 122dB इतकी आहे. हे इअरबड्स 20 Hz ते 40,000Hz या वारंवारता श्रेणीला, तसंच AAC, SBC आणि LHDC 5.0 Hi-Res ऑडिओ कोडेक्सना सपोर्ट करतात. शिवाय, हे नवीन Oppo TWS इअरबड्स 55 dB पर्यंतच्या ANC (Active Noise Cancellation) तंत्रज्ञानाला सपोर्ट करतात, ज्यामुळं वापरकर्ते 'ANC On', 'Adaptive', 'Transparency' आणि 'ANC Off' यांसारख्या विविध मोड्समध्ये सहजपणे स्विच करू शकतात.
Bluetooth 6.0 तंत्रज्ञान : याव्यतिरिक्त, Oppo Enco Air 5 Pro मध्ये Bluetooth 6.0 तंत्रज्ञान देण्यात आलं आहे, ज्याची वायरलेस रेंज 10 मीटरपर्यंत आहे. यामध्ये तीन मायक्रोफोन्सचा सेटअप समाविष्ट आहे आणि हे इअरफोन्स 'Call Noise Cancellation' सविधा देखील देतात. कॉल चालू असताना हे वैशिष्ट्य आजूबाजूचा पर्यावरणीय आवाज (surrounding sounds) प्रभावीपणे नाहीसा करतात, असा दावा करण्यात आला आहे. नेव्हिगेशन आणि नियंत्रणासाठी, या इअरबड्समध्ये 'टॅप कंट्रोल्स' (Tap Controls) देण्यात आले आहेत; ज्यामुळं वापरकर्ते केवळ इअरबड्सवर टॅप करून संगीत आणि इतर मीडिया प्ले किंवा पॉज करू शकतात.
62 mAh क्षमतेची बॅटरी : Oppo Enco Air 5 Pro च्या प्रत्येक इअरबडमध्ये 62 mAh क्षमतेची बॅटरी बसवण्यात आली आहे, तर त्यासोबत मिळणाऱ्या चार्जिंग केसमध्ये 530 mAh क्षमतेची बॅटरी आहे.जेव्हा ANC बंद असते आणि AAC कोडेक वापरला जातो, तेव्हा हे उपकरण एका चार्जवर 13 तासांपर्यंत संगीत ऐकण्याची सुविधा देते; आणि चार्जिंग केसचा वापर केल्यास बॅटरीचं एकूण आयुष्य 45 तासांपर्यंत वाढते. याउलट, जेव्हा LHDC कोडेक वापरला जातो, तेव्हा हे आकडे अनुक्रमे 10.5 तास आणि 39 तासांपर्यंत कमी होतात. प्रत्येक इअरबडचे माप 30.91× 187.06× 19.93 मिमी असून त्याचं वजन अंदाजे 4.4 ग्रॅम आहे; तर चार्जिंग केसचे माप 63.37× 50.03× 24.74 मिमी असून त्याचं वजन अंदाजे 43 ग्रॅम आहे.
