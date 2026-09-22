फोनच्या किमतीत धक्कादायक वाढ! दिवाळीपूर्वी Oppo आणि Realme नं वाढवले दर; 'मेगा सेल्स'मध्ये मिळतील चांगल्या ऑफर्स?
Oppo आणि Realme नं आपल्या स्मार्टफोनच्या किमतीत मोठी वाढ केली आहे. सणासुदीच्या काळात झालेली ही दरवाढ आश्चर्यकारक आहे.
Published : September 22, 2026 at 11:10 AM IST
मुंबई: भारतीय स्मार्टफोन बाजारपेठेत खळबळ उडवणारी बातमी समोर आली आहे. लोकप्रिय ब्रँड्स असलेल्या Oppo आणि Realme नं त्यांच्या अनेक स्मार्टफोन मॉडेल्सच्या किमतीत लक्षणीय वाढ केली आहे. ही वाढ केवळ काहीशा रुपयांपुरती मर्यादित नाही; काही मॉडेल्ससाठी ती 4,000 रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. सणासुदीच्या तोंडावर ही दरवाढ झाल्यामुळं ग्राहकांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. तज्ज्ञांच्या मते, यावर्षी 'बिग बिलियन डेज' आणि 'ग्रेट इंडियन फेस्टिव्हल' सारख्या मोठ्या सेल इव्हेंट्समध्ये अपेक्षित असलेली मोठी सवलत मिळवणे आव्हानात्मक ठरेल.
Oppo कडून 4,000 रुपयांपर्यंत दरवाढ: Oppo नं अनेक मॉडेल्सच्या किमती वाढवल्या (Oppo Price Hike) आहेत. 'Reno 16C (MTK 7300)' या मॉडेलमध्ये सर्वाधिक वाढ झाली आहे. याच्या 8GB RAM/128GB स्टोरेज व्हेरिएंटची किंमत 46,999 रुपयांवरून 49,999 रुपये झाली आहे. 8GB/256GB व्हेरिएंटची किंमत 49,999 रुपयांवरून 53,999 रुपये आणि 12GB/256GB व्हेरिएंटची किंमत 55,999 रुपयांवरून 59,999 रुपयांवर पोहचली आहे.
Price hike alert 🚨— Sanju Choudhary (@saaaanjjjuuu) September 22, 2026
OPPO increases the price of their smartphones by upto ₹4k:
Reno 16c (MTK 7300):
• 8/128GB: ₹46,999 → ₹49,999
• 8/256GB: ₹49,999 → ₹53,999
• 12/256GB: ₹55,999 → ₹59,999
A6 5G (MTK 6300):
• 4/128GB: ₹26,999 → ₹29,999
• 6/128GB: ₹28,999 →… pic.twitter.com/h3X8aj0HXJ
ऑप्पो फोनच्या किंमत वाढीचा तक्ता :
|मॉडेल
|स्टोरेज (RAM/Storage)
|जुनी किंमत
|नवीन किंमत
|वाढ
|Reno 16c (MTK 7300)
|8/128 GB
|46,999
|49,999
|3,000
|Reno 16C (MTK 7300)
|8/256 GB
|49,999
|53,999
|4,000
|Reno 16C (MTK 7300)
|12/256 GB
|55,999
|59,999
|4,000
|A6 5G (MTK 6300)
|4/128 GB
|26,999
|29,999
|3,000
|A6 5G (MTK 6300)
|6/128 GB
|28,999
|31,999
|3,000
|A6 5G (MTK 6300)
|6/256 GB
|31,999
|35,999
|4,000
|A6x 5G (MTK 6300)
|4/64 GB
|18,999
|19,999
|1,000
|A6x 5G (MTK 6300)
|4/128 GB
|21,999
|23,999
|2,000
|A6x 5G (MTK 6300)
|6/128 GB
|24,999
|26,999
|2,000
|A6c 4G
|4/64 GB
|16,999
|17,999
|1,000
|A6c 4G
|4/128 GB
|18,999
|19,999
|1,000
ग्राहकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार : 'A6 5G (MTK 6300)' या मॉडेलच्या किमतीतही वाढ करण्यात आली आहे. याचं 4GB/128GB व्हेरिएंट 26,999 रुपयांवरून 29,999 रुपये, 6GB/128GB व्हेरिएंट 28,999 रुपयांवरून 31,999 रुपये आणि 6GB/256GB व्हेरिएंट 31,999 रुपयांवरून 35,999 रुपयांपर्यंत महाग झालं आहे. A6X 5G साठी, 4/64GB व्हेरिएंटची किंमत 18,999 वरून 19,999, 4/128GB व्हेरिएंटची किंमत 21,999 वरून 23,999 आणि 6/128GB व्हेरिएंटची किंमत 24,999 वरून 26,999 पर्यंत वाढली आहे. त्याचप्रमाणे, Oppo A6C 4G साठी, 4/64GB मॉडेलची किंमत 16,999 वरून 17,999 आणि 4/128GB मॉडेलची किंमत 18,999 वरून 19,999 झाली आहे. या दरवाढीमुळं मध्यमवर्गीय ग्राहकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे.
- Realme
Realme नं देखील किमतींमध्ये 3,000 पर्यंत वाढ (Realme Price Hike ) केली आहे: Realme नं आपल्या काही लोकप्रिय मॉडेल्सच्या किमती वाढवल्या आहेत. Realme C83 5G साठी, 4GB+64GB व्हेरिएंटची किंमत 18,499 वरून 19,999, 4GB+128GB व्हेरिएंटची किंमत 21,499 वरून 23,999 आणि 6GB+128GB व्हेरिएंटची किंमत 24,499 वरून 26,999 झाली आहे. Realme 16X 5G साठी, 4/128GB व्हेरिएंटची किंमत 25,999 वरून 28,999, 6/128GB व्हेरिएंटची किंमत 27,999 वरून 30,999 आणि 6/256GB व्हेरिएंटची किंमत 30,999 वरून 33,999 पर्यंत वाढली आहे. दरम्यान, Realme C100X 4G च्या 4/64GB व्हेरिएंटची किंमत 16,999 वरून 17,999 झाली आहे. Realme द्वारे करण्यात आलेली ही दरवाढ 3,000 पर्यंत आहे.
Price Hike Alert 🚨— Ahsan Kharbai (@AHSANKHARBAI) September 22, 2026
realme has hiked the prices of it's devices by up to ₹3,000.
realme C83 5G
4GB+64GB : ₹18,499 → ₹19,999
4GB+128GB : ₹21,499 → ₹23,999
6GB+128GB : ₹24,499 → ₹26,999
realme 16x 5G
4GB+128GB : ₹25,999 → ₹28,999
6GB+128GB : ₹27,999 → ₹30,999… https://t.co/YDj5gkiz4f pic.twitter.com/e80n10QAgE
Realme फोनच्या किंमत वाढीचा तक्ता :
|मॉडेल
|स्टोरेज (RAM/Storage)
|जुनी किंमत (₹)
|नवीन किंमत (₹)
|वाढ (₹)
|C83 5G
|4/64 GB
|18,499
|19,999
|1,500
|C83 5G
|4/128 GB
|21,499
|23,999
|2,500
|C83 5G
|6/128 GB
|24,499
|26,999
|2,500
|16x 5G
|4/128 GB
|25,999
|28,999
|3,000
|16x 5G
|6/128 GB
|27,999
|30,999
|3,000
|16x 5G
|6/256 GB
|30,999
|33,999
|3,000
|C100x 4G
|4/64 GB
|16,999
|17,999
|1,000
सण-उत्सवापूर्वीच दरवाढ : सण-उत्सवांच्या काळातील सेलपूर्वीच ब्रँड्सनी किमती वाढवल्यामुळं, 'बिग बिलियन डेज' (BBD) आणि 'ग्रेट इंडियन फेस्टिव्हल' (GIF) सारख्या मोठ्या सेलमध्ये ग्राहकांना मागील वर्षांप्रमाणे प्रचंड सवलती किंवा 'आकर्षक डील्स' मिळण्याची शक्यता कमी आहे. कंपन्या किमती वाढवून आणि नंतर सेलदरम्यान 'सवलती' दाखवून ग्राहकांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करू शकतात, परंतु ग्राहकांची प्रत्यक्ष बचत मात्र नगण्यच असेल. त्यामुळं, खरेदी करण्यापूर्वी किमतींची तुलना करणे आणि केवळ गरज असेल तेव्हाच खरेदी करणे ग्राहकांसाठी हिताचं ठरेल.
ग्राहकांसाठी महत्त्वाचा सल्ला: किमतींमधील या वाढीमुळं, बजेट स्मार्टफोनच्या शोधात असलेल्या ग्राहकांना इतर पर्यायांचा विचार करावा लागेल. विविध ब्रँड्सच्या ऑफर्सची तुलना करणे, एक्सचेंज डील्स तपासणे आणि अधिकृत वेबसाइट्सवर अद्ययावत किमतींची खात्री करणे आवश्यक आहे. ज्यांना सणासुदीच्या काळात फोन खरेदी करायचा आहे, त्यांनी घाईघाईने निर्णय घेऊ नये; कारण आगामी दिवसांत बाजारातील परिस्थिती अधिक स्पष्ट होईल.
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