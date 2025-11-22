ओप्पो A6x डिझाइन लीक: 6500mAh दमदार बॅटरीसह येतोय बजेट किंग!
6500mAh बॅटरी, नवीन पिल-शेप कॅमेरा डिझाइन, 45W चार्जिंगसह ओप्पो A6x लवकरच (Oppo A6x) लाँच होण्याची अपेक्षा आहे. लॉंच पूर्वीच फोनचं डिझाइन लीक झालंय.
Published : November 22, 2025 at 5:20 PM IST
मुंबई : ओप्पोनं मे 2025 मध्ये भारतात OPPO A5x लाँच करून बजेट सेगमेंटमध्ये धुमाकूळ घातला होता. आता अवघ्या काही महिन्यांतच कंपनी त्याचा उत्तराधिकारी OPPO A6x घेऊन येत असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. प्रसिद्ध टिप्स्टर अभिषेक यादव यांनी X (ट्विटर) वर शेअर केलेल्या अधिकृत प्रमोशनल इमेजमधून आगामी फोनचं डिझाइन आणि काही महत्त्वाचे फीचर्स लीक झाले आहेत.
Exclusive: First look at the Oppo A6x — it’s coming with a 6,500mAh battery and 45W wired charging. pic.twitter.com/TOml9s24Pp— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) November 22, 2025
OPPO A6x
या लीक इमेजनुसार, OPPO A6x मध्ये 6500mAh क्षमतेची जबरदस्त बॅटरी दिली जाणार आहे. सध्याच्या A5x मधील 6000mAh पेक्षा ही बॅटरी 500mAh नं मोठी आहे. कंपनी याला “सेगमेंटमधील सर्वात मोठी बॅटरी” असंही मार्केटिंग करताना दिसतेय. चार्जिंग स्पीड मात्र 45W वरच कायम राहणार आहे. बजेट सेगमेंटमध्ये इतकी मोठी बॅटरी देणारा हा पहिलाच फोन ठरू शकतो.
डिझाइन लीक
डिझाइनच्या बाबतीत मोठा बदल दिसतोय. A5x मधील गोलाकार कॅमेरा आयलंडऐवजी आता व्हर्टिकल पिल-शेप्ड (ऐस्सल आकाराचा) कॅमेरा मॉड्यूल दिला आहे. तरीही रियरला फक्त एकच कॅमेरा आणि त्याच्यासोबत LED फ्लॅश असण्याची शक्यता आहे. म्हणजे A5x प्रमाणेच सिंगल 32 मेगापिक्सेल मुख्य कॅमेरा अपेक्षित आहे. फोन दोन आकर्षक निळा (Blue) आणि काळा (Black) रंगांमध्ये येणार आहे.
बॅटरी आणि डिझाइनमध्ये बदल
सध्याच्या OPPO A5x च्या स्पेसिफिकेशन्सकडं पाहिलं तर A6x बद्दल अंदाज बांधता येतो. A5x मध्ये 6.67 इंच HD+ LCD डिस्प्ले (120Hz रिफ्रेश रेट, 1000 निट्स पीक ब्राइटनेस), MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट, Mali-G57 MC2 GPU, MIL-STD-810H सर्टिफाइड बिल्ड, IP65 डस्ट आणि वॉटर रेझिस्टन्स, 360° आर्मर बॉडी आणि 5 मेगापिक्सेल सेल्फी कॅमेरा आहे. A6x मध्येही जवळपास हाच हार्डवेअर अपेक्षित आहे; फक्त बॅटरी आणि डिझाइनमध्ये बदल असतील.
किती असेल किंमत?
किंमत आणि लाँचिंगबाबत बोलायचं झाल्यास, OPPO A5x ची भारतात लाँच किंमत 13,999 रुपये (बेस व्हेरिएंट) होती. त्यामुळं A6x हा देखील 15,000 रुपयांच्या आतच येण्याची शक्यता जास्त आहे. ओप्पो नेहमीप्रमाणे बजेट सेगमेंटमध्ये Realme, Redmi आणि Samsung ला कडवी टक्कर देण्याच्या तयारीत आहे.
हे वाचलंत का :