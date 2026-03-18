Oppo A6s 5G भारतात लाँच: 6,500mAh बॅटरीसह ड्युअल रिअर कॅमेरा सपोर्ट; जाणून घ्या किंमत आणि वैशिष्ट्ये

ओप्पोनं भारतात नवीन A6s 5G मॉडेल लाँच केलंय. Oppo A6s 5G मध्ये 6500mAh बॅटरी आहे.

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 18, 2026 at 11:56 AM IST

मुंबई : ओप्पो कंपनीनं भारतातील स्मार्टफोन बाजारात आपल्या लोकप्रिय A6 सीरीजचा विस्तार केला आहे. जानेवारीमध्ये लाँच झालेल्या Oppo A6 5G आणि Oppo A6 Pro 5G नंतर आता तिसरं व्हेरिएंट म्हणून Oppo A6s 5G लॉंच करण्यात आला आहे. हा फोनची बॅटरी Oppo A6 5G आणि Oppo A6 Pro 5G पेक्षा क्षमता थोड्या प्रमाणात कमी ठेवण्यात आलीय. शिवाय सेल्फी कॅमेरा आणि चार्जिंग स्पीडमध्येही बदल करण्यात आले आहेत. हा फोन मध्यमवर्गीय ग्राहकांसाठी योग्य पर्याय ठरेल, कारण त्यात 5G कनेक्टिव्हिटी, चांगली बॅटरी लाइफ आणि आकर्षक डिझाइन आहे.

ओप्पो A6s 5G ची किंमत
ओप्पो A6s 5G दोन स्टोरेज व्हेरिएंटमध्ये उपलब्ध आहे. 4 जीबी रॅम + 128 जीबी स्टोरेजसाठी 18,999 रुपये तर 6 जीबी रॅम + 128 जीबी स्टोरेजसाठी 20,999 रुपये तुम्हाला मोजावे लागतील. फोन दोन आकर्षक रंगांमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. ऑरोरा गोल्ड आणि प्लम पर्पल. तो आजपासून अमेझन, फ्लिपकार्ट, ओप्पो स्टोअर आणि देशभरातील मुख्य रिटेल दुकानांवर विक्रीसाठी खुला आहे. लाँचसोबत विशेष ऑफर्सही जाहीर करण्यात आल्या आहेत. खरेदीदारांना 1,000 रुपये फ्लॅट इन्स्टंट कॅशबॅक मिळेल. SBI कार्ड्स, कोटक महिंद्रा बँक, IDFC फर्स्ट बँक, BOB कार्ड्स, YES बँक, फेडरल बँक, DBS बँक आदी पार्टनर बँकांवर तीन महिने नो-कॉस्ट EMI चा लाभ घेता येईल. याशिवाय काही फायनान्शिअल पार्टनर्सद्वारे आठ महिन्यांपर्यंत जीरो डाउन पेमेंट स्कीम्स उपलब्ध आहेत. या ऑफर्समुळं फोन खरेदी अधिक सोयीस्कर आणि परवडणारं होणार आहे.

ओप्पो A6s 5G ची वैशिष्ट्ये
हा फोन MediaTek Dimensity 6300 मोबाइल प्लॅटफॉर्मवर चालतो आणि त्यावर ColorOS 15 ऑपरेटिंग सिस्टम प्री-इन्स्टॉल्ड आहे. या फोनला 50 मेगापिक्सल मुख्य हाय-डेफिनिशन सेन्सर आणि 2 मेगापिक्सल सेकंडरी लेन्स असलेले ड्युअल रियर कॅमेरा सेटअप आहे. समोर 5 मेगापिक्सल सेल्फी कॅमेरा दिला आहे, ज्यात ‘रिफाइंड नॅचरल ब्यूटी मोड’ आहे.

बॅटरी
फोनला पॉवर देण्यासाठी 6,500mAh क्षमतेची मोठी बॅटरी देण्यात आली आहे. कंपनीच्या दाव्यानुसार यामुळं 882.1 तास स्टँडबाय आणि 22.4 तास व्हिडिओ प्लेबॅक मिळू शकते. चार्जिंगसाठी 45W SUPERVOOC फ्लॅश चार्ज टेक्नॉलॉजी आहे. फक्त 30 मिनिटांत 1 टक्क्यापासून 41 टक्क्यांपर्यंत हा फोन चार्ज होऊ शकतो. डिझाइनमध्ये फोन 8.61 मिलिमीटर जाडीचा आणि सुमारे 212 ग्रॅम वजनाचा आहे. युनिबॉडी मेटॅलिक फ्रेम, रिफाइंड डेको मॉड्यूल आणि पाणी-प्रतिरोधक लेन्स कोटिंग देण्यात आली आहे. ही कोटिंग फिंगरप्रिंट्सही रोखते. ओप्पो A6s 5G हा फोन दैनंदिन वापर, गेमिंग आणि मल्टिमीडिया अनुभवासाठी योग्य आहे. मध्यम किंमतीत 5G, मोठी बॅटरी आणि चांगला कॅमेरा देण्याचा प्रयत्न कंपनीनं केला आहे.

