OPPO A6c भारतात लवकरच होणार लाँच; 7000mAh बॅटरीसह बजेट फोनची धमाल
OPPO A6c बजेट फोन लवकरच भारतात लाँच होणार आहे. 7000mAh बॅटरीसह येणाऱ्या या फोनची किंमत 13,999 रुपयांपासून सुरू होण्याची शक्यता आहे.
Published : May 25, 2026 at 12:15 PM IST
मुंबई : OPPO कंपनी आपलं नवा बजेट मॉडेल OPPO A6c भारतात लाँच करण्याच्या तयारीत आहे. एप्रिल महिन्यात जागतिक बाजारात लाँच झालेला हा फोन A-सीरीजचा भाग आहे. OPPO A6x, A6 आणि A6s सारख्या मॉडेल्ससोबत हा फोन बजेट सेगमेंटमध्ये ग्राहकांना आकर्षित करणार आहे. यातील मुख्य आकर्षण म्हणजे प्रचंड 7000mAh बॅटरी, स्टायलिश डिझाइन आणि किफायतशीर किंमत. सूत्रांनुसार, याचं भारतात लाँच या आठवड्यात किंवा पुढील आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे.
OPPO A6c भारत किंमत आणि उपलब्धता (अपेक्षित): OPPO A6c ची सुरुवातीची किंमत फक्त 13,999 रुपये असेल. यात 4GB RAM आणि 64GB स्टोरेज असेल. दुसरं व्हेरियंट 4GB RAM आणि 128GB स्टोरेजसह 16,999 रुपयेमध्ये उपलब्ध होईल. सध्या स्मार्टफोन उद्योगात मेमरीच्या वाढत्या किमतीमुळं 6GB RAM पर्याय उपलब्ध नसल्याचं दिसतं.कंपनीनं अद्याप अधिकृत लाँच डेट जाहीर केलेली नाही, मात्र सूत्रांनुसार हा फोन ऑफलाइन स्टोर्समध्ये या आठवड्याच्या शेवटी उपलब्ध होऊ शकतो. OPPO नं काही निवडक मॉडेल्ससाठी ऑफलाइन बाजारावर भर दिल्याचं दिसतंय, त्यामुळं A6c देखील मुख्यतः ऑफलाइन विक्रीसाठी असण्याची शक्यता आहे.
OPPO A6c वैशिष्ट्ये: OPPO A6c मध्ये 7000mAh ची मोठी बॅटरी देण्यात आली आहे, जी नियमित वापरात दोन दिवस सहज टिकू शकते. हे वैशिष्ट्य बजेट सेगमेंटमध्ये खूप आकर्षक ठरेल. मात्र, चार्जिंगसाठी फक्त 15W चार्जर दिलं जाणार आहे, ज्यामुळं मोठ्या बॅटरीमुळं चार्जिंग वेळ जास्त लागेल. हा फोन Realme C83 शी स्पर्धा करेल, ज्यात देखील 7000mAh बॅटरी आहे. समोरच्या बाजूला 6.75 इंच HD+ LCD डिस्प्ले आहे. यात 1570×720 पिक्सेल रिझोल्यूशन, 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 900 निट्स ब्राइटनेस (HBM मोड) देण्यात आला आहे. दैनंदिन वापर, व्हिडिओ पाहणे आणि सोशल मीडियासाठी हा डिस्प्ले पुरेसा चांगला आहे.
कॅमेरा : या फोनमध्ये 13MP मुख्य रियर कॅमेरा आहे, जो 1080p व्हिडिओ 30fps वर रेकॉर्ड करू शकतो. सेल्फीसाठी 5MP फ्रंट कॅमेरा (OPPO A6c Camera Specifications) उपलब्ध आहे. मागील बाजूला मुख्य कॅमेरासोबत अतिरिक्त लेन्स असू शकते. हा सेटअप व्यावसायिक छायाचित्रणासाठी नव्हे तर दैनंदिन आणि कॅज्युअल वापरासाठी डिझाइन केला गेला आहे.
प्रोसेसर : हा फोन Unisoc T7250 चिपसेटनं सुसज्ज असेल. हा चिपसेट एंट्री-लेव्हल फोनमध्ये वापरला जातो. सोशल मीडियास, कॉलिंग, व्हिडिओ स्ट्रीमिंग आणि हलक्या गेमिंगसाठी हा फोन व्यवस्थित काम करेल.
रंग आणि डिझाइन : OPPO A6c तीन आकर्षक Feather White, Stone Brown आणि Feather Purple रंगांमध्ये उपलब्ध असेल. भारतात मुख्यतः Feather White आणि Stone Brown रंग उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. फोनचं स्टायलिश डिझाइन बजेट सेगमेंटमध्ये त्याला वेगळी ओळख देईल.
OPPO A6c हा मोठ्या बॅटरी आणि आकर्षक डिझाइनची इच्छा असणाऱ्या बजेट ग्राहकांसाठी उत्तम पर्याय ठरू शकतो.अधिकृत लाँच आणि पूर्ण तपशील जाहीर झाल्यानंतरच खरेदीचा निर्णय घ्यावा.
