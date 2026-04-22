सुधारित प्रतिमा निर्मिती आणि तर्कक्षमतांसह OpenAI ChatGPT Images 2.0 सादर
OpenAI नं सुधारित प्रतिमा निर्मिती आणि तर्कक्षमतांसह ChatGPT Images 2.0 सादर केलंय.
Published : April 22, 2026 at 3:27 PM IST
मुंबई : OpenAI नं आपल्या नविन आवृत्तीचं प्रतिमा निर्मिती मॉडेल सादर केलंय. 'ChatGPT Images 2.0' असं नाव असलेल्या या मॉडेलद्वारे, वापरकर्त्यानं दिलेल्या सूचनांवर (prompts) आधारित अधिक अचूक, वापरण्यायोग्य आणि संदर्भाशी सुसंगत प्रतिमा निर्माण केल्या जातील, असा दावा करण्यात आला आहे. या नवीन मॉडेलमध्ये सूचनांचं पालन करणे, बहुभाषिक सादरीकरण आणि रचनेच्या (composition) बाबतीत सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. सॅन फ्रान्सिस्को स्थित या कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्षेत्रातील दिग्गज कंपनीच्या मते, अधिक गुंतागुंतीच्या कामांसाठी आवश्यक असलेल्या तर्कक्षमतांचाही या मॉडेलमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. ChatGPT Images 2.0 हे ChatGPT, Codex आणि API या माध्यमांवर उपलब्ध करून दिलं जात आहे.
Images 2.0 ची उपलब्धता: OpenAI नुसार, ChatGPT Images 2.0 हे मंगळवारपासून ChatGPT आणि Codex वरील सर्व वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध झालं आहे. तर्क-आधारित विचारसरणीचा समावेश असलेल्या प्रगत क्षमता या ChatGPT Plus, Pro आणि Business च्या वर्गणीदारांसाठी (subscribers) उपलब्ध आहेत. डेव्हलपर्स (विकसक) `gpt-image-2` या API द्वारे या मॉडेलचा वापर करू शकतात. तथापि, निवडलेल्या प्रतिमेची गुणवत्ता आणि रिझोल्यूशन यानुसार त्याचे दर (किंमत) वेगवेगळे असतील. कंपनीचा दावा आहे की, त्यांचं हे नवीन मॉडेल 2K पर्यंतच्या रिझोल्यूशनमध्ये प्रतिमा निर्माण करण्यास सक्षम आहे; तरीही, उच्च-रिझोल्यूशन आउटपुट्सची सुविधा सध्या 'बीटा' (चाचणी) टप्प्यातच आहे.
ChatGPT Images 2.0 ची वैशिष्ट्ये आणि क्षमता : OpenAI च्या मते, ChatGPT Images 2.0 हे मागील पिढीतील मॉडेलच्या तुलनेत अधिक अचूकता आणि नियंत्रण प्रदान करतं. यामुळं वापरकर्ते अशा प्रतिमा निर्माण करू शकतात, ज्या त्यांच्या सविस्तर सूचनांशी तंतोतंत जुळणाऱ्या असतील. गुंतागुंतीच्या रचना (compositions) हाताळण्याच्या उद्देशानेच हे मॉडेल तयार करण्यात आलं आहे, असा दावा केला गेला आहे. यामध्ये UI घटक (UI elements), दाट मजकूर आणि सुव्यवस्थित मांडणी (structured layouts) यांचा समावेश होतो.
विविध भाषांना सपोर्ट : बहुभाषिक समर्थनाच्या (multilingual support) बाबतीत यात लक्षणीय सुधारणा दिसून येते. हे मॉडेल इंग्रजीव्यतिरिक्त इतर भाषांमधील जसे की हिंदी, बंगाली, चीनी, जपानी आणि कोरियन मजकूर अधिक अचूकतेनं सादर करू शकतं. परिणामी, वापरकर्ते वरील नमूद केलेल्या भाषांमध्ये पोस्टर्स, आकृत्या (diagrams) आणि इन्फोग्राफिक्स यांसारख्या प्रतिमा तयार करू शकतात; जिथं त्या विशिष्ट भाषा हाच त्या रचनेचा (डिझाइनचा) अविभाज्य भाग असतो.
कंपनीच्या माहितीनुसार, ChatGPT Images 2.0 हे विविध शैलींमध्ये जसे की छायाचित्रासारख्या हुबेहूब प्रतिमा (photorealistic), सिनेमॅटिक दृश्ये, पिक्सेल आर्ट आणि मांगा (manga)—अधिक सुसंगतता (consistency) प्रदान करतं. प्रकाशयोजना (lighting), पोत (texture) आणि रचना (composition) या बाबतीतही यात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. नवीनतम प्रतिमा-निर्मिती मॉडेल अल्ट्रा-वाइड फॉरमॅट्स (3:1) पासून ते उंच लेआउट्स (1:3) पर्यंतच्या लवचिक आस्पेक्ट रेशोंना देखील समर्थन देते.
चॅटजीपीटी इमेजेस 2.0 सह, ओपनएआयनं "तर्क" करण्याची क्षमता देखील सादर केली आहे. एआय संस्थेनं वर्णन केल्यानुसार, यामुळं मॉडेलला पूर्वीपेक्षा अधिक प्रगत तार्किक कार्ये करण्यास सक्षम करतं. ही क्षमता तर्क-सक्षम चॅटजीपीटी मॉडेलमध्ये एकत्रित केली जाऊ शकते, ज्यामुळं प्रणालीला—एकाच प्रॉम्प्टच्या आधारावर—एक व्यापक कार्यप्रवाह कार्यान्वित करता येतो, ज्यामध्ये इंटरनेटवर रिअल-टाइम माहिती शोधणे, आउटपुटची पडताळणी करणे आणि प्रतिमा तयार करणे यांचा समावेश आहे.
