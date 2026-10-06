OpenAI : ChatGPT आणि Codex च्या मजकुरात अदृश्य वॉटरमार्क्स समाविष्ट करणार
OpenAI नं AI-निर्मित मजकुरावर अदृश्य वॉटरमार्क्स (invisible watermarks) लागू करण्याची योजना जाहीर केली आहे.
Published : October 6, 2026 at 4:34 PM IST
मुंबई : OpenAI आपल्या AI मॉडेल्सद्वारे तयार केलेल्या मजकुरावर अदृश्य वॉटरमार्क्स लागू करण्याची तयारी करत आहे. यामुळे वाचकांना AI-निर्मित मजकूर सहजपणे ओळखता येईल. हे वैशिष्ट्य सुरुवातीला युरोपियन युनियनमध्ये उपलब्ध असेल, कारण EU AI कायद्यानुसार जनरेटिव्ह AI प्रणालींच्या प्रदात्यांनी मशीन-निर्मित मजकूर ओळखण्यायोग्य करणे अनिवार्य आहे. सोमवारी एका ब्लॉग पोस्टमध्ये, OpenAI नं जाहीर केलं, की आगामी आठवड्यांत EU मधील ChatGPT आणि Codex वापरकर्त्यांच्या मजकुरात अदृश्य वॉटरमार्क्स दिसतील. जगभरातील API ग्राहक निवडक मॉडेल्ससाठी हे वैशिष्ट्य सुरू (enable) करू शकतील, तरीही ते डीफॉल्टनुसार बंद (disabled) असेल.
'TextGraph' तंत्रज्ञान : OpenAI ची 'TextGraph' नावाची प्रणाली मॉडेलच्या शब्दनिवडीमध्ये एक अदृश्य सांख्यिकीय पॅटर्न (statistical pattern) समाविष्ट करेल. एक डिटेक्टर हा सिग्नल ओळखून OpenAI वॉटरमार्कची उपस्थिती तपासेल. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, चाचण्यांवरून असं दिसून आलं आहे की हे तंत्रज्ञान Google च्या SynthID सारख्या इतर पद्धतींइतकेच किंवा त्यापेक्षा अधिक चांगलं काम करतं. OpenAI हे तंत्रज्ञान ओपन सोर्स म्हणून जारी करण्याची योजनाही आखत आहे आणि वॉटरमार्क डिटेक्टरची चाचणी करण्यासाठी संशोधक, तज्ञ संस्थांकडून अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात केली आहे.
वॉटरमार्कच्या मर्यादा : AI-निर्मित मजकुरात बदल केल्यास वॉटरमार्कची परिणामकारकता कमी होते. मूल्यमापनादरम्यान, 200-टोकन (शब्द/अंश) असलेल्या परिच्छेदांपैकी सुमारे 80% परिच्छेद ओळखले गेले (1% फॉल्स-पॉझिटिव्ह दरासह). 400-टोकन असलेल्या परिच्छेदांसाठी हे प्रमाण सुमारे 95% पर्यंत वाढले, विशेषतः मानसशास्त्रासारख्या विषयांमध्ये. गणितासारख्या विषयांमध्ये कार्यक्षमता तितकीशी सातत्यपूर्ण नव्हती. जेव्हा 10% शब्द समानार्थी शब्दांनी बदलले गेले तेव्हा ओळखण्याचे प्रमाण 92% वरून 66% पर्यंत खाली आले आणि 25% शब्द बदलल्यावर ते 17% पर्यंत घसरले. हा वॉटरमार्क मानवी हस्तक्षेपाची व्याप्ती किंवा मालकी दर्शवू शकत नाही; तो केवळ OpenAI चा सहभाग असल्याचं सूचित करतो.
ChatGPT मध्ये जाहिरातींचा नवीन प्रयोग: याव्यतिरिक्त, ChatGPT ॲपमध्ये जाहिरातींसाठी अधिक जागा उपलब्ध करून दिली जाईल. प्रतिमा निर्मितीच्या (image generation) प्रक्रियेदरम्यान 'नवीन दृश्य जाहिरात स्वरूपाची' (visual ad format) चाचणी या महिन्याच्या अखेरीस सुरू होणार आहे. या जाहिराती स्पष्टपणे चिन्हांकित केल्या जातील आणि त्या तयार केलेल्या प्रतिमांपासून वेगळ्या ठेवल्या जातील; त्याद्वारे नवीन उत्पादने, वापराचे विविध प्रकार किंवा अनुभव सादर केले जातील. कंपनीनं स्पष्ट केलं आहे की, या जाहिरातींचा ChatGPT च्या प्रतिसादांवर कोणताही परिणाम होत नाही. ही चाचणी अमेरिकेत काही निवडक जाहिरातदारांसोबत सुरू केली जाईल.
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