ओपनएआयचं सोरा एआय व्हिडिओ जनरेशन अॅप अँड्रॉइडवर लाँच: सेकंदात बनवा व्हिडिओ
ओपनएआयचं सोरा एआय व्हिडिओ अॅप आता अँड्रॉइडवर लाँच झालंय. या अॅपमध्ये तुम्ही टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्सनं वास्तववादी क्लिप्स तयार करू शकता.
Published : November 6, 2025 at 11:01 AM IST
हैदराबाद : ओपनएआयनं आपलं क्रांतिकारी एआय-आधारित व्हिडिओ जनरेशन अॅप 'सोरा' आता अँड्रॉइड प्लॅटफॉर्मवर लाँच केलं आहे. आयओएसवर काही महिन्यांपूर्वी सुरू झालेल्या या अॅपची अँड्रॉइड व्हर्जन सोरा 2 मॉडेलवर आधारित आहे. हे अॅप टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्सद्वारे वास्तववादी व्हिडिओ क्लिप्स तयार करतं आणि त्यासोबत सिंक्रोनाइज्ड ऑडिओ देखील जोडतं. मात्र, भारतातील वापरकर्त्यांसाठी हे अॅप अद्याप उपलब्ध नाही. कॅनडा, जपान, दक्षिण कोरिया, तायवान, थायलंड, अमेरिका आणि व्हिएतनामसारख्या देशांमध्ये डाउनलोड करता येतो, पण भारतासाठी कोणतीही तारीख जाहीर झालेली नाही. हे अॅप सोशल मीडिया फीडसारखे कार्य करतं, ज्यात व्हिडिओ तयार करणे, शेअर करणे आणि रिमिक्स करणे सोपे आहे. सुरक्षितता आणि प्राईव्हसीसाठी विविध फीचर्स असलेले हे अॅप भविष्यात अधिक देशांमध्ये विस्तारित होण्याची शक्यता आहे.
सोरा एआय व्हिडिओ अॅप
ओपनएआयनं व्हिडिओ जनरेशनच्या क्षेत्रात एक नवीन वळण आणलं आहे. सोरा अॅपची अँड्रॉइड लाँच कंपनीचा विस्तारासाठी मोठं पाऊल मानलं जातंय. आयओएसवर याची सुरुवात झाल्यापासून लाखो वापरकर्त्यांनी या अॅपचा वापर करून क्रिएटिव्ह व्हिडिओज तयार केले आहेत. आता अँड्रॉइड वापरकर्त्यांसाठीही हा पर्याय उपलब्ध झाला असला तरी, भारतासारख्या मोठ्या बाजारपेठेत अद्याप त्याचं आगमन झालेलं नाही. हे अॅप टेक्स्ट-टू-व्हिडिओ तंत्रज्ञानावर आधारित आहे, ज्यात वापरकर्ता फक्त एक वर्णन लिहितो आणि एआय त्यापासून पूर्ण व्हिडिओ तयार करतं. उदाहरणार्थ, "एक सुंदर समुद्रकिनारी सूर्यास्त दृश्य" असा प्रॉम्प्ट दिल्यास, एआय वास्तववादी व्हिडिओसह लाटांचा आवाज आणि संगीत जोडते. हे फीचर क्रिएटर्स, मार्केटर्स आणि सामान्य वापरकर्त्यांसाठी खूप उपयुक्त आहे.
भारतात उपलब्धता आणि मर्यादा
सध्या सोरा अॅप फक्त काही निवडक देशांमध्ये उपलब्ध आहे. कॅनडा, जपान, दक्षिण कोरिया, तायवान, थायलंड, अमेरिका आणि व्हिएतनाममधील अँड्रॉइड वापरकर्ते गुगल प्ले स्टोअरवरून थेट डाउनलोड करू शकतात. यासाठी इन्व्हाइट कोड किंवा वेटलिस्टची गरज नाही, जे सुरुवातीच्या लाँचप्रमाणे नव्हतं. भारतातील वापरकर्त्यांना मात्र वाट पाहावी लागेल. ओपनएआयनं जाहीर केलं आहे की, येत्या महिन्यांत अधिक देशांमध्ये विस्तार होईल आणि नवीन फीचर्स जोडले जातील, पण भारतासाठी कोणतीही निश्चित तारीख नाही. भारतीय वापरकर्ते अधिकृत अपडेट्ससाठी ओपनएआयच्या वेबसाइट किंवा सोशल मीडिया चॅनेल्सवर नजर ठेवू शकतात. अँड्रॉइड 10 किंवा त्यापेक्षा जुन्या व्हर्जनवर चालणाऱ्या डिव्हाइसेसवर हे अॅप काम करते, जे बहुतेक नवीन स्मार्टफोन्ससाठी योग्य आहे.
सोरा अॅप कसं वापरावं?
सोरा अॅप टिकटॉक किंवा इन्स्टाग्राम रील्ससारखे इंटरफेस देते. इन्स्टॉल केल्यानंतर ओपनएआय अकाउंटनं लॉगिन करा किंवा नवीन अकाउंट तयार करा. मुख्य फीडमध्ये इतर वापरकर्त्यांचे व्हिडिओ पाहता येतील, ज्यातून प्रेरणा घेता येईल. व्हिडिओ तयार करण्यासाठी टेक्स्ट प्रॉम्प्ट एंटर करा, जसं की "एक जंगलातील हत्तींचा प्रवास". एआय 10-60 सेकंदाचे क्लिप तयार करेल. इमेज अपलोड करून त्यावर आधारित व्हिडिओ बनवता येईल किंवा 'कॅमिओज' फीचर वापरून स्वतःचा शॉर्ट व्हिडिओ आणि व्हॉइस क्लिप रेकॉर्ड करून वैयक्तिक अवतार तयार करता येईल. हा अवतार व्हिडिओमध्ये इन्सर्ट करता येईल, आणि प्राईव्हसीसाठी कंट्रोल किंवा डिलीट पर्याय उपलब्ध आहेत.
रिमिक्स फीचर हे अॅपचं खास आकर्षण आहे. अस्तित्वातील व्हिडिओमध्ये कॅरेक्टर्स बदलता येतील, स्टाइल अल्टर करता येईल किंवा स्टोरीज एक्सटेंड करता येतील. हे कम्युनिटी-आधारित आहे, ज्यात सहकार्यानं नवीन कंटेंट तयार होते. सुरक्षेसाठी दैनिक क्रिएशन लिमिट्स आहेत, चॅटजीपीटीद्वारे पॅरेंटल कंट्रोल आणि अनुचित मजकुराला ब्लॉक करण्यासाठी मॉडरेशन सिस्टम आहे. प्रो व्हर्जन 'सोरा 2 प्रो'मध्ये उच्च प्रतीचा व्हिडिओ, स्थिरता आणि स्टोरीबोर्डिंगसारखे अॅडव्हान्स्ड टूल्स मिळतात, जे कॉम्प्लेक्स नॅरेटिव्हजसाठी उपयुक्त आहेत.
भविष्यातील शक्यता आणि आव्हाने
ओपनएआयचा हा विस्तार एआय तंत्रज्ञानात मोठी भर घालणार आहे. भारतासारख्या देशात, जिथं अँड्रॉइड वापरकर्त्यांची संख्या प्रचंड आहे, सोरा अॅपचा प्रवेश क्रिएटिव्ह इंडस्ट्रीला नवीन आयाम देईल. मात्र, डेटा प्राईव्हसी, कॉपीराइट आणि एआय-जनरेटेड कंटेंटच्या नैतिकतेवर चर्चा होत राहील. ओपनएआयनं सुरक्षितता फीचर्स जोडलं असलं तरी, वापरकर्त्यांनी जबाबदारीनं वापर करावा. भविष्यात भारतात उपलब्ध झाल्यास, हे अॅप शिक्षण, एंटरटेनमेंट आणि मार्केटिंगमध्ये क्रांती घडवेल. सध्या, इच्छुक वापरकर्त्यांना व्हीपीएन किंवा इतर पर्यायांचा विचार करता येईल, पण अधिकृत अपडेट्सची वाट पाहणे उत्तम.
