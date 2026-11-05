OpenAI कडून 'Images 2.6' ची घोषणा; आता ChatGPT मध्ये सहज तयार होणार बोलके GIFs आणि ग्राफिक्स
OpenAI नं 'Images 2.6' लॉंच केलं असून, याद्वारे ChatGPT युजर्स 50% वेगानं आणि अचूक सातत्य ठेवून थेट अॅनिमेटेड GIFs आणि ग्राफिक्स तयार करू शकतील.
Published : November 5, 2026 at 10:58 AM IST
हैदराबाद: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी OpenAI नं आपल्या तंत्रज्ञानात एक मोठी क्रांती करत 'Images 2.6' या नव्या इमेज जनरेशन प्रॉडक्टची घोषणा केली आहे. या अत्याधुनिक सुविधेमुळं आता ChatGPT, Codex आणि API वापरकर्त्यांना त्यांच्या स्थिर चित्रांमध्ये (Images) गती आणून थेट अॅनिमेटेड GIFs तयार करता येणार आहेत. हे नवीन मॉडेल पूर्वीपेक्षा तब्बल 50 टक्के अधिक वेगानं काम करतं, असा दावा कंपनीनं केला आहे.
Images, upgraded—introducing ChatGPT Images 2.6. Now with GIFs and reference images. Plus, two new models are coming to the API with 50% faster image generation. https://t.co/kcuOhTipYR— OpenAI (@OpenAI) November 4, 2026
गती आणि अचूकतेचा अनोखा संगम : या नव्या अपडेटचं सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे 'रेफरन्स इमेजेस' (Reference Images) लक्षात ठेवण्याची क्षमता. यापूर्वी वापरकर्त्यांना प्रत्येक वेळी नवीन चित्र तयार करताना मूळ इमेज पुन्हा-पुन्हा अपलोड करावी लागायची. मात्र, आता Images 2.6 वापरकर्त्यानं दिलेली मूळ इमेज लक्षात ठेवेल. यामुळं कोणत्याही पात्राचं (Characters) रूप, वस्तूंचं (Products) डिझाईन किंवा ब्रँडचे तपशील प्रत्येक चित्रात तंतोतंत सारखे आणि सातत्यपूर्ण राहतील. डिजिटल मार्केटिंग आणि ब्रँडिंग करणाऱ्यांसाठी हे फीचर अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे.
आकर्षक GIFs ची जादू: GIF (ग्राफिक्स इंटरचेन्ज फॉरमॅट) ही अशी फाईल असते, जी एकापाठोपाठ एक येणाऱ्या चित्रांच्या मदतीनं एक लहान, मूक अॅनिमेशन तयार करतं. सोशल मीडियावरील डिजिटल क्रिएटर्स आणि मार्केटर्सना डोळ्यांसमोर ठेवून OpenAI नं हे पाऊल उचललं आहे. आता युजर्स केवळ एका टेक्स्ट प्रॉम्प्टच्या (Text Prompt) साहाय्यानं, साध्या स्केचवरून किंवा एखाद्या संदर्भ चित्राचा वापर करून आकर्षक GIFs तयार करू शकतील. सोशल मीडियावरील भन्नाट मीम्स, ब्रँड मॅस्कॉट (मॅस्कॉट अॅनिमेशन) किंवा एखाद्या मोठ्या व्हिडिओ निर्मितीपूर्वी त्याचं अॅनिमेटेड स्टोरीबोर्ड डिझाईन करण्यासाठी या सुविधीचा मोठा फायदा होईल, असा विश्वास OpenAI नं आपल्या ब्लॉग पोस्टमध्ये व्यक्त केला आहे.
Save once. Create again and again. Keep reference images of yourself, pets, and characters ready to reuse in new creations—no need to upload them again. https://t.co/ciHWNotBSS— OpenAI (@OpenAI) November 4, 2026
डेव्हलपर्ससाठी दोन नवे शक्तिशाली मॉडेल्स : सॉफ्टवेअर डेव्हलपर्सचा अनुभव अधिक समृद्ध करण्यासाठी OpenAI ने त्यांच्या API (Application Programming Interface) मध्ये दोन खास इमेज मॉडेल्स सादर केली आहेत: 'GPT-Images-2.6 Flare' आणि 'Sunburst'.
Flare: जर तुम्हाला अगदी कमी वेळेत काम फत्ते करायचं असेल आणि क्वालिटी 'लो' (Low) ठेवली, तरी चालणार असेल, तर हे मॉडेल अवघ्या 6 सेकंदांत चित्र तयार करून देतं.
Sunburst: ज्यांना हाय-क्वालिटी ग्राफिक्स हवं आहेत, त्यांच्यासाठी सनबर्स्ट हे मॉडेल उत्तम पर्याय आहे. एडिटिंग दरम्यान चित्रांमधील बारकावे आणि सातत्य टिकवून ठेवण्यासाठी या मॉडेलची रचना करण्यात आली आहे. OpenAI च्या या नव्या आविष्कारामुळं तंत्रज्ञान जगतात विजुअल कंटेंट क्रिएशन अधिक सोपं, वेगवान आणि कल्पक होणार यात शंका नाही.
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