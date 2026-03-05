ETV Bharat / technology

ओपनएआयनं जारी केलं GPT-5.3 Instant : चॅटजीपीटी अधिक नैसर्गिक आणि उपयुक्त

ओपनएआयनं GPT-5.3 Instant जारी केलंय. ChatGPT आता अधिक थेट, प्रवाही आणि नैसर्गिक झालं असून अनावश्यक नकार व हॅलुसिनेशन लक्षणीय कमी झालं आहे.

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 5, 2026 at 4:06 PM IST

मुंबई : ओपनएआयनं मार्च 2026 मध्ये ChatGPT च्या डिफॉल्ट मॉडेलमध्ये महत्त्वपूर्ण अपडेट आणलं आहे. हे नवीन मॉडेल GPT-5.3 Instant नावानं ओळखलं जातं. हे अपडेट रोजच्या संभाषणांना अधिक प्रवाही, प्रासंगिक आणि थेट बनवण्यासाठी डिझाइन केलं आहे. कंपनीनं सांगितलं की, यामुळं अनावश्यक नकार, जास्त सावधगिरीचे भाषण आणि नैतिक उपदेश कमी होतात. याचा मुख्य उद्देश वापरकर्त्यांच्या दैनंदिन अनुभवाला सुधारणे आहे, जसं की टोन, संभाषणाचा प्रवाह आणि प्रासंगिकता.

अनावश्यक नकार आणि सावधगिरी कमी
GPT-5.3 Instant मध्ये संवेदनशील किंवा सीमेवर असलेल्या प्रश्नांना हाताळण्याचा दृष्टिकोन बदलला आहे. मागील आवृत्त्या (जसं GPT-5.2 Instant) कधीकधी सुरक्षित उत्तर देऊ शकत असतानाही नकार देत किंवा जास्त सावध आणि उपदेशात्मक भाषा वापरत. आता हे मॉडेल अनावश्यक नकार लक्षणीयरीत्या कमी करतं आणि थेट, उपयुक्त उत्तर देतं. ओपनएआयनं दिलेल्या उदाहरणांनुसार, स्पोर्ट्स विश्लेषण किंवा वैयक्तिक डेटिंग संबंधित प्रश्नांना हे मॉडेल अधिक स्पष्ट आणि थेट उत्तर देतं.

हॅलुसिनेशन कमी आणि तथ्यात्मक अचूकतेत वाढ
कंपनीनं दावा केला आहे की, GPT-5.3 Instant मध्ये हॅलुसिनेशन (खोटी माहिती) लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे. वैद्यकीय, कायदे आणि आर्थिक क्षेत्रासारख्या उच्च-जोखमीच्या विषयांवर वेब अॅक्सेससह 26.8% आणि केवळ अंतर्गत ज्ञानावर 19.7% कमी झालं आहे. वापरकर्त्यांनी फ्लॅग केलेल्या संभाषणांमध्येही हॅलुसिनेशन 22.5% (वेबसह) आणि 9.6% (वेबशिवाय) कमी झाली.

टोन आणि लेखन शैलीतील बदल
हे मॉडेल अधिक नैसर्गिक, केंद्रित आणि सुसंगत टोन वापरतं. मागील मॉडेल्स कधीकधी जास्त भावनिक किंवा धारणा करणारे वाटत. आता लेखन सहाय्यक म्हणूनही ते स्पष्ट, immersive आणि सुसंगत मजकूर तयार करतं.

उपलब्धता
GPT-5.3 Instant सर्व ChatGPT वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध आहे. डेव्हलपर्ससाठी API मध्ये “gpt-5.3-chat-latest” नावानं मिळेल. Thinking आणि Pro टियर्ससाठी लवकरच अपडेट येईल. GPT-5.2 Instant लेगसी मॉडेल्स तीन महिने उपलब्ध राहील.

