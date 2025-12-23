चॅटजीपीटीनं भारतात स्पॉटिफाय रॅप्डसारखी वर्षअंत रिकॅप सुविधा सुरू केली
चॅटजीपीटीनं Your Year with ChatGPT नावाचं स्पॉटिफाय रॅप्डसारखे रिकॅप वैशिष्ट्य भारतात सुरू केलंय. यात वैयक्तिक स्टॅट्स, पुरस्कार आणि मजेदार अंतर्दृष्टी मिळते.
Published : December 23, 2025 at 12:38 PM IST
मुंबई : ओपनएआयच्या चॅटजीपीटीनं 2025 वर्षाच्या शेवटी एक नवीन वैशिष्ट्य सुरू केलं आहे, ज्याचं नाव "Your Year with ChatGPT" आहे. हे स्पॉटिफायच्या लोकप्रिय 'रॅप्ड' सारखेच आहे आणि यात वापरकर्त्यांना त्यांच्या वर्षभरातील चॅटजीपीटीशी झालेल्या संवादांचा वैयक्तिक आढावा मिळतो. रंगीत ग्राफिक्स, मजेदार स्टॅटिस्टिक्स, पुरस्कार आणि कविता यांसारख्या गोष्टींमुळं हे वैशिष्ट्य वापरकर्त्यांना त्यांच्या एआय वापराच्या सवयींची मजेदार माहिती देते. भारतातही हे वैशिष्ट्य उपलब्ध झालं असून, फ्री, प्लस आणि प्रो प्लॅनच्या वापरकर्त्यांना ते वापरता येतं.
Your Year with ChatGPT म्हणजे काय?
हे वैशिष्ट्य स्पॉटिफाय रॅप्डच्या धर्तीवर तयार करण्यात आलं आहे. यात वापरकर्त्यांच्या 2025 मधील चॅटजीपीटी वापरावर आधारित वैयक्तिक अंतर्दृष्टी दिल्या जातात. चॅटजीपीटीच्या होम स्क्रीनवर एक पॉप-अप येऊन "Try it" असे पर्याय दिसतात. यात "Your 2025 Chat Stats" सारख्या गोष्टी समाविष्ट आहेत, ज्यात पाठवलेले संदेश, झालेल्या चॅट्स, जनरेट केलेल्या इमेजेस आणि अगदी एम-डॅशेसची संख्या यासारखी मजेदार माहिती असते.
वापरकर्त्यांच्या संवादांच्या विषयांवर आधारित एक विशेष कार्ड तयार होते. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या वापरकर्त्यानं समस्या सोडवण्यासाठी किंवा जटिल कल्पना समजावून घेण्यासाठी चॅटजीपीटीचा वापर केला असेल, तर त्याला "Creative Debugger" सारखा पुरस्कार मिळू शकतो. याशिवाय, वापरकर्त्यांच्या मुख्य विषयांवर आधारित एक कविता आणि एआय-जनरेटेड पिक्सेल आर्ट इमेज तयार होते. हे वैशिष्ट्य पर्यायी आहे आणि ते आपोआप उघडत नाही. वापरकर्ते चॅटजीपीटीच्या होम स्क्रीनवरून किंवा "Your Year with ChatGPT" असा प्रश्न विचारून ते सक्रिय करू शकतात. वेब व्हर्जन तसंच आयओएस आणि अँड्रॉइड अॅप्सवर हे उपलब्ध आहे.
भारतात उपलब्धता आणि अटी
प्रारंभी हे वैशिष्ट्य अमेरिका, कॅनडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडसारख्या इंग्रजी भाषिक देशांपुरते मर्यादित होते. मात्र, आता भारतातही ते दिसू लागलं आहे. गॅजेट्स360 आणि बिझनेस स्टँडर्डच्या अहवालानुसार, भारतीय वापरकर्ते हे वैशिष्ट्य पाहू शकतात, विशेषतः फ्री, प्लस आणि प्रो प्लॅनवर. टाइम्स ऑफ इंडियानंही याची पुष्टी केली आहे. हे वैशिष्ट्य वापरण्यासाठी "reference saved memories" आणि "reference chat history" ही सेटिंग्स ऑन असणे आवश्यक आहे.टीम, एंटरप्रायझ किंवा एज्युकेशन अकाउंट्सना हे वैशिष्ट्य उपलब्ध नाही.
हे वैशिष्ट्य वापरकर्त्यांना त्यांच्या एआयशी असलेल्या नात्याची आठवण करून देते आणि 2025 मधील त्यांच्या दैनंदिन जीवनात चॅटजीपीटी कसा गुंफला गेला होता याचं चित्रण करतं. ओपनएआयनं हे वैशिष्ट्य गोपनीयता आणि वापरकर्ता नियंत्रणाला प्राधान्य देत तयार केलं आहे, ज्यामुळं ते हलके आणि पर्यायी राहतं. 2025 च्या शेवटी हे वैशिष्ट्य एआयच्या मुख्य प्रवाहातील एकत्रीकरणाचे प्रतीक आहे. भविष्यात अशा वैशिष्ट्यांचा विस्तार होईल आणि ते वापरकर्त्यांच्या अनुभवाला अधिक वैयक्तिक बनवतील.
हे वाचलंत का :