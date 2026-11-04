आता पैशांचे मॅनेजमेंट होणार आणखी सोपं! OpenAI कडून 'ChatGPT Finances' मध्ये व्हॉईस सपोर्ट लाँच...
OpenAI नं' ChatGPT Finances' मध्ये व्हॉइस सपोर्टचा समावेश केला आहे, ज्यामुळं वापरकर्ते आता टाईप करण्याऐवजी थेट बोलून त्यांचं बजेट आणि आर्थिक नियोजनाचं व्यवस्थापन करू शकतात.
Published : November 4, 2026 at 5:22 PM IST
मुंबई : कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी, OpenAI नं त्यांच्या वैयक्तिक आर्थिक व्यवस्थापन साधन 'ChatGPT Finances' मध्ये 'ChatGPT Voice' समाविष्ट केल्याची अधिकृत घोषणा केली आहे. या नवीन सुविधेमुळं, वापरकर्ते आता थेट बोलून आपल्या बजेट, खर्च आणि बचतीबद्दल या साधनाशी संवाद साधू शकतात. पूर्वी केवळ मजकूर (text) आधारित इनपुटपुरतं मर्यादित असलेलं हे साधन, आता व्हॉइस सपोर्टमुळं पूर्णपणे संवादात्मक आर्थिक सहाय्यक (financial assistant) बनलं आहे.
Let’s talk money. Literally. ChatGPT Voice has come to Finances. Securely connect your accounts through Finances, then use Voice to talk spending, savings, and all the money questions on your mind. Try it: https://t.co/vsNQQM1q9l https://t.co/UoWYjWtk2b— ChatGPT (@ChatGPT) November 3, 2026
'ChatGPT Finances' मध्ये व्हॉइस इंटिग्रेशन: सॅम अल्टमन यांच्या नेतृत्वाखालील OpenAI नं 'X' (पूर्वीचे ट्विटर) वर एका पोस्टद्वारे या नवीन वैशिष्ट्याबद्दल माहिती दिली आहे. या अपडेटनंतर, वापरकर्ते एखाद्या व्यक्तीशी जसा नैसर्गिक संवाद साधतात, तसाच संवाद आपल्या आर्थिक परिस्थितीबद्दल ChatGPT सोबत साधू शकतात. याचा वापर करण्यासाठी, वापरकर्त्यांना त्यांची बँक किंवा आर्थिक खाती या साधनाशी जोडावी लागतील. या व्हॉइस वैशिष्ट्याचं एक महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे, ChatGPT उत्तर देत असताना वापरकर्ते मध्येच थांबवून लगेच पुढचा प्रश्न विचारू शकतात. यामुळं, काहीही टाईप न करता केवळ बोलून वापरकर्ते आपल्या प्रश्नांची उत्तरे मिळवू शकतात.
नवीन बदल आणि अपडेट्स: हे वैयक्तिक आर्थिक व्यवस्थापन वैशिष्ट्ये या वर्षाच्या सुरुवातीला, मे महिन्यात 'प्रिव्ह्यू' स्वरूपात लाँच करण्यात आलं होतं. तेव्हापासून कंपनीनं यात अनेक महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्ये जोडली आहेत.
साप्ताहिक अपडेट्स: हे वैशिष्ट्ये वापरकर्त्यांच्या साप्ताहिक आर्थिक व्यवहारांचं विश्लेषण करतं आणि त्यांना वैयक्तिक सल्ला, अहवाल प्रदान करतं.
क्रेडिट मॉनिटरिंग: वापरकर्ते या वैशिष्ट्याद्वारे आपला क्रेडिट स्कोअर ट्रॅक करू शकतात. तसंच, क्रेडिट स्कोअरमध्ये होणाऱ्या बदलांमागची सविस्तर कारणेही हे साधन स्पष्ट करतं.
स्टॉक वॉचलिस्ट: वापरकर्ते त्यांच्या आवडीच्या कंपन्यांच्या शेअर्सवर आणि त्यांच्या बाजारपेठेतील कामगिरीवर लक्ष ठेवू शकतात.
मॅन्युअल अकाउंट लिंकिंग: ज्या बँका थेट जोडता येत नाहीत, अशा बँकांसाठी वापरकर्ते आता स्वतःहून (मॅन्युअली) आपल्या खात्याची माहिती प्रविष्ट करू शकतात.
उपलब्धता आणि वापरकर्ता प्रवेश: सुरुवातीला, हे साधन केवळ युनायटेड स्टेट्समधील 'ChatGPT Pro' सबस्क्राइबर्सपुरते मर्यादित होतं. मात्र, आता कंपनीनं याचा विस्तार केला असून, 'Free' (मोफत) आणि 'Go' वापरकर्त्यांनाही याचा लाभ घेता येणार आहे. सध्या, हे वैशिष्ट्य अमेरिकेतील अँड्रॉइड (Android) आणि आयओएस (iOS) अशा दोन्ही ॲप्सवर उपलब्ध आहे. 'चॅटजीपीटी फायनान्सेस' (ChatGPT Finances) आता 12,000हून अधिक वित्तीय संस्थांना सपोर्ट करतं, ज्यामुळं वापरकर्त्यांना त्यांची आर्थिक उद्दिष्टे पद्धतशीरपणे साध्य करण्यात मदत होते.
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