OpenAI नं 'GPT 6 Cyber' केलं सादर: सॉफ्टवेअरमधील त्रुटी शोधणारे शक्तिशाली AI मॉडेल
OpenAI नं सायबर सुरक्षा संशोधकांसाठी 'GPT-6 Cyber' नावाचं एक प्रगत मॉडेल विकसित केलं आहे.
Published : November 6, 2026 at 12:31 PM IST
मुंबई: कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी, OpenAI नं सायबर सुरक्षेच्या दिशेनं एक मॉडेल लॉंच केलं आहे. कंपनीनं 'GPT-6 Cyber' नावाचं एक अत्यंत प्रगत मॉडेल सादर केलं आहे. हे मॉडेल विशेषतः सायबर सुरक्षा संशोधकांसाठी तयार करण्यात आलं असून, याद्वारे सॉफ्टवेअरमधील त्रुटी आणि उणिवा शोधून त्या दूर करण्यास मदत होईल. सध्या हे मॉडेल केवळ निवडक आणि प्रमाणित वापरकर्त्यांसाठीच उपलब्ध असून, कंपनीच्या सुरक्षा आराखड्यानुसार याला 'क्रिटिकल' (अत्यंत गंभीर) सुरक्षा श्रेणीत ठेवण्यात आलं आहे.
Introducing GPT‑6 Cyber: a major advance in security research that pairs stronger capabilities with better model alignment. The model powered the Linux kernel research we announced yesterday, and security teams at companies like Mozilla, Palo Alto Networks, Calif, and Cisco—alongside our own at OpenAI—are already putting it to work. GPT-6 Cyber is available to select Daybreak Red customers and we are expanding access over time. https://t.co/Nzab3Z1Td6— OpenAI (@OpenAI) November 5, 2026
सायबर सुरक्षा तज्ज्ञांसाठी एक शक्तिशाली साधन: 'GPT 6 Cyber' चा मुख्य उद्देश सुरक्षा तज्ज्ञांना सिस्टीममधील त्रुटी शोधण्यात, सायबर हल्लेखोर या त्रुटींचा कसा गैरफायदा घेऊ शकतात याचं मूल्यांकन करण्यात आणि हॅकर्सनी त्याचा फायदा घेण्यापूर्वी त्यावर उपाय (patches) विकसित करण्यात मदत करणे हा आहे. जगभरात हॅकर्स आणि सायबर गुन्हेगार डिजिटल प्रणालींमधील त्रुटी शोधण्यासाठी AI साधनांचा वापर करत आहेत. या वाढत्या धोक्याला तोंड देण्यासाठी, OpenAI नं सायबर सुरक्षेसाठी हे नवीन मॉडेल आणले आहे.
Mozilla Firefox मध्ये 81 गंभीर त्रुटींचा शोध: OpenAI नं दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांच्या संशोधकांनी 'GPT-6 Cyber' चा वापर करून लोकप्रिय वेब ब्राउझर 'Mozilla Firefox' मध्ये 81 त्रुटी शोधून काढल्या आहेत, ज्या यापूर्वी कोणालाही माहित नव्हत्या. Mozilla नं या त्रुटींना 'उच्च तीव्रतेच्या' (High Severity) श्रेणीत ठेवलं असून, त्या दूर करण्यासाठी सॉफ्टवेअर पॅचेस जारी करण्यास सुरुवात केली आहे.
OpenAI just released GPT-6 Cyber a model built from the ground up to break software. In testing it found 81 vulnerabilities in Firefox, generated 948 working Linux exploits, and succeeded on 95% of attacks against controlled test servers. These weren’t theoretical findings. The model produced real exploits and, in many cases, the corresponding fixes. What makes this different from earlier research agents is the specialization. GPT-6 Cyber wasn’t asked to “look for bugs.” It was trained to think like an attacker: chain weaknesses, write reliable exploits, and move through systems at machine speed. Access is restricted to verified cybersecurity professionals for now. That limit is deliberate. A model that can systematically generate working exploits at this scale changes the economics of both offense and defense. The same capability that surfaces vulnerabilities faster than human teams can also lower the barrier for anyone who gets hold of it. The open question is whether defenders can absorb and patch at the same pace the model can discover. If they can’t, the advantage shifts to whoever can run the longest, most targeted attack campaigns.— Skyerok (@SkyerokAI) November 5, 2026
Linux Kernel आणि प्रगत 'एक्सप्लॉइट' विकास: केवळ ब्राउझरच नव्हे, तर Linux Kernel च्या बाबतीतही या मॉडेलनं आपली मोठी क्षमता सिद्ध केली आहे. 'GPT-6 Cyber' च्या मदतीनं Linux Kernel मधील 948 त्रुटींसाठी कार्यक्षम 'एक्सप्लॉइट्स' (हल्ल्याचे मार्ग) विकसित करण्यात आला आहे. ज्यापैकी 588 त्रुटी यापूर्वी कधीही कोणाच्याही निदर्शनास आल्या नव्हत्या. याव्यतिरिक्त, OpenAI नं 304 अत्यंत गंभीर सायबर सुरक्षा निष्कर्ष आणि त्यावर आवश्यक उपाय (patches) Linux प्रणालीच्या देखरेखकर्त्यांसोबत (maintainers) शेअर केले आहेत, जेणेकरून Linux प्रणाली अधिक सुरक्षित करता येईल.
'गंभीर' सुरक्षा रेटिंग आणि गैरवापराबाबत चिंता: सायबर धोके वाढत असल्यामुळं, OpenAI नं आपल्या सायबर सुरक्षा आराखड्यानुसार या मॉडेलला 'गंभीर' (Critical) असे रेटिंग दिलं आहे. हे रेटिंग, याच्या आधीच्या 'GPT-5.6 Cyber' मॉडेलला दिलेल्या 'उच्च' (High) रेटिंगच्या पुढच्या स्तरावरील आहे. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, AI चा गैरवापर करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये वाढ झाली आहे; अनेक प्रगत सायबर हल्लेखोर आणि हॅकिंग गट या मॉडेल्सचा वापर घातक हेतूंसाठी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळं, कडक सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करणे आवश्यक झालं आहे.
मर्यादित उपलब्धता : सुरक्षेच्या कारणास्तव, 'GPT-6 Cyber' सध्या सर्वसामान्यांसाठी उपलब्ध नाही. हे मॉडेल केवळ OpenAI च्या विशेष 'डेब्रेक रेड' (Daybreak Red) कार्यक्रमाद्वारे मंजूर केलेल्या ग्राहकांसाठीच उपलब्ध असेल. हा कार्यक्रम अधिकृत सायबर सुरक्षा उपक्रम, पेनिट्रेशन टेस्टिंग (सुरक्षा त्रुटी शोधणे) आणि 'एक्सप्लॉइट' (सुरक्षा त्रुटींचा फायदा घेणारी साधने) विकसित करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. आगामी काही आठवड्यांत काही ग्राहकांना याचा प्रवेश दिला जाईल. दरम्यान, 6 नोव्हेंबरपासून कंपनीनं 'GPT-5.6 Cyber' मॉडेल सर्व 'डेब्रेक रेड' ग्राहकांसाठी उपलब्ध करून दिलं आहे.
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