ओपनएआयनं लाँच केलं GPT 5 4
ओपनएआयनं GPT 5 4 लाँच केलंय; हे ChatGPT, API आणि Codex मध्ये उपलब्ध असून रीझनिंग, कोडिंग, एजंट वर्कफ्लो आणि कॉम्प्युटर-यूज क्षमतेत मोठ्या सुधारणा आणतं.
Published : March 6, 2026 at 3:22 PM IST
मुबई : ओपनएआयनं (OpenAI) आपले नवीनतम आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स मॉडेल GPT 5 4 लाँच केलंय. हे मॉडेल ChatGPT, डेव्हलपर API आणि Codex मध्ये उपलब्ध आहे. कंपनीनुसार, हे मॉडेल रीझनिंग, कोडिंग आणि एजंट-ड्रिव्हन वर्कफ्लोमध्ये सुधारणा करून जटिल व्यावसायिक कामे अधिक प्रभावीपणे हाताळतं. GPT 5 4 Thinking हे ChatGPT मध्ये पेड युजर्ससाठी GPT 5 2 Thinking च्या जागी येतंय. याशिवाय GPT 5 4 Pro हे उच्च-क्षमतेचं व्हर्जन जटिल कामांसाठी आहे. हे अपडेट व्यावसायिक कामे, स्प्रेडशीट, प्रेझेंटेशन आणि डॉक्युमेंट्स यांसारख्या रिअल-वर्ल्ड टास्कमध्ये कार्यक्षमता वाढवतं.
GPT 5 4 मध्ये काय नवीन?
ओपनएआयच्या म्हणण्यानुसार, GPT5 4 मध्ये GPT 5 3 Codex ची कोडिंग क्षमता समाविष्ट करून रीझनिंग, नॉलेज वर्क आणि सॉफ्टवेअर वातावरणात सुधारणा केल्या आहेत. हे मॉडेल एकाच प्रयत्नात अधिक अचूक आउटपुट देतं, ज्यामुळं यूजर आणि AI मधील बॅक-अँड-फॉर्थ कमी होतो. बेंचमार्कमध्ये GPT 5 4 नं GPT 5 2 पेक्षा उत्तम कामगिरी दाखवली. GDPval बेंचमार्कवर (प्रोफेशनल नॉलेज वर्क मोजणारा), हे मॉडेल इंडस्ट्री प्रोफेशनल्सपेक्षा 83% उत्तम ठरलं, तर GPT 5 2साठी हे 70.9% होतं. स्प्रेडशीट मॉडेलिंग टास्कमध्ये, GPT 5 4 ने 87.3% स्कोअर मिळवला. फॅक्ट्युअल एरर कमी करण्यात 18% सुधारणा झाली आहे.
ChatGPT मध्ये GPT 5 4 Thinking
ChatGPT मध्ये GPT 5 4 Thinking ल
च झालं आहे, जे लांब किंवा जटिल रिस्पॉन्सना सोपं बनवतं. हे डीप वेब रिसर्चसाठी उत्तम आहे, विशेषतः मल्टिपल सोर्सेसमधून माहिती गोळा करणाऱ्या क्वेरीजसाठी. मॉडेल लांब रीझनिंग चेनमध्ये कंट्रोल ठेवतं आणि कोहिरंट रिस्पॉन्स देतं.
एजंट क्षमता, टूल सर्च आणि कॉम्प्युटर यूज
GPT 5 4 एजंट-स्टाइल वर्कफ्लोला मजबूत सपोर्ट देतं. हे पहिले जनरल-पर्पज सिस्टम आहे, ज्यात नेटिव्ह कॉम्प्युटर-यूज क्षमता आहे. स्क्रीनशॉट्स, माउस मूव्हमेंट्स आणि कीबोर्ड इनपुट्सद्वारे अॅप्लिकेशन्समध्ये इंटरॅक्ट करू शकतं. एजंट वेबसाइट्स नेव्हिगेट करू शकतात, फाइल्स मॅनेज करू शकतात आणि मल्टी-स्टेप वर्कफ्लो करू शकतात. API मध्ये अपडेटेड कॉम्प्युटर-यूज टूल्स उपलब्ध आहेत. टूल सर्च फीचरमुळं मॉडेल गरजेनुसार टूल डेफिनिशन्स डायनॅमिकली रिट्रीव्ह करतं, ज्यामुळं टोकन यूजेज कमी होतो एजंटिक टूल कॉलिंग सुधारलं आहे, ज्यामुळं एक्सटर्नल टूल्सचा योग्य वेळी वापर होतो आणि लेटन्सी कमी होते.
GPT 5.4 Pro: उच्च-परफॉर्मन्स व्हर्जन
GPT-5.4 Pro हे जटिल टास्कसाठी डिझाइन केलेलं आहे. BrowseComp बेंचमार्कवर (वेबवरून माहिती सर्च आणि सिंथेसाइज करणे), यानं 89.3% अचूकता मिळवली, तर स्टँडर्ड GPT-5.4 साठी 82.7% होती. हे ChatGPT Pro, Enterprise युजर्स आणि API द्वारे उपलब्ध आहे.
उपलब्धता
GPT 5 4 ChatGPT (Plus, Team, Pro युजर्ससाठी GPT4 Thinking), API (gpt-5.4) आणि Codex मध्ये रोलआउट झालं आहे. GPT-5.4 Pro (gpt-5.4-pro) उच्च-परफॉर्मन्ससाठी आहे. GPT-5.2 Thinking ला Legacy Models सेक्शनमध्ये तीन महिने उपलब्ध राहील, नंतर रिटायर होईल.
GPT-5.3 Instant संबंधित बातमी
याशिवाय, GPT-5.3 Instant हे ChatGPT चे डिफॉल्ट मॉडेल अपडेट आहे, जे रोजच्या संभाषणांसाठी फ्लुइड, डायरेक्ट आणि रिलेव्हंट रिस्पॉन्स देतं. यात हॅलुसिनेशन्स कमी (26.8 पर्यंत), फॅक्ट्युअल रिलायबिलिटी आणि रायटिंग क्वालिटी सुधारली आहे. हे सर्व ChatGPT युजर्स आणि API (gpt-5.3-chat-latest) साठी उपलब्ध आहे.
हे वाचलंत का :