ओपनएआयनं लाँच केलं फ्रंटियर: काम व्यवस्थापित करण्यासाठी नवीन प्लॅटफॉर्म

ओपनएआयनं फ्रंटियर नावाचा नवीन प्लॅटफॉर्म लाँच केला आहे. हा प्लॅटफॉर्म एंटरप्राइजेसना विद्यमान सिस्टम्ससह एकत्रित होणारे एआय व्यवस्थापित करण्यास सक्षम करतं.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 6, 2026 at 2:29 PM IST

1 Min Read
हैदराबाद : ओपनएआयनं फ्रंटियर हे एक व्यासपीठ सादर केलं आहे. हे व्यासपीठ टरप्रायझेसना एआय एजंट तयार करण्यास आणि व्यवस्थापित मदत करतं. ओपनएआयनं घोषित केलं की, एआयमुळं उद्योगांमध्ये उत्पादकता वाढली आहे. उत्पादन कंपन्या, जागतिक गुंतवणूक संस्था आणि ऊर्जा उत्पादकांसह विविध विभागांमध्ये हे बदल दिसत आहेत. मात्र, एआय एजंट्स तयार करणे आणि त्यांचं संचालन करणं यामुळं अनेक संस्थांना मर्यादा येत आहेत.

काय आहे फ्रंटियर
फ्रंटियर हे समस्या सोडवण्यासाठी तयार करण्यात आलं आहे. हा प्लॅटफॉर्म एआय एजंट्सना मानवी कर्मचाऱ्यांसारखी कौशल्ये देतो. सामायिक संदर्भ, ऑनबोर्डिंग, प्रत्यक्ष शिकवणी आणि फीडबॅक, तसंच स्पष्ट परवानग्या यात मिळतात. “यामुळं एआय केवळ वेगळ्या केस स्टडीजपुरतं मर्यादित राहत नाही, तर पूर्ण व्यवसायात काम करणारे एआय बनतं,” असे ओपनएआयनं ब्लॉगपोस्टमध्ये म्हटलं आहे.

फ्रंटियरची प्रमुख वैशिष्ट्ये
फ्रंटियर विद्यमान सिस्टम्ससह काम करतं, यामुळं नवीन प्लॅटफॉर्मवर जाण्याची गरज नाही. संस्था त्यांचा डेटा आणि विद्यमान एआय एकत्र आणू शकतात आणि वापरात असलेली अॅप्लिकेशन्स जोडू शकतात. एआय एजंट्सना डेटावर तर्क करणे, फाइल्स हाताळणे, कोड चालवणे आणि ओपन एजंट एक्झिक्युशन वातावरणात टूल्स वापरणे शक्य होतं.

उपलब्धता
सध्या फ्रंटियर मर्यादित ग्राहकांसाठी उपलब्ध आहे; पुढील काही महिन्यांत ते सर्वांसाठी उपलब्धता येईल. कंपनीनं पुष्टी केली की फ्रंटियर स्वीकारणाऱ्यांमध्ये एचपी, इंट्युट, ओरॅकल, स्टेट फार्म, थर्मो फिशर आणि उबर यांचा समावेश आहे, तसंच बीबीव्हीए, सिस्को आणि टी-मोबाइलसह डझनभर विद्यमान कंपन्यांचा यात समावेश आहे. फ्रंटियरमुळं संस्थांना खरे एआय सहकारी मिळतील, जे मानवी कर्मचाऱ्यांसारखे वर्कफ्लो समजून जटिल टास्क्स पूर्ण करतील.

