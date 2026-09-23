OpenAI नं लॉंच केले स्वस्त 'Sol' आणि 'Luna' मॉडेल्स
OpenAI नं GPT-6 मधील 'Sol' आणि 'Luna' ही परवडणारी मॉडेल्स लॉंच केली आहेत. ही मॉडेल्स अधिक कार्यक्षम असून, अर्ध्या किमतीत उपलब्ध आहेत.
Published : September 23, 2026 at 2:40 PM IST
मुंबई: या महिन्याच्या सुरुवातीला, OpenAI नं GPT-6 'Astra' मॉडेल लॉंच केल्यानंतर आता 'Sol' आणि 'Luna' मॉडेल लॉंच केले आहेत. कंपनीच्या मते, "GPT-6 Astra नं बुद्धिमत्तेची एक नवीन आवृत्ती सुरू केली; ही नवीन मॉडेल्स त्या बुद्धिमत्तेला अधिक कार्यक्षम आणि सहज उपलब्ध करून देतात."
Please welcome GPT-6 Sol and GPT-6 Luna to the GPT-6 universe.— OpenAI (@OpenAI) September 22, 2026
GPT-6 Sol and Luna build on the advances behind GPT-6 Astra, bringing much of its strengths into faster and more affordable models to support work at scale.
We’ve also made caching and inference more efficient, and… pic.twitter.com/5LiVE4rbFt
Sol आणि Luna: Sol आणि Luna मालिकेतील सुरुवातीची मॉडेल्स या वर्षाच्या सुरुवातीला सादर करण्यात आली होती. ही मॉडेल्स OpenAI च्या मॉडेल श्रेणीतचा विस्तार आहे. 'Sol' हे कोडिंगसारख्या गुंतागुंतीच्या कामांसाठी डिझाइन केलं गेलं आहे, तर 'Luna' हे प्रशासकीय किंवा लिपिकीय कामांसाठी तयार करण्यात आलं आहे. ही मॉडेल्स वापरकर्त्यांना त्यांच्या विशिष्ट गरजांनुसार योग्य पर्याय उपलब्ध करून देणार आहेत.
कार्यक्षमता आणि किमतीत मोठी कपात: OpenAI कार्यक्षमता आणि परवडणाऱ्या दरांवर विशेष भर देत आहे. विशेष म्हणजे, API ॲक्सेसच्या खर्चात मोठी कपात करण्यात आली आहे. '6' मालिकेतील ही मॉडेल्स त्यांच्या आधीच्या '5.6' मालिकेतील मॉडेल्सच्या तुलनेत अर्ध्या किमतीत उपलब्ध असतील. कंपनीनं या किमतीतील कपातीचं श्रेय 'कॅशिंग' (caching) आणि 'इन्फरन्स' (inference) तंत्रज्ञानातील सुधारणांना दिलं आहे, ज्यामुळं डेव्हलपर्स आणि कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर AI वापरणे सोपं आणि किफायतशीर झालं आहे. खर्चातील या 50% कपातीचा फायदा लहान स्टार्टअप्सपासून ते मोठ्या कॉर्पोरेशन्सपर्यंत सर्वांना होईल.
GPT-6 Sol and GPT-6 Luna, it’s your time to shine.— ChatGPT (@ChatGPT) September 22, 2026
Rolling out today in ChatGPT Work and Codex for Plus, Pro, Business, Enterprise, and Edu users. pic.twitter.com/UtpG1Tbhd3
अचूकता आणि कोडिंगमधील सुधारणा: OpenAI चा दावा आहे की त्यांची नवीनतम मॉडेल्स तथ्यात्मक उत्तरे देण्यात अधिक चांगली आहेत. कोडिंगमधील त्रुटींचं प्रमाणही कमी झालं आहे. कंपनीच्या घोषणेत म्हटलं आहे की, "आमच्या अंतर्गत तथ्यात्मक मूल्यमापनानुसार वापरकर्त्यांनी चिन्हांकित केलेल्या वास्तविक संभाषणांवर आधारित आहेत. GPT-6 'Sol' त्याच्या आधीच्या मॉडेलच्या तुलनेत निम्म्या त्रुटी करते. हे मॉडेल लक्षणीयरीत्या कमी खर्चात 'Astra' च्या बरोबरीची विश्वासार्हता प्राप्त करतं." या सुधारणांमुळं वापरकर्त्यांना अधिक विश्वासार्ह आणि अचूक प्रतिसाद मिळतील.
अँथ्रोपिकसोबतची तीव्र स्पर्धा: आपल्या नवीन मॉडेल्सच्या सादरीकरणासह, OpenAI नं दावा केला आहे की त्यांची उत्पादनं मुख्य प्रतिस्पर्धी असलेल्या 'अँथ्रोपिक'च्या (Anthropic) उत्पादनांपेक्षा अधिक सरस आहेत. कंपनीचा असा वारंवार दावा आहे की, 'GPT-6 Sol' आणि 'Luna' ही मॉडेल्स अँथ्रोपिकच्या 'Fable' आणि 'Opus' सारख्या सर्वोत्तम मॉडेल्सपेक्षा अधिक चांगल्या प्रकारे कामं हाताळतात. विशेष म्हणजे, OpenAI च्या घोषणेच्या अवघ्या 90 मिनिटे आधीच अँथ्रोपिकनं 'Opus 5.5' ही नवीन आवृत्ती सादर केली होती. यावरून दोन्ही कंपन्यांमधील तीव्र स्पर्धा अधोरेखित होते, अशी स्पर्धा भविष्यातही AI क्षेत्रातील नवनवीन संशोधनाला चालना देत राहील.
GPT-6 Sol and Luna just landed in Astra’s orbit.— OpenAI Developers (@OpenAIDevs) September 22, 2026
Both launch today with API prices 50% lower than GPT-5.6.
Build with Sol. Scale with Luna. To production and beyond. pic.twitter.com/ZCEFp4JdjV
उपलब्धता आणि वितरण: 'Sol' आणि 'Luna' च्या नवीन आवृत्त्या आता 'ChatGPT Work' आणि 'Codex' वरील बहुतांश सशुल्क (paid) खात्यांसाठी उपलब्ध आहेत आणि त्या 'ChatGPT API' द्वारेही वापरता येतील. 'Luna' हे मॉडेल डेस्कटॉप ॲपवर तसेच 'Free' आणि 'Go' वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध असेल. OpenAI दिवसभरात टप्प्याटप्प्यानं 'ChatGPT' (ॲप आणि वेबसाइट) वर ही मॉडेल्स उपलब्ध करून देण्याची योजना आखत आहे, ज्यामुळं लाखो वापरकर्त्यांना या नवीन क्षमतांचा त्वरित लाभ घेता येईल. ही नवीन मॉडेल्स AI क्षेत्रातील OpenAI चं वर्चस्व अधिक दृढ करतील आणि वापरकर्त्यांना अधिक शक्तिशाली, परवडणारे, विश्वसनीय पर्याय उपलब्ध करून देतील. तीव्र स्पर्धा असूनही, कार्यक्षमता आणि किफायतशीरपणावर लक्ष केंद्रित करून बाजारातील आपले अग्रस्थान टिकवून ठेवण्याचं OpenAI चं उद्दिष्ट आहे.
GPT-6 Sol and Luna are big improvements on intelligence, alignment, work output, coding, computer use, and more over their 5.6-family predecessors.— Sam Altman (@sama) September 22, 2026
They are also half the price per token, and even less per task!
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